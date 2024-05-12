Рублева вновь захлестнули эмоции. Россиянин еле спасся на старте турнира в Риме

Андрей отыграл подачу на матч и победил во встрече с Маркосом Гироном.

Теннис. «Мастерс». Рим. Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Маркос Гирон (США) — 5:7, 6:4, 7:5

Андрей Рублев вслед за Даниилом Медведевым вышел в третий круг «мастерса» в Риме, в тяжелейшей трехсетовой встрече переиграв американца Маркоса Гирона. По ходу поединка россиянин сумел даже отыграть подачу соперника на матч.

Игра вместо отдыха

Рублев, будучи шестой ракеткой мира, получил в Риме четвертый номер посева из-за отсутствия на итальянского «мастерсе» травмированных итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. Впрочем, выступление триумфатора Мадрида также было под вопросом, ведь после победного финала «мастерса» испанского Андрей рассказал о том, что в решающих матчах выходил на корт в больном состоянии. У него была температура плюс сильно закладывало горло, из-за чего возникали сложности даже с приемом пищи. К тому же у россиянина возникали и проблемы со сном. И если бы не испанские врачи, то даже выйти на корт ему было бы тяжело.

«Словами невозможно описать, насколько я благодарен всем врачам клиники Санитас Ла Сарсуэла. Вы замечательные люди и врачи, спасибо, что помогли мне выздороветь! Это многое значит для меня», — написал Андрей по окончании турнира в социальных сетях, сопроводив этим комментарием совместное фото с врачами. После выигрыша 16-го титула в Мадриде Рублев жаловался, что давно так долго не болел, что его, конечно же, беспокоит. Многие эксперты в такой ситуации советовали Андрею сняться с турнира в Риме, дабы сэкономить силы перед «Ролан Гаррос».

Однако Андрей решил иначе. Поскольку, видимо, почувствовал себя получше, да и его любовь к турнирам в режиме нон-стоп хорошо известно. Вот только не стоило забывать, что более медленный грунт в Риме меньше подходит его теннису, чем быстрое земляное покрытие в Мадриде. Как бы то ни было, в стартовом матче против американца Маркуса Гирона он, само собой, считался явным фаворитом. К тому же американец занимает в рейтинге только 49 место и в последнее время особо не блещет.

Что ж, первый сет получился для Рублева разочаровывающим. Хотя вроде он очень уверенно брал свою подачу — только в дебютном гейме доигрался до «ровно», зато затем взял 15 розыгрышей из 16. Но при 4:4 и 40:0 у него внезапно пропала игра. Катализатором выступила двойная ошибка и пошло-поехало. Если в первых геймах россиянин выражал недовольство своей игрой, скажем так, в легкой форме, ограничиваясь игрой в футбол теннисным мячом и небольшими комментариями. То тут уж он начал расстраиваться серьезнее. И было от чего — подачу он проиграл. Правда, сумел отыграть три сетбола и сравнять счет на подаче Гирона.

Падая и поднимаясь

Особенно эффектно удалось отыграть сетбол № 3 — Рублев во время розыгрыша споткнулся, упал на спину, но все равно умудрился из такого положения полулежа попасть мячом в корт, быстро вскочить и в итоге выиграть очко. Такое чудесное спасение сета, по идее, должно было вдохновить Андрея на выигрыш партии. Увы, вместо этого при 5:5 он вновь отдал свою подачу. И в итоге сет все равно остался за американцем.

Во втором сете ситуация на корте изменилась — Рублев быстро повел с брейком 3:0. Он уверенно брал свою подачу до счета 5:3, но вдруг засуетился и позволил оппоненту сделать обратный брейк. К счастью, Гирон в следующем гейме сделал ответный подарок — с 30:15 отдал ошибками свою подачу, а с ней и партию.

Третий сет Рублев начал идеально — взял все восемь розыгрышей двух стартовых геймов. Но затем вновь начался спад — счет сравнялся 2:2. Мало того, при 4:4 Андрей отдал свою подачу и вновь не обошелся без ругательств. Хорошо хоть Гирон не смог подать на матч, а в следующем гейме Рублев отыграл брейк-пойнт и повел-таки 6:5. И затем все же дожал американца, одержав тяжелейшую победу. «Очень сердит на себя, поскольку не мог справляться с эмоциями», — признался Андрей, которому в Мадриде как раз помогло удивительное по его меркам хладнокровие. Он также добавил, что корты в Риме днем и ночью очень отличаются. И назвал даже само участие в римском «мастерсе» подарком из-за неопределенности в связи с состоянием здоровья. В третьем круге россиянин встретится с Александром Мюллером из Франции.