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Сегодня, 15:30

Звездный певец из США начал карьеру в теннисе в 49 лет. Раньше у него был роман с Викторией Азаренко

49-летний рэпер Редфу впервые сыграет в основной сетке «Фьючерса»
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Американский рэпер, продюсер и диджей Стефан Горди (Редфу).
Фото Getty Images
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Рэпер Редфу дебютировал на турнире «Фьючерс» и собирается набрать очки для попадания в рейтинг ATP.

Американский рэпер, продюсер и диджей Стефан Горди, известный под сценическим именем Редфу, реализовал свою многолетнюю мечту, выступив в настоящем теннисном турнире. 49-летний музыкант провел официальный матч на соревнованиях ITF World Tennis Tour в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Правда, проиграл в квалификации словенцу Душану Баранецу 0:6, 0:6, но все равно приобрел wild card в основную сетку и теперь в матче против норвежца Лейтона Риверы попытается сделать следующий шаг — набрать очки для рейтинга ATP.

Нужно верить в себя

Стефан Горди был популярен в начале десятых среди любителей танцевальной музыки как вокалист группы LMFAO. Звезда сцены — младший из восьми детей известного американского музыкального продюсера Берри Горди, основателя компании Motown Records и большого фаната спорта. В детстве Редфу также играл в баскетбол, футбол и бейсбол, но остановился на теннисе, так как считал, что этот вид спорта предъявляет наименьшее требования к физическим данным игрока.

Чтобы получить опыт участия в теннисных турнирах, в 15 лет Стефан отправился в спортивный лагерь в Швецию, но получил там травму запястья, катаясь на сноуборде. После этого Горди-младший сосредоточился на музыкальной карьере, очень в этом преуспел, но теннисных амбиций не утратил. Правда, зашел в теннисное сообщество с неожиданной стороны. Сначала он помогал финансами японской теннисистке Аяко Окуна, потом крутил роман с белоруской Викторией Азаренко, ну а в последнее время его видели в боксе американки Пейтон Стирнс.

Фото Getty Images

При этом уже десять лет Редфу говорит о желании заработать рейтинг АТР и уверяет, что в некоторых компонентах игры он выглядит на корте не хуже профи. «Большинство людей, оценивая мой возраст и то, как я выгляжу, легко скажут: «Он никогда этого не сделает», — говорил рэпер в одном из интервью. — Но в глубине души я знаю, что на этом этапе мне нужно верить в себя больше, чем кому-либо. Так будет до тех пор, пока я не начну доказывать людям, что чего-то стою как теннисист».

Деньги решают все?

В 2016-м рэпер провел два матча на турнире «Фьючерс» в США — в одиночном и парном разрядах, и в обоих проиграл. Но не успокоился, продолжал совершенствоваться в любительских стартах, и в начале 2025-го решил предпринять новую попытку, на этот раз почему-то в Египте. ITF World Tennis Tour — это новое название серии «Фьючерс», которая изначально создавалась для юниоров. Турнир в Шарм-эш-Шейхе имеет категорию M15, и, чтобы заработать на нем хотя бы одно рейтинговое очко, нужно дойти в основной сетке до второго круга.

Бывший уругвайский футболист Диего Форлан сыграл в&nbsp;теннис. Форлан дебютировал в профессиональном теннисе. Разгромно уступил в паре с сильным аргентинцем

Редфу — не единственная звезда из нетеннисных сфер, которая пытается превратить турниры ITF в медиалигу. Так, в ноябре прошлого года бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан дебютировал в профессиональном турнире ATP Challenger Tour Uruguay Open в парном разряде. Звездный 25-летний экс-форвард получил wild card в дуэте с очень известным аргентинцем Федерико Кориа, но выступил без особого успеха. В 2017-м в парном разряде турнира ATP Challenger в Милане сыграл 49-летний Паоло Мальдини, знаменитый в прошлом футболист сборной Италии.

Еще одна представительница музыкального бизнеса — британская скрипачка Ванесса Мэй — в десятых годах предприняла очень спорную попытку отметиться в большом спорте в ветеранском возрасте. 36-летняя на тот момент артистка выступала на Олимпиаде-2014 в Сочи как горнолыжница из Таиланда. А затем выяснилось, что отборочные соревнования в Словении, на которых селебрити заработала рейтинговые очки, были фальсифицированы.

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Теннис
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