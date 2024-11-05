Без великого трио, но с Рублевым. Андрей в пятый раз отобрался на Итоговый

Однако его график вызывает вопросы, после Турина россиянин будет играть выставочные турниры.

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ATP-250

Второй круг

Андрей Рублев — Лоренцо Сонего — 7:6 (7:2), 7:5

Решение Новака Джоковича отказаться от участия в Итоговом турнире ATP сняло все вопросы о составе участников последнего официального старта года в Турине. Каспер Рууд, Алекс де Минаур и Андрей Рублев отправятся в Италию вне зависимости от результатов на этой неделе. Для того чтобы обойти великого серба, Андрею и Алексу надо было брать титулы в Меце и Белграде соответственно, а Касперу как минимум выйти в полуфинал во Франции. Сейчас эти задачи неактуальны, поэтому снятие де Минаура с турнира в столице Сербии кажется логичным решением. А вот Рублев решил играть в Меце, где во втором круге он получил мощнейшее сопротивление от Лоренцо Сонего.

Тяжелая победа

За несколько часов до матча с итальянцем Андрей и его команда узнали о заявлении Джоковича и сделали совместное фото, на котором наставник российского теннисиста Фернандо Висенте на пальцах показал, сколько раз подряд Рублев будет играть на Итоговом турнире года. Действительно, пять раз — великолепный показатель. Схожим достижением могут похвастаться единицы. Например, для Даниила Медведева это будет шестой Итоговый подряд. У Стефаноса Циципаса пять подряд было в прошлом году (2019-2023), однако в этом сезоне грек отправится в Турин в качестве второго запасного (первый — Григор Димитров). Александр Зверев играл на четырех Итоговых подряд (2018-2021), но пропустил ATP Finals-2022 из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

Семикратный чемпион ATP Finals Новак Джокович не пропускал Итоговые шесть лет подряд, — когда в 2017 году досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. В этот раз вновь помешали проблемы со здоровьем. 37-летний Джокович испытывал физический дискомфорт на своем последнем официальном турнире в Шанхае в середине октября. Да и в целом открыто говорил, что после золота на Олимпиаде у него не осталось первоочередных карьерных целей и он планирует действовать по ситуации. А ситуация сейчас такая, что ехать в Турин с туманными надеждами на восьмой титул на Итоговом — так себе приключение.

Так что впервые с 2001 года на ATP Finals не будет никого из великого трио. Отметим, что 23 года назад в Итоговом играл еще Евгений Кафельников, а чемпионом в тот год стал Ллейтон Хьюитт. Так что действительно мы наблюдаем за уходом великой теннисной эпохи.

Что касается Рублева, то он вышел на матч с Сонего очень спокойным и сконцентрированным (сохранить бы такой настрой и на следующую неделю). В первом сете он отыграл четыре брейк-пойнта, в том числе два в восьмом гейме, когда итальянец очень цепко действовал на приеме. У Рублева были шансы сделать брейк в 11-м гейме, когда он суммарно имел три скрытых сетбола, но реализовать их не получилось. В итоге дело дошло до тай-брейка, где россиянин был прекрасен. Повел 4:0, а вскоре и заработал четыре сетбола и закончил партию виннером.

Второй сет складывался по схожему сценарию. С той лишь разницей, что Андрей перестал испытывать хоть какие-то проблемы на своей подаче, а вот Лоренцо, который накануне провел тяжелый матч с Грегуаром Баррером, начал уставать. При счете 5:4 Рублев повел 30:0 на подаче Сонего, но Лоренцо спас ситуацию. Но второй раз добраться до тай-брейка не получилось. В 12-м гейме Рублев сначала очень красиво обвел соперника у сетки и громко отпраздновал это событие, затем попал по линии (за что извинился), а вскоре и заработал тройной матчбол после ошибки итальянца. Один матчбол Лоренцо отыграл, но в следующем розыгрыше Рублев закончил матч красивой «свечкой».

Андрей Рублев. Фото Reuters

Лондон и Макао

Теперь в четвертьфинале он сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф — Коренте Муте. В потенциальном полуфинале вероятные соперники — Димитров и Кэмерон Норри. В финале можно встретиться с Руудом, если, конечно, норвежец не последует примеру де Минуара и не поедет готовиться к Итоговому непосредственно в Турине.

Напомним, что Итоговый стартует 10 ноября и продлится неделю. Однако на этом сезон для Рублева не закончится. Вместо отдыха Андрей выбрал сыграть 6-8 декабря на выставочном турнире UTS в Лондоне. Там компанию ему составят Алекс де Минаур, Хольгер Руне, Александр Бублик, Гаэль Монфис, Уго Умбер, Денис Шаповалов и Танаси Коккинакис. Это будет четвертый турнир серии. В феврале в Осло победил Рублев, в августе в Нью-Йорке —Монфис, в октябре во Франкфурте — Бен Шелтон.

А уже 24-25 декабря россиянин выступит на командном выставочном турнире в Макао. В Китай также отправятся Каспер Рууд, Лоренцо Музетти, Каролина Мухова. Известно, что капитанами команд будут Майкл Чанг и Ли На. И это после сложнейшего сезона с травмой и операцией. Андрей, как всегда, удивляет, но главное, чтобы ему было комфортно.