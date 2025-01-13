Интервью совсем не о спорте.

Андрей Рублев 14 января стартует на Australian Open — его соперником станет Жуан Фонсека. Накануне турнира россиянин дал большое интервью The Guardian, в котором затронул темы, далекие от спорта, включая ментальное здоровье, личные трудности и поддержку близких.

«Мысли в голове убивали меня»

В беседе с журналистом Андрей много говорил о ментальном здоровье. По словам 27-летнего теннисиста, у него серьезные психологические проблемы. Начались они в прошлом году — после поражения от 122-й ракетки мира Франсиско Комесаны:

«Это был худший момент, с которым я столкнулся. Но это было не из-за тенниса. Это было связано со мной, как будто после этого момента я потерял смысл жизни. Ради чего? Это звучит слишком драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, создавая много беспокойства, и я больше не мог с этим справляться. У меня будто бы началось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так выразиться. Но тот, кто положил этому начало, — это я. Теперь я чувствую себя лучше. Я вижу, что происходит», — заявил Рублев.

Не помогли таблетки, но помог Сафин

По словам теннисиста, после «Уимблдона» он начал терапию. Но антидепрессанты не помогли: «Кое-что изменилось. Я начал принимать таблетки от депрессии. Они совсем не помогали. В конце концов, я сказал себе: «Больше не хочу ничего принимать». И отказался от них», — признался россиянин.

Зато помощь пришла от старшего товарища: «Марат Сафин очень помог мне с разговором. Он заставил меня осознать многие вещи, и затем я начал работать с психологом. Я многое узнал о себе, и хотя я не чувствую себя счастливым, зато больше не испытываю безумной тревоги и стресса от непонимания, что делать со своей жизнью», — поделился Рублев.

Спортсмен считает, что любой может оказаться в подобной ситуации, и этого не нужно стесняться: «У вас может быть все в жизни: здоровая семья, все материальные вещи, самые здоровые отношения, но если с вами происходит что-то, чего вы не хотите видеть, вы никогда не будете счастливы. Если вы это обнаружите и примете, вы будете чувствовать себя все лучше и лучше».

Андрей Рублев бьет себя ракеткой по колену. Фото Global Look Press

Селфхарм остался в прошлом

Рублев известен своим эмоциональным поведением на корте. В одном из матчей он ударил себя ракеткой по ноге до крови. Сейчас Андрей считает, что оставил это в прошлом: «Поначалу, конечно, я чувствовал себя плохо, мне было неловко, потому что я не такой человек. Это неприятно видеть. Теперь, понимая больше о себе, я отношусь к этому более спокойно. Я в гораздо лучшем состоянии. Когда я смотрю эти видео, это как будто я был в прошлой жизни. Это больше не я».

Что думает семья Рублева, когда видит эти моменты селфхарма? Теннисист не знает: «Моя семья и мои родители действительно заботятся обо мне. Но мы никогда не делимся своими чувствами, поэтому ответить на этот вопрос непросто. Они на сто процентов любят меня, а я люблю их, но мы никогда не говорим об этом. Они говорят мне, что самое главное — это то, что я стал счастливее».

С Медведевым депрессию не обсуждал

Рублев очень близок с другим российским теннисистом — Даниилом Медведевым. Андрей даже стал крестным отцом его дочери. Но ментальные проблемы они не обсуждали: «Я спрашивал его, как он смог измениться, потому что когда он был юниором, он ведь тоже был очень сумасшедшим. Но когда он побеждал и играл в финалах крупных турниров, он был суперспокойным. Все сводится к тому, чтобы быть честным с самим собой. Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряженным, это что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны, вы сможете начать ориентироваться», — считает Рублев.

Фото AFP

О победе в турнире «Большого шлема»

Спортивные цели и мечты Рублева в интервью тоже обсудили. Андрей был честен: «Я не собираюсь лгать и говорить, что не хочу выиграть «Большой шлем». Это мечта, и я сделаю все возможное, чтобы попытаться ее осуществить. Но если я выиграю его, изменит ли это мою жизнь? Конечно, нет. Мне только даст облегчение, что да, я делал это с детства и смог выиграть одно из самых важных соревнований. Это не сделает меня более или менее счастливым. Раньше я чувствовал, что это изменит мою жизнь — но это не изменит ее вообще».

При этом спорт все же приносит радость в жизнь Рублева — свою победу на мадридском «тысячнике» в мае прошлого года теннисист называет спасением: «Мадрид спас меня, потому что если бы я не победил, то вылетел бы из списка лучших. Мадрид сохранил меня в десятке. Я сильно заболел, и эта болезнь заставила меня отбросить все другие мысли. Я отдал всю свою энергию игре — и когда все остальные мысли ушли, это принесло мне огромное облегчение. Я играл намного лучше, чем когда был здоров».

Вперед — с оптимизмом

Рублев настроен позитивно: «Я стал более уравновешенным, потому что я честен с собой. Я вижу свою ситуацию более реалистично. Она менее драматична, чем раньше, поэтому у меня более здоровые отношения с собой. Может быть, я добрее, потому что я здоровее», — считает Андрей.

Но прогнозировать будущее россиянин отказывается: «Что будет со мной через 10 лет? Пять месяцев назад я бы избежал этого вопроса. Я бы убежал и постарался не думать об этом. Но сейчас я пытаюсь узнать, какой будет моя жизнь через 10 лет. Пока я не знаю. Но я учусь и хотел бы узнать поскорее. Я тоже немного взволнован», — откровенно заявил Рублев.