Зверев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев в трех сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича в первом круге турнира в Париже. Матч продолжался 2 часа 39 минут и завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу немца. Во втором круге «мастерса» Зверев сыграет с победителем встречи Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США, Q). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Александр Зверев (Германия, 10) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 4:6, 7:5, 6:4