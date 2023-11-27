«Хочу играть в PlayStation, как Медведев, но просто нет сил». Александр Шевченко идет к теннисным вершинам своим путем

Восходящая звезда российского тенниса — о прогрессе, зацикленности на просмотре собственных матчей, возвращении в Россию и грядущей свадьбе с Анастасией Потаповой.

Россиянин Александр Шевченко начал минувший сезон за пределами топ-150, а по итогам 2023 года добился очень заметного прогресса — вошел в число 50 лучших теннисистов мира, обыгрывал таких сильных соперников, как американец Тейлор Фриц и россиянин Карен Хачанов, а также во французском Меце добрался до своего первого финала на уровне ATP.

В интервью «СЭ» Александр рассказал о своей игре, работе с другом-тренером, зацикленности на просмотре собственных матчей, отношениях с Даниилом Медведевым и другими российскими игроками, а также о подготовке к грядущей свадьбе с Анастасией Потаповой, с которой сыграет вместе 1-3 декабря в Петербурге на командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

Психологически стал намного сильнее

— Какие цели вы ставили перед собой на сезон-2023? Всего ли удалось добиться?

— Цель была попадание в топ-100, но ее я выполнил уже в середине сезона. После чего сказал себе: «Ладно, можно попробовать пробиться и в топ-50». И в Меце в начале ноября я понял, что это вполне достижимо, пусть и уступил в финале французу Уго Умберу. Так что свой сезон оцениваю как реально крутой, особенно концовку года. Надеюсь, что так по восходящей будет идти всегда.

— Если говорить о качестве вашего тенниса, Александр Шевченко в январе 2023-го и в октябре-ноябре 2023-го — в чем между ними разница?

— Я стал более стабильным. К тому же, образно выражаясь, «пощупал» много моментов в игре против топ-теннисистов. Набрался опыта. В Дубае в феврале сыграл с поляком Хубертом Хуркачем, после чего чуть ли не каждую неделю благодаря победам на «челленджерах» и попаданию в топ-100 много играл с сильными соперниками. Это многое поменяло, уже выходил на корт и понимал, что способен обыгрывать очень хороших игроков. Так что психологически я стал заметно сильнее.

— То есть прибавили больше не физически и технически, а в плане опыта?

— Естественно, «физика» и техника тоже очень важные факторы. Но на данный момент я больше добавил именно в ментальной составляющей.

— Можете назвать лучший матч в году? Видел много ваших встреч, но самым интересным показался матч с Тейлором Фрицем в швейцарском Базеле, где вы в выгоднейшей ситуации упустили первый сет на тай-брейке, но все равно одержали победу...

— Да, это была нереальная игра! Сколько я отыграл брейк-пойнтов! Очевидно, это самый запоминающийся момент сезона — вытащил встречу с матчболов, из нереальной ситуации, да еще и одержал первую победа над соперником из топ-10. В Мадриде играл с Даней Медведевым, вел 4:2 в третьем сете. С итальянцем Янником Синнером и Хуркачем близкие матчи, обыгрывал итальянца Маттео Берреттини, американца Себастьяна Корду, француза Гаэля Монфиса, швейцарца Стэна Вавринку, Карена. Но все же матч с Фрицем стоит особняком.

— Но уже следующая встреча в Базеле стала наверняка главным разочарованием?

— Да, вы правы. Два самых обидных поражения — от канадца Феликса Оже-Альяссима в Базеле и от Дани в Мадриде. Пожалуй, проиграть Феликсу было даже обиднее, я подавал на выход в полуфинал, имел матчбол. Должен был использовать свой шанс, но... Потом целый час сидел, а в голове крутилась эта игра. Но на самом деле от неудач довольно легко отхожу. Понимаю, что теннис — очень коварный спорт, это просто надо принять и не жаловаться. Иногда ты выигрываешь матчи, которые должен был проиграть, а иногда происходит все наоборот.

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Могу смотреть теннис целую вечность

— Вы до сих пор не нашли тренера после расставания с австрийцем Гюнтером Бресником?

— Почему же, нашел. Это Тимур Мауленов — мой лучший друг, который раньше играл в теннис. Конечно, когда тренирует друг, могут возникать определенные сложности в тренировочном процессе. Но мы сразу договорились — разделяем общение на корте и за его пределами. Начали сотрудничество в Антверпене, и все настолько хорошо пошло, что решили продолжить и дальше. Посмотрим, как все сложится в 2024-м.

— После выхода в финал в Меце вы трогательно благодарили Бресника. Расстались с ним по-доброму?

— Да. Я очень уважаю Гюнтера, работал с ним больше 12 лет, он сделал меня тем теннисистом, которым я сейчас стал. Не хотел бы обсуждать причины нашего расставания, всякое случается, но не исключаю — когда-нибудь мы вновь начнем работать вместе.

— Раньше вы тренировались в его академии в Австрии. А где готовитесь сейчас?

— Тренируюсь рядом с домом в Вене, в академии LTM, где раньше работал знаменитый российский тренер Анатолий Лепешин. Честно говоря, был сложный период — привык тренироваться у Гюнтера, поэтому других мест толком и не видел. Но сейчас привыкаю, с Тимуром мы много занимаемся тактикой, смотрим матчи соперников, разрабатываем планы на матчи. Считаю, что с новым тренером я добавил в тактическом плане. Поскольку Бресник в плане техники — один из лучших специалистов в мире, но в плане тактики мне где-то не хватало определенных моментов. Теперь же сфокусировался на этой составляющей, и стало получаться лучше.

— Действительно часами смотрите свои матчи?

— Да, и это, считаю, моя большая проблема. Я зависим от тенниса, могу просто сидеть и целую вечность смотреть матч за матчем. Особенно свои игры, разбирать ошибки... Так, матч с Оже-Альяссимом я уже успел полностью пересмотреть три раза.

Пока сравнивать меня с Алькарасом и Синнером нельзя

— Когда переезжали в Австрию из Ростова-на-Дону, родители спрашивали ваше мнение?

— Признаться, в девять лет я не имел права голоса. Тогда больше мама хотела, чтобы я стал теннисистом. Так получилось, что мы сначала приехали в как раз в LTM к тренеру Александру Геннадьевичу Сиканову. А затем мама договорилась попробоваться в академии Гюнтера, где я и остался. Да и вообще роль мамы в том, что я стал теннисистом, гигантская. Она хотела, чтобы я занимался этим видом спорта, направила на теннис, дала в руки ракетку, в общем, сделала все.

— Вы, кстати, начали играть в восемь лет. Это не поздно?

— На самом деле очень поздно. Но я быстро догнал сверстников. До 12 и до 14 был одним из лучших в Европе. Так что в моем случае позднее начало занятий никак не помешало.

— Ребята вашего поколения и даже чуть моложе — испанец Карлос Алькарас, американец Бен Шелтон, итальянец Янник Синнер — уже блистают на взрослом уровне. Почему, как считаете, они пробились в элиту гораздо раньше вас?

— Надо быть честным с собой — пока сравнивать меня с Алькарасом и Синнером точно нельзя. Это как неба и земля. Но каждый идет своим путем. Никто не мог сказать, что я войду в топ-50 в 22 года, что, согласитесь, весьма неплохо. Плюс я постоянно постепенно прогрессирую, динамика положительная. Не знаю, как сложится следующий сезон, но точно буду стараться, хотя и не собираюсь гнать себя. Цель на 2024-й — топ-25 или топ-30. Конечно, цель — стать первым в мире, но в данный момент рассчитывать на это сложно.

— Если смотреть глобально, то чего рассчитываете достичь в теннисе?

— Уже добился многого. Естественно, мечтаю о титуле чемпиона «Большого шлема», возглавить рейтинг ATP. Но куда реальнее дойти для начала до полуфинала на «Большом шлеме» — считаю, что эта теннисная мечта вполне осуществима.

— Как вы можете охарактеризовать свой игровой стиль?

— Считаю себя бейслайнером — люблю оставаться в розыгрыше на задней линии. Естественно, надо прибавлять в игре с лета, в подаче, в других аспектах. В защите порой действую хорошо, но больше стараюсь играть агрессивно. Признаться, прежде считал себя грунтовиком. Да и в академии Гюнтера мы тренировались в основном на грунтовых кортах. И если бы недавно кто-то сказал, что сыграю свой первый финал не просто на харде, а еще и в зале, то счел бы это невозможным. Там важнее фактор подачи, очень сложно принимать, однако сейчас я чувствую себя на харде в зале намного комфортнее, чем на земляном покрытии.

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Скучаю по России

— Вы постоянно живете в Австрии. Давно не были в России?

— В последний раз в 2019-м прилетал на пару недель на «фьючерсы» в Москву. Да и до этого много лет не был. Так что приезд в Петербург на «Трофеи Северной Пальмиры» для меня реально большое событие. Если честно, скучал по России.

— На «Трофеях Северной Пальмиры» вы сыграете в одной команде со своей невестой, известной российской теннисисткой Анастасией Потаповой. Прежде выступали вместе?

— Да я вообще никогда не играл микст. Немного побаиваюсь с Настей играть (смеется). Но будет прикольно, посмотрим, может, так понравится, что в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии в смешанном разряде запишемся. Так-то мы с Настей вместе не раз тренировались, когда она просила. Сам не рвусь, но если надо ей помочь — с удовольствием.

Александр Шевченко сделал предложение Анастасии Потаповой. Фото Соцсети

— Всеми приготовлениями к предстоящей свадьбе занимается Анастасия?

— Я взял на себя, вероятно, процента два обязанностей. А так, конечно, все на Насте, у нее к тому же раньше сезон закончился. Когда ты теннисист и играешь турниры, нереально параллельно отвлекаться на свадебные приготовления. Если бы в октябре — ноябре по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы все в первых кругах, а заодно и сошел с ума.

— Как общаетесь с другими российскими теннисистами? Знаю, дружите с Даниилом Медведевым...

— Очень хорошо знаю Даню, конечно. С Кареном Хачановым всегда с уважением общаемся, он очень хороший парень, но мы не так близки. С Андреем Рублевым, если где встречаемся, стараемся выбраться вместе на ужин. Но переписываемся из наших ребят только с Медведевым.

— По-прежнему много играете с ним в PlayStation? Ведь вы же и подружились с первой ракеткой России в мире виртуальных игр...

— Играю гораздо реже. Признаюсь, я понял, насколько на этом уровне результатов сложно совмещать теннис с игрой в PlayStation. На мой взгляд, это почти невозможно, хотя у Дани каким-то образом это получается. Порой вижу, что он заходит в онлайн. Я тоже хочу, но сил просто нет, да еще и из-за нехватки практики стал хуже играть, рука отвыкает, становится сложнее стрелять с контроллера. Конечно же, это бесит.

Александр Шевченко

Родился 29 ноября 2000 года в Ростове-на-Дону.

В 9 лет переехал в Австрию, живет и тренируется в Европе. Финалист турнира ATP в Меце (2023), победитель трех турниров серии «челленджер» (2022, 2023). В ноябре 2023 года впервые вошел в топ-50 рейтинга ATP, поднявшись на 49-ю строчку.