Рублеву может пойти на пользу поражение. Россиянин выбыл с «мастерса» в Риме

По ходу матча третьего круга итальянского «мастерса» из Андрея словно выпустили воздух.

Теннис. «Мастерс». Рим. Третий круг

Александр Мюллер (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:3, 3:6, 2:6

Семиматчевая победная серия Андрея Рублева, начавшаяся пару недель назад на «мастерсе» в Мадриде, завершилась в третьем круге в Риме. Если свою стартовую встречу на итальянском «мастерсе» россиянин с гигантским трудом выиграл, то второй поединок против француза Александра Мюллера стал для него и последним. Причем начал Рублев игру третьего круга очень неплохо, но затем только сбавлял и сбавлял, а в решающей партии уже выглядел совершенно расстроенным и беспомощным. Впрочем, такое развитие событий можно было предсказать.

Урок в первом матче

Напомним, что Андрей не просто взял титул в Мадриде (кстати, второй в карьере на «мастерсах»), он еще там сильно разболелся. И после триумфа не скрывал благодарностей испанским врачам, позволившим ему сыграть на максимуме. Вот только такой стресс для организма, безусловно, оказался для нашего теннисиста очень болезненным. И если в Мадриде неприятности со здоровьем, похоже, только мобилизовали Рублева, заставили его отвлечься от рефлексии на корте и продемонстрировать свои способности, то к турниру в Риме на фоне недовосстановления он подошел в нелучшем состоянии.

По идее, Андрей вообще мог пропустить эти соревнования, однако чуть подлечился и принял решение играть. Хотя тот же президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказывал мнение, что Рублеву надо более грамотно подходить к календарю, а не играть все подряд. «Рублеву не надо «париться» по выступлению в Риме. Это хоть и «мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос», где корты отличаются, они более быстрые», — заявил Шамиль Анвярович ТАСС перед встречей россиянина с Мюллером.

Победу в предыдущей встрече против американца Маркоса Гирона можно было смело охарактеризовать как натужную. Андрей с гигантским трудом взял верх, отыграв в третьей партии подачу на матч. «Я думал, что все кончено, и я заслуживаю поражения... Теперь после этого матча у меня есть второй шанс остаться в турнире. Посмотрим, извлеку ли я из этого хороший урок или нет», — прокомментировал россиянин свое выступление в стартовой встрече.

Качество тенниса он показал достаточно невысокое, поэтому следующую игру многие ждали с опаской. Мюллер сейчас не входит в топ-100, но при этом — отнюдь не подарок. В Риме он справился с венгром Мартоном Фучовичем и соотечественником Артуром Фисом.

Александр Мюллер. Фото Reuters

С каждым геймом все хуже

Добавим, что во время предыдущего матча (женской игры американки Мэдисон Киз и румынка Сорана Кирстя) на корте Пьетранжели случился форс-мажор — экоактивисты разбросали конфетти по всему корту, а также разлили на него жидкость. Пришлось прерывать встречу на довольно долгий период, чтобы привести игровое пространство в порядок. Кроме того, экоактивисты рассыпали конфетти и на корте № 12.

Тем не менее, встреча Рублева началась, как и предполагось, около 14.00 по московскому времени. Андрей в первом сете выглядел, словно и не переезжал из Мадрида в Рим. Атаковал россиянин роскошно — в четвертом гейме сделал брейк, имел шансы еще увеличить преимущество. Не получилось, но сет удалось спокойно довести до победы. А вот во второй партии контроль игры стал ускользать от россиянина. В его действиях стало появляться все больше брака, он все тяжелее забирал подачу. Так, в шестом гейме пришлось отыгрывать брейк-пойнт. А при счете 3:4 с четвертого брейк-пойнта француз все же взял подачу Рублева, сильно того расстроив. Надо признать, что в целом Андрей контролировал эмоции получше, чем еще несколько недель назад. Но с каждым геймом выглядел все более измотанным и апатичным.

Второй сет россиянин проиграл, после чего попытался встряхнуться. В первом гейме он спасся с 30:40, но в третьем все-таки отдал свою подачу. Андрей не слишком удачно добегал до укороченных, позволял поймавшему кураж оппоненту забрать инициативу в розыгрышах, к тому же раз за разом принимал на корте неправильные решения — бил из выгодных ситуаций в углы, где стоял соперник, пробивал с задней линии прямо на ракетку, выбежавшего к сетку Мюллера. Россиянин практически прекратил бороться. Вскоре он уже уступал 1:5, 15:40, практически капитулировав. И хотя седьмой гейм решающей партии он взял, особо это ему не помогло. Уже следом Мюллер эйсом поставил точку в матче.

Как ни парадоксально, поражение может пойти Рублеву на пользу. Оно заставит в ближайшие две недели отдохнуть, прийти в себя и неплохо потренироваться перед «Ролан Гаррос». А если бы он скажем на сверхусилиях дошел до полуфинала или финала в Риме, то подошел бы к открытому чемпионату Франции совершенно измотанным.