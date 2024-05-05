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Сегодня, 23:10

Разница Рублева. Андрей одержал волевую победу в финале мадридского «мастерса»

Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале «мастерса» в Мадриде
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Феликс Оже-Альяссим.
Фото Reuters
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Феликс Оже-Альяссим сражался за каждый мяч, но все-таки не выдержал напряжения в концовках второй и третьей партий.

Mutua Madrid Open
Финал
Андрей Рублев (Россия, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) —4:6, 7:5, 7:5

До Мадрида Андрей Рублев выиграл только один из 10 финалов, в которых уступил первый сет. И это было в Монте-Карло-2023. Отрадно, что история повторилась на другом грунтовом супертурнире. Россиянин провалил начало матча с Оже-Альяссим, но затем выдал две потрясающие партии, взяв второй «мастерс» и 16-й титул в карьере. Vamos, Rublo!

Пять против одного

Оже-Альяссим вышел в финал «мастерса» на отказе Иржи Легечки, который снялся с полуфинала из-за травмы бедра при счете 3:3 в первом сете. Удивительно, но ранее по турнирной сетке Феликс прошел еще двух соперников на отказе. В 1/16 финала Якуб Меншик снялся в начале второй партии, а первый «сеяный» Янник Синнер и вовсе не вышел на четвертьфинал из-за травмы бедра. Таким образом, канадец провел только три полных матча до выхода в финал. В первом круге в трех сетах победил Йошихито Нишиоку, во втором — в двух партиях справился с Адрианом Маннарино, в третьем — также в двух сетах одолел одного из главных специалистов по грунту Каспера Рууда. Так что сил на финальный поединок у него точно осталось гораздо больше, чем у Рублева.

У Андрей было два энергозатратных матчах. В 1/16 финала бой седьмому «сеяному» дал Алехандро Давидович-Фокина (на тай-брейке первого сета россиянин проигрывал 0:5), и, конечно, особняком стоит четвертьфинал с Карлом Алькарасом. После поражения в первом сете Рублев позволил третьей ракетки мира (и чемпиону двух последних супертурниров в столице Испании) взять всего пять геймов в двух оставшихся партиях. «Подача меня очень часто спасала, — говорил после встречи Рублев. — Но самым важным было то, что это один из матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова. Даже когда проигрывал».

Андрей Рублев. Рублев выдал один из лучших матчей в жизни. Россиянин прервал победную серию Алькараса в Мадриде

Увы, но это спокойствие не удалось сохранить в полуфинале с Тэйлором Фритцом. В первом же гейме после двойной ошибки Андрей с досадой швырнул ракетку на корт и что-то прокричал. Фритц сделал ранний брейк, но это его не спасло. Рублев быстро пришел в себя и очень качественно действовал на приеме (американец после матча сетовал, что его подача разладилась в самый важный момент).

Рублев вышел в пятый финал «мастерса» в карьере. Из предыдущих четырех попыток удачно закончилась только одна — речь про еще один топовый грунтовый турнир в Монте-Карло (в 2023 году в решающей встрече переиграл Хольгера Руне). Для Оже-Альяссима это был дебютный финал «мастерса». Так что опыт точно был на стороне Андрея.

Андрей Рублев.
Фото Reuters

Неожиданный провал

В личном противостоянии Рублев был уверенно впереди (4:1). Правда, два последних их матча — в Марселе и в Роттердаме — были настоящими триллерами. Перед финалом Андрей говорил, что и в Мадриде он ожидает напряженный поединок, несмотря на то что на этот «мастерс» Феликс приехал в статусе игрока топ-40. «Оже-Альяссим был в топ-10, пропустил часть прошлого сезона из-за травмы, но сейчас он прибавляет. В нашем предыдущем матче я отыграл много матчболов. До этого он меня обыграл (в полуфинале Роттердама-2022). Иржи Легечка уничтожил меня в Индиан-Уэллсе. Без шансов. Я знаю, как они играют, и не смотрю на рейтинг. В теннисе нет смысла судить по позиции в топ-40 или топ-50. Жду мощного сопротивления», — подчеркнул россиянин.

Эти слова оказались пророческими. Как и в матче с Фритцом, Андрей провалил начало встречи. Позволил сопернику сделать ранний брейк, затем еще один, а по-настоящему включился, только проигрывая 4:1 и 30:0 на подаче канадца. Рублев выдал несколько потрясающих розыгрышей и смог сделать один брейк (4:2). После этого он наконец-то уверенно взял свою подачу.

Андрей Рублев. Рублев вышел в финал «мастерса» в Мадриде! С такой игрой он должен забирать титул

Замаячила надежда, что в первой партии еще не все решено, особенно когда в следующем гейме россиянин смог довести дело до «ровно», проигрывая 15:40. Но Оже-Альяссим не дрогнул. Как и в тот момент, когда вышел подавать на сет. Да, он начал с 0:30, а потом и позволил сопернику заработать брейк-пойнт после классного приема Андрея по глубине (30:40). Но в следующих трех розыгрышах Феликс подавал так сильно и мощно, что просто вынес оппонента с корта.

Вторая партия проходила без эмоциональных качелей. Соперники уверенно брали свою подачу. Исключением стал только шестой гейм на подаче Оже-Альяссима, когда Рублев имел один брейк-пойнт, но на дьюсе сначала пробил в сетку из удобной позиции (громко выругавшись), а затем канадец исполнил великолепный укороченный. Все постепенно двигалось к тай-брейку, но в 12-м гейме Феликс неожиданно расклеился. Допустил невынужденную ошибку, перестал подавать первым мячом, и соперники зашли на третий сет.

Феликс Оже-Альяссим.
Фото Reuters

Драматичная развязка

Его Андрей начал с того, что выиграл свою подачу под ноль. Два эйса и несколько неберущихся ударов показали, что психологический перевес на стороне россиянина. Следом Рублев красиво поймал соперника на противоходе, а брейк-пойнт заработал фирменным бэкхендом. В следующем розыгрыше россиянин продемонстрировал классную защиту, но Оже-Альяссим все-таки взял столь нужное очко. После этого дьюс затянулся еще на 8 минут. Соперники понимали важность этого гейма, поэтому действовали на пределе возможностей. Увы, но удачливее в этой перестрелке был Феликс, сравнявший счет (1:1). Впрочем, подача канадца вновь подвисла в четвертом гейме. Рублев заработал два брейк-пойнта, но Оже-Альяссим сначала сделал эйс, а затем Андрей допустил три невынужденные ошибки подряд (2:2). Пятый гейм наш теннисист вновь взял под ноль. Причем в одном из розыгрышей Оже-Альяссим неудачно оступился и в перерыве вызвал физиотерапевта, все видом показывая, что у него есть проблемы с левым бедром (затем врач подходил к канадцу в каждом перерыве).

Это не помешало ему раз за разом сравнивать счет, выиграв шестой гейм с 0:30 (3:3), а в восьмом отыграв два брейк-пойнта (4:4). Рублев свою подачу забирал гораздо увереннее (за весь сет Феликс выиграл всего один розыгрыш на приеме). Поэтому удача должна была улыбнуться россиянину. Своей игрой во второй и третьей партиях он заслужил этого. В итоге развязка партии вновь наступила в 12-м гейме. Оже-Альяссим сделал двойную ошибку (30:30), потом проиграл затяжной розыгрыш и вновь не смог попасть в нужный квадрат с двух попыток.

От радости Андрей упал на грунт, закрыв лицо. В понедельник, 6 мая, он поднимется на две строчки рейтинга ATP и вновь станет шестой ракеткой мира. Феликс вернется в топ-20.

Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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