Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Статьи
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:30

Рублев сенсационно проиграл первый матч в году. Не сумел защитить титул в Гонконге

Рублев проиграл венгру Марожану во втором круге турнира в Гонконге
Егор Сергеев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Так себе начало сезона.

Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира АТР 250 в Гонконге — во втором круге он уступил венгру Фабиану Марожану. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 3:6. Поражение Рублева стало неожиданным — напомним, россиянин занимает восьмое место в рейтинге АТР, тогда как его соперник — 58-е.

Кроме того, многие видели именно нашего спортсмена победителем турнира. Во всяком случае Андрей — один из самых именитых участников, и в Гонконг он прибыл защищать титул, завоеванный в прошлом году. Но не сложилось.

Гонконг (Китай). Турнир ATP 250. Второй круг
Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:5, 3:6, 6:3

Непростой венгр

Встреча получилась для Рублева непростой: у Андрея откровенно не шла подача, всего 61 процент попаданий первым мячом. Кроме того, спортсмен допустил 29 невынужденных ошибок. И что самое главное, реализовал всего три брейк-поинта из 13. В ключевые моменты россиянин никак не мог переломить ход встречи в свою пользу.

При этом Рублев смотрелся, конечно, не так печально, как об этом говорит статистика. В первом сете россиянин вернулся с 1:5 (в том числе отыграв двойной сетбол), во втором весьма уверенно, пусть и напряженно, забрал свое. Андрей был спокоен, сдержан, и только реализация хромала — особенно в решающем сете, где он не использовал ни одного из трех шансов сделать брейк. Что его, собственно, и подвело.

Андрей Рублев и&nbsp;Мирра Андреева. Рублев перестанет себя калечить, а Мирра возьмет первый большой титул. 10 теннисных пожеланий на 2025 год

А вот Марожан не потерялся. 58-й номер рейтинга АТР, в принципе, непростой парень — за карьеру он 12 раз выступал против соперников из топ-10 и побеждал их в половине случаев. В том числе Фабиан обыгрывал Алекса де Минаура, Хольгера Руне, Карлоса Алькараса и Каспера Рууда.

На старте турнира в Гонконге венгр победил другого россиянина, своего соседа по рейтингу — Романа Сафиуллина (60). При этом Марожан справился с ним куда проще, чем с Рублевым — 1:6, 6:7 (9:11).

Сам Фабиан о своем умении биться с топами говорил так: «Не знаю, почему я так хорош в этих матчах. Просто стараюсь изо всех сил, и иногда все складывается. Я все еще новичок в туре и стараюсь наслаждаться каждым моментом. Я голоден до побед, и это главное», — говорил Марожан в марте.

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Проблемы Рублева продолжаются

Ну а что касается Рублева, то очередное поражение Андрея выглядит как неприятный звоночек перед Australian Open. Россиянин смазал концовку прошлого сезона — после US Open редко выигрывал на турнирах ATP больше двух матчей, а на Итоговом и вовсе не сумел победить ни разу.

После поражения от Каспера Рууда в середине ноября россиянин заявил, что в межсезонье будет пробовать разные ракетки. И в целом пообещал найти выход из сложившейся ситуации.

Андрей Рублев. Рублев готовится защитить титул в Гонконге, Касаткина может добраться до третьего финала подряд в Аделаиде

«В целом планирую большие изменения в подготовке. С нетерпением жду, интересно, что из этого получится, а отдыхать буду неделю», — рассказывал 27-летний теннисист.

Кроме того, Рублев говорил о возобновлении работы с психологом, поскольку его эмоциональные реакции на неудачи во время матчей стали уже по-настоящему беспокоить болельщиков — от ракетки постоянно страдало левое колено Андрея.

Казалось, в межсезонье россиянин наконец перезагрузился, выиграв два выставочных турнира подряд: в Абу-Даби и Макао. Однако первый же официальный матч стал лишь продолжением неудач прошлого года.

Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Хачанов тоже мимо

Еще за одного россиянина — Карена Хачанова — поболеть тоже не выйдет. 28-летний теннисист, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, 1 января уступил 109-й ракетке мира японцу Кею Нисикори.

Матч продолжался 2 часа 10 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 5:7. На счету Хачанова семь эйсов, три брейк-поинта из восьми и пять двойных ошибок.

Впрочем, и за Карена, и за Андрея еще можно будет поболеть в Гонконге, ведь они дошли до полуфинала в парном разряде. 4 января против них выступят французы Садьо Думбия (38-е место парного рейтинга) и Фабьен Ребуль (28-е место).

2
Теннис
Андрей Рублев
Читайте также
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Пенсионер из Москвы за два месяца перевел мошенникам 87 млн рублей
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Как футболисты отрывались на Новый год
Сегодня
Вчера
Неделя