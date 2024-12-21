Рублев, Андреева и Соболенко сыграют в финале World Tennis League. После игр организаторы пообещали шоу

Турнир завершится 22 декабря.

21 декабря в Абу-Даби завершился групповой этап выставочного командного теннисного турнира World Tennis League. По его итогам определились квартеты, которые сразятся в финале. Среди игроков есть представители России — Андрей Рублев и Мирра Андреева, а также спортсменки из Белоруссии и Казахстана Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Кто участвует в турнире

Команды состоят из четырех человек, и во время группового этапа каждая проводит по четыре игры — по одной в одиночном мужском и женском разряде, а также две в парном. Дуэты могут быть в смешанном формате — в каждом квартете специально находятся по две девушки и двое мужчин. Россию на турнире представляют Андрей Рублев и Мирра Андреева.

Ранее организаторы анонсировали еще и участие Даниила Медведева, но за несколько дней до старта пресс-служба World Tennis League объявила о том, что Медведев снялся. Его заменил выступающий за Канаду Денис Шаповалов, который попал в одну команду с Рублевым и Рыбакиной.

Также незадолго до старта от участия отказались поляк Хуберт Хуркач, американец Тейлор Фриц и чешка Барбора Крейчикова, которых заменили Александр Шевченко из Казахстана, австралиец Джордан Томпсон и румынка Симона Халеп. В итоге четыре команды выглядели следующим образом:

Falcons («Соколы») — Андрей Рублев, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия;

Hawks ( «Ястребы») — Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева;

Kites («Коршуны») — Каспер Рууд, Ясмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп;

Eagles («Орлы») — Стефанос Циципас, Ига Швентек, Александр Шевченко и Паула Бадоса.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Как прошел групповой этап

Команда Рублева оказалась сильнейшей на групповом этапе: набрала 68 очков — они складывались из выигранных в каждом матче геймов. Сам россиянин оказался сильнее в каждом одиночном матче, но в заключительный день уступил в паре с Шаповаловым Циципасу и Шевченко (4:6), которым эта победа все равно не помогла пробиться в финал.

Четверка Андреевой уступила лидеру группового этапа всего одно очко. 17-летняя россиянка победила в трех матчах парного разряда, играя вместе с первой ракеткой мира Соболенко. В заключительном туре Андреева еще и обыграла идущую на четвертой строчке в рейтинге WTA Ясмин Паолини (6:4). Команда Паолини в итоге отстала на четыре балла (набрала 63) и пролетела мимо финала. «Орлы» оказались однозначно худшими — завоевали всего 54 очка и остались далеко от борьбы за выход в решающие матчи.

Что ожидают от финала

World Tennis League завершится 22 декабря на корте «Etihad Arena» в Абу-Даби, где проводился весь турнир. Финал порадует не только качественным теннисом от мировых звезд, но и шоу-программой. Организаторы после завершения матчей анонсировали выступление американского рэпера Akon — самые дешевые билеты на концерт стоят 199 дирхам (чуть меньше 6000 рублей).

Также организаторы предлагают теннисистам щедрые вознаграждения. Точный призовой фонд World Tennis League не раскрыли, но некоторые источники называли сумму в размере 20 миллионов долларов, которые распределятся между 16 участниками.