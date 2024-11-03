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Сегодня, 18:28

Зверев выиграл «мастерс» в Париже

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немец Александр Зверев победил француза Уго Умбера в финале турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут. 3-я ракетка мира сделал за игру 4 эйса и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У 18-й ракетки мира — 3 эйса и 4 двойные ошибки.

Зверев выиграл 7-й «мастерс» в карьере и второй в этом году. Всего на счету немца 23 победы в финалах турниров ATP.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 3) — Уго Умбер (Франция, 15) — 6:2, 6:2

Теннис
Александр Зверев (теннис)

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