Зверев в мае предстанет перед судом по делу об абъюзе

Немецкий тенннисист Александр Зверев предстанет перед судом в Берлине из-за обвинений в домашнем насилии над бывшей девушкой Брендой Патеа.

«Основное слушание по делу Александра Зверева состоится в мае 2024 года. О других деталях мы сообщим позднее», — заявила пресс-секретарь суда Лиза Яни.

У Зверева и Патеа есть общий ребенок.

В мае 2020 года спортсмена оштрафовали на 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений Ольге Шараповой, другой девушкой Зверева.

Ранее российского теннисиста Даниила Медведева выставили злодеем, а Зверева — героем в теннисном сериале «Брейк-пойнт».

16 января 6-я ракетка мира Зверев проведет матч первого круга на Australian Open против немца Доминика Кепфера.