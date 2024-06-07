Зверев урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку

Немецкий теннисист Александр Зверев урегулировал дело о нападении на свою бывшую девушку Бренду Патеа, сообщает журналист Джонатан Крэйн.

По сведениям источника, стороны конфликта достигли внесудебного урегулирования, однако спортсмен не признал свою вину. У Зверева и Патеа есть общий ребенок.

В июле 2023 года стало Патеа обвинила Зверева в нанесении телесных повреждений. Прокурор в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела.

В мае 2020 года спортсмена оштрафовали на 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений Ольге Шараповой, еще одной бывшей девушке Зверева.