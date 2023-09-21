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Сегодня, 19:45

Кубок Лейвера потерял былой шик. Главной звездой турнира станет россиянин

Россиянин Андрей Рублев сыграет на Кубке Лейвера-2023
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Андрей Рублев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Андрей Рублев будет лидером теннисной сборной Европы в Ванкувере.

Кубок Лейвера постепенно становится традиционным турниром. С 22 по 24 сентября в канадском Ванкувере вот уже в шестой раз сборные Европы и Остального мира поспорят за трофей, но, в отличие от прошлых лет, состав участников будет не столь респектабельным, как раньше. Так, в Ванкувере мы не увидим никого из топ-5 рейтинга ATP, а главной звездой должен стать россиянин Андрей Рублев — шестая ракетка мира.

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Поражение без россиян

Кубок Лейвера дебютировал в календаре в 2017-м. В этом командном выставочном турнире довольно любопытные правила. В каждый из трех игровых дней проходит три одиночные встречи и одна парная, но ставки постоянно повышаются. В пятницу каждая победа стоит одно очко, в субботу — два, а в воскресенье — уже три. В первых четырех розыгрышах европейцы брали верх, что, учитывая состав топ-10 рейтинга, было совсем неудивительно. Но в 2022-м в Берлине Остальной мир неожиданно сотворил сенсацию. Подопечные капитана Джона Макинроя (европейцев традиционно возглавляет Бьорн Борг) не пожалели даже самого Роджера Федерера. Легендарный швейцарец официально завершил карьеру именно на Кубке Лейвера-2022, причем не одиночным матчем, а парной встречей в дуэте с испанцем Рафаэлем Надалем. Суперзвездный дуэт уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.

Не исключено, что европейцам продлить победную серию помешало отсутствие россиян. Даниил Медведев и Андрей Рублев отсутствовали, вероятно, из-за места проведения соревнований — Лондона. Напомним, ранее в 2022-м нашим соотечественникам запретили выступать на Уимблдоне и вообще турнирах в Великобритании, пусть в нынешнем сезоне их допустили к игре на травяном «Большом шлеме».

Теннисист Андрей Рублев
Фото USA Today Sports

Как бы то ни было, сейчас негласный запрет на россиян на Кубке Лейвера отсутствует. Мало того, именно Рублев оказался самым высокорасположенным в рейтинге теннисистом — сейчас он занимает шестую строчку. Участие трех лидеров рейтинга ATP серба Новака Джоковича, испанца Карлоса Алькараса и россиянина Даниила Медведева не планировалось изначально, а датчанин Хольгер Руне (четвертая ракетка мира) и грек Стефанос Циципас (пятая ракетка мира) снялись из-за травм уже ближе к старту турнира в Ванкувере.

Открыл в себе парный талант

Так что турнир, можно сказать, потерял былой шик — в составе сборной Европы будут всего два теннисиста топ-10 (Рублев и норвежец Каспер Рууд), а также еще один теннисист топ-20 поляк Хуберт Хуркач. В свою очередь, Остальной мир имеет в своем составе одного игрока первой десятки (американец Тейлор Фриц) и еще четверых игроков топ-20 (американцы Фрэнсис Тиафо, Томми Пол и Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим). В общем, соперники, как минимум, не слабее. Поэтому Рублеву в роли лидера сборной Европы придется очень постараться.

Каспер Рууд. Кубок Лейвера 2023: даты, участники турнира и где смотреть

Примечательно, что Андрей прежде играл на Кубке Лейвера лишь однажды — в американском Бостоне в 2021-м. И тогда, несмотря на топ-состав, выглядел едва ли не ярче всех. К тому же он выиграл все три своих матча — один в одиночке и два в паре. После чего очень хвалил Кубок Лейвера за веселую и жизнерадостную обстановку в коллективе и потрясающую атмосферу. Да еще и удивлялся своим успехам в паре. «Думал, что я один из худших в паре, что умею только бить форхенды, и все. Но, похоже, я очень хорош в парном теннисе», — улыбался тогда Андрей.

Будет, конечно, любопытно посмотреть на игру Рублева в Канаде. Но все же игры в Северной Америке перед турнирами в Китае выглядят немного рискованными. По крайней мере, Джокович, Алькарас и Медведев так не поступили. Рублев, в свою очередь, сразу же после Кубка Лейвера отправится в Пекин на турнир ATP 500, а затем его ждет «мастерс» в Шанхае. На обоих турнирах заявлен и Медведев.

Составы команд
Европа: Андрей Рублев, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач, Алехандро Давидович Фокина, Гаэль Монфис, Артур Фис.
Остальной мир: Тейлор Фриц,Фрэнсис Тиафо,Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон, Франсиско Серундоло, Кристофер Юбэнкс (запасной), Милош Раонич (запасной).

Теннис
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
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