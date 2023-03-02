Зверев: «Я счастлив выйти в свой первый полуфинал после травмы. Надеюсь, он не будет последним»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал турнира в ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Последние девять месяцев были очень тяжелыми для меня. Я давно не играл в теннис так долго. Это определенно показывает, что тяжелая работа окупается, и я очень доволен своим прогрессом и тем, как играю прямо сейчас. Я счастлив выйти в свой первый полуфинал после травмы. Надеюсь, он не будет последним, и, надеюсь, впереди будет еще много всего», — приводит пресс-служба ATP слова Зверева.

В четвертьфинальном матче немец обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего (7:5, 6:4). Следующим его соперником будет россиянин Андрей Рублев.