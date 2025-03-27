Зверев — о поражении от Филса: «Я проигрываю много матчей из выигрышной позиции»

Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от француза Артура Филса четвертом круге «мастерса» в Майами (6:3, 3:6, 4:6).

«В последнее время я проигрываю много матчей, в которых чувствую, что не контролирую ситуацию. Сегодня произошло нечто похожее, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе больше, чем на чем-либо другом. Думаю, что играл здесь намного лучше, чем в последние несколько недель, это точно, но я вел с брейком в третьем сете... нет причин проигрывать такой матч. Я просто проиграл четыре гейма подряд. В Индиан-Уэллсе я подавал на победу в матче, в Рио я вел 4:1 в третьем, в Буэнос-Айресе я вел сет и брейк. Проигрываю много матчей из выигрышной позиции. Мне нужно это изменить», — цитирует Зверева Punto de Break.

На турнире в Индиан-Уэллсе 27-летний немец проиграл Таллону Грикспуру из Нидерландов во втором круге со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).