Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Риме и сыграет с Медведевым

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Джеффри Джон Вольфа из США в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия) — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Зверев сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Вольфа 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк пойнт. В 1/8 финала турнира Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Александр Зверев (Германия, 19) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:4, 7:5