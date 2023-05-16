Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Риме и сыграет с Медведевым

16 мая, 14:36
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Джеффри Джон Вольфа из США в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия) — 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Зверев сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Вольфа 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк пойнт.
В 1/8 финала турнира Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 19) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:4, 7:5