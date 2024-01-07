Есть 15-й титул в карьере.

Гонконг (Китай)

Bank of China Hong Kong Tennis Open ATP 250

Финал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 6:4

Андрей Рублев начинает 2024 год с титула. Российский теннисист обыграл в финале турнира в Гонконге финна Эмиля Руусувуори, дожав соперника в концовках обеих партий. Андрей взял реванш за обидное поражение в Цинциннати в августе прошлого года и отправляется в Мельбурн в отличном настроении.

Пять отыгранных сетболов

Андрей предпочел Гонконг Брисбену и не прогадал. Хотя турнир и начался для него с тяжелой победы над британцем Лиамом Броуди. В первом сете пришлось отыгрывать брейк, во втором — помучиться на длинном тай-брейке (10:8). Затем вторая ракетка России в трех сетах обыграл восьмого «сеяного» Артюра Фиса (6:4, 1:6, 6:2) и вышел на обладателя wild card Шана Цзюньчэна. Представитель Китая стал открытием турнира, пройдя трех сильных соперников подряд: Ласло Джаре, Ботика ван де Зандсхулпа и Фрэнсиса Тиафо.

Рублеву он тоже дал настоящий бой. Выиграл первый сет и отчаянно сопротивлялся во второй и третьей партии. Но, приспособившись к оппоненту, Андрей на классе переиграл игрока, который перед турниром шел в конце второй сотни рейтинга ATP.

Эмиль Руусувуори. Фото AFP

Руусувуори по пути к финалу обыграл сразу двух россиян. Карена Хачанова во втором круге (7:6, 2:6, 6:2) и Павла Котова в четвертьфинале (6:3, 7:6). В полуфинале Эмиль оказался сильнее Себастьяна Офнера в трех сетах и второй раз в карьере вышел в финал турнира ATP. Первый был в Пуне в 2022-м. В том решающем матче он уступил Жоау Соузе.

Отметим, что свой полуфинал финн закончил на два часа раньше Рублева. Это давало ему небольшое преимущество. Также Руусувуори стоило опасаться еще по двум причинам. Во-первых, он очень хорош на харде (до финала 24-летнего Эмиля было 20 побед из 34 сыгранных матчей на этом покрытии за последний год). Во-вторых, в последнем очном матче финн обыграл Андрея на «Мастерсе» в Цинциннати, выиграв два тай-брейка. То обидное поражение Андрей точно хорошо запомнил и будет настроен на реванш, но форсировать события точно не стоило.

На старте матча соперники уверенно брали свои подачи (3:3). Причем Руусувуори выглядел даже предпочтительнее фаворита. Но в седьмом гейме представитель Финляндии дрогнул. Позволил сопернику заработать первый брейк-пойнт, отыграл его, но на «ровно» допустил две невынужденные ошибки. Рублев тут же закрепил преимущество, а следом имел два сетбола на подачи Эмиля. Казалось, что сейчас Андрей добьет деморализованного соперника, но допустил ответную ошибку, пробив в аут из очень выгодной позиции с середины корта. Это взбесило россиянина, и тут же инициатива была утрачена. Подавая на сет, Андрею пришлось отыгрывать брейк-пойнт, а долгожданное очко было добыто только с шестого сетбола.

Андрей Рублев. Фото AFP

Супергейм

Во втором сете соперники четыре гейма подряд брали свои подачи под ноль (4:4). Казалось, что все идет к тай-брейку, но Андрей был с этим не согласен. Девятый гейм россиянин провел на каком-то космическом уровне. Сделал четыре виннерса подряд, продемонстрировав местной публике свой потрясающий бэкхенд. В такой форме Рублев способен обыграть любого соперника (все мы помним, как он вешал «баранку» Новаку Джоковичу). Оставалось подать на матч, и, в отличие от первого сета, Андрей взял решающий гейм без лишних нервов. Эйс, классный удар слева и две ошибки Руусувуори.

— Потрясающие ощущения, когда выигрываешь турнир в начале сезона, — отметил после матча Андрей Рублев. — Я запомню это надолго. Главное в этом титуле, что я смог сохранить высокий уровень игры на протяжении всей недели. В том числе в финальном матче, контролировал свои эмоции. Теперь с чувством абсолютного счастья я отправляюсь в Мельбурн, наслаждаюсь неделей тренировок там, и мы начнем Australian Open.

Руусувуори сделал несколько комплиментов россиянину, а также отметил, что постарается выиграть дебютный титул в этом сезоне.

«Андрей, ты один из самых трудолюбивых и сильных соперников, — сказал Эмиль. — Все еще один из самых приятных парней в туре, которых я знаю. Я не думаю, что кто-то заслуживает этого больше, чем ты. Мы продолжим борьбу. Это было твое время. Но я думаю, что в будущем нас ждет еще много матчей. И надеюсь, что возьму титул в этом сезоне. Для меня это важно».

С такой игрой финский теннисист может удивить на Australian Open. В прошлом году он дошел до второго круга и был остановлен как раз Рублевым. Андрей год назад в Мельбурне пробился во вторую неделю и в четвертьфинале уступил Джоковичу.