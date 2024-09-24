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Сегодня, 07:41

Зверев заявил, что Медведев дал ему лучший совет в решающем матче Кубка Лэйвера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев отметил роль россиянина Даниила Медведева в своей победе над американцем Фрэнсисом Тиафо в заключительный день Кубка Лэйвера.

Зверев, представлявший сборную Европы, обыграл Тиафо из команды Мира 22 сентября — 6:7 (5:7), 7:5, 10:5. Эта победа позволила сборной Европы сохранить шансы на победу в турнире.

«Лучший совет мне дал Даниил Медведев. Он сказал держаться немного дальше во время приема и более плоско бить под форхенд Тиафо. Мне было тяжело быть агрессивным против Фрэнсиса, поэтому Даниил сказал, что более сильный удар поможет мячу оставаться ниже. Это означало, что Тиафо нужно будет поднимать мяч. Это дало мне больше шансов. Я начал делать так, и это изменило ситуацию», — приводит слова Зверева официальный сайт Кубка Лэйвера.

Медведев уступил в обоих матчах на Кубке Лэйвера. Россиянин проиграл Тиафо (6:3, 4:6, 5:10) и Бену Шелтону (7:6 (8:6), 5:7, 7:10).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев

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