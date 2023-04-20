Зверев уступил О'Конеллу во втором круге турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Александр Зверев уступил австралийскому теннисисту Кристоферу О'Коннелу в матче второго круга турнира в Мюнхене — 6:7 (2:7), 4:6.

Представитель Германии 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Австралиец один раз подал навылет, один раз допустил двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира О'Конелл сыграет с итальянцем Флавио Коболли.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (7:2), 6:4

Следующий соперник

Флавио Коболли (Италия, Q)