Зверев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Люка Ван Аша в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут.

19-я ракетка мира Зверев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 77-й ракетки мира Ван Аша ни одного эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В полуфинале турнира 26-летний немец сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Артур Филс (Франция).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:4