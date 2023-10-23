Теннисистов обвиняют в массовом применении легального допинга. Они взяли пример с гимнастки Байлз?

Не слишком ли много в теннисе терапевтических исключений?

В США разгорается теннисный скандал. Практически одновременно сразу два игрока — Райли Опелка и Тай-Сон Квятковски — обвинили своих коллег в массовом использовании без медицинских показаний препарата для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Того самого СДВГ, от которого, в частности, лечится и самая титулованная гимнастка в истории Симона Байлз. Под резкую критику Опелки и Квятковски прежде всего попал аддералл, содержащий соли амфетаминов и запрещенный в России как наркотик.

Сравнение со стероидами

26-летний Опелка из-за тяжелой травмы не играет уже больше года, но многие еще не забыли этого экстравагантного теннисного великана. Райли за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде, а также в 2021-м дошел до финала «мастерса» в Торонто, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Райли, кстати, всегда очень хорошо общался с нашими соотечественниками и поддерживал их в сложные времена. В 2022-м после отстранения россиян от Уимблдона он жестко раскритиковал это решение: «Травмы — это часть спорта, наказание за агрессию на корте — это часть спорта, дискриминация/ксенофобия — это не часть спорта». И вообще в теннисном мире Опелка приобрел репутацию правдоруба.

Фернандо Вердаско. Фото Global Look Press

«Запретите аддералл», — призвал на днях своей странице в социальных сетях Опелка. Райли и раньше обращал внимание на массовое использование терапевтических исключений в теннисе для приема препаратов от СДВГ. В частности, в конце прошлого года он раскритиковал испанца Фернандо Вердаско, отстраненного на два месяца за положительную пробу на метилфенидат. Причем Вердаско принимал этот препарат вполне легально, но забыл продлить терапевтическое разрешение на использование (TUE). «Одна из самых больших проблем в теннисе... почему игроки принимают этот препарат? Это просто легальный допинг. Извините, но я не испытываю сочувствия ни к одному теннисисту, у которого положительный результат теста на такое вещество», — написал тогда Опелка.

Сейчас же американский теннисист обрушился на аддералл. По его мнению, прием лекарств для улучшения концентрации мало чем отличается от использования стимуляторов для улучшения результатов. «Мой комментарий относится, в частности, к профессиональному теннису. Но некоторым игрокам трудно наращивать силу... следует ли им разрешить принимать стероиды?»

Черный юмор по поводу TUE

Что касается Квятковски, то он куда менее знаменит. В свои 28 лет Тай-Сон известен как экс-чемпион США среди студентов, а в рейтинге его наивысшей позицией является 181-е место. Сейчас же он располагается в конце четвертой сотни, что, впрочем, не мешает его резонансным высказываниям.

Тай-Сон Квятковски. Фото Global Look Press

Общеизвестно, что в теннисе концентрация внимания крайне важна. И, конечно, использование специальных препаратов может помочь добиться улучшения результатов. Так считает и Квятковски. По словам Тай-Сона, большинство теннисистов-профессионалов принимают по терапевтическим исключениям стимулирующие препараты, использующиеся для лечения СДВГ. В социальной сети Квятковски разместил аналитический отчет TIME о возникшей нехватке аддералла. Не без черного юмора, Тай-Сон объяснил это тем, что поставки препарата во всем мире пострадали из-за злоупотребления им теннисистами: «Наверное, потому что каждый теннисист принимает это...» Сам он заверил, что ни разу не использовал аддералл, написав: «Нет, я не подонок».

Информацию о массовом применении в мужском теннисе препаратов от СДВГ в не столь отдаленном прошлом также обнародовал и известный теннисный журналист Бен Ротенберг. В социальных сетях он сообщил, что один из мужчин-профи на условиях анонимности рассказал ему, что около половины (а то и больше) теннисистов топ-100 использовали аддералл для получения конкурентного преимущества в матчах. «Много цинизма по поводу системы TUE в раздевалке», — заявил тогда Ротенберг. Но дальше тема, что называется, заглохла. Посмотрим, отреагирует ли ATP на нынешние призывы Опелки и Квятковски?

Аддералл, как и вся группа психостимуляторов, был специально создан для повышения концентрации внимания и собранности. Это лекарство разрешено к использованию в некоторых странах по рецепту врача и, соответственно, в спорте — при оформлении TUE по медицинским показаниям. Однако в России оборот и хранение данного препарата является уголовным преступлением.