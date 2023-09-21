Кубок Лейвера потерял былой шик. Главной звездой турнира станет россиянин

Андрей Рублев будет лидером теннисной сборной Европы в Ванкувере.

Кубок Лейвера постепенно становится традиционным турниром. С 22 по 24 сентября в канадском Ванкувере вот уже в шестой раз сборные Европы и Остального мира поспорят за трофей, но, в отличие от прошлых лет, состав участников будет не столь респектабельным, как раньше. Так, в Ванкувере мы не увидим никого из топ-5 рейтинга ATP, а главной звездой должен стать россиянин Андрей Рублев — шестая ракетка мира.

Поражение без россиян

Кубок Лейвера дебютировал в календаре в 2017-м. В этом командном выставочном турнире довольно любопытные правила. В каждый из трех игровых дней проходит три одиночные встречи и одна парная, но ставки постоянно повышаются. В пятницу каждая победа стоит одно очко, в субботу — два, а в воскресенье — уже три. В первых четырех розыгрышах европейцы брали верх, что, учитывая состав топ-10 рейтинга, было совсем неудивительно. Но в 2022-м в Берлине Остальной мир неожиданно сотворил сенсацию. Подопечные капитана Джона Макинроя (европейцев традиционно возглавляет Бьорн Борг) не пожалели даже самого Роджера Федерера. Легендарный швейцарец официально завершил карьеру именно на Кубке Лейвера-2022, причем не одиночным матчем, а парной встречей в дуэте с испанцем Рафаэлем Надалем. Суперзвездный дуэт уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.

Не исключено, что европейцам продлить победную серию помешало отсутствие россиян. Даниил Медведев и Андрей Рублев отсутствовали, вероятно, из-за места проведения соревнований — Лондона. Напомним, ранее в 2022-м нашим соотечественникам запретили выступать на Уимблдоне и вообще турнирах в Великобритании, пусть в нынешнем сезоне их допустили к игре на травяном «Большом шлеме».

Фото USA Today Sports

Как бы то ни было, сейчас негласный запрет на россиян на Кубке Лейвера отсутствует. Мало того, именно Рублев оказался самым высокорасположенным в рейтинге теннисистом — сейчас он занимает шестую строчку. Участие трех лидеров рейтинга ATP серба Новака Джоковича, испанца Карлоса Алькараса и россиянина Даниила Медведева не планировалось изначально, а датчанин Хольгер Руне (четвертая ракетка мира) и грек Стефанос Циципас (пятая ракетка мира) снялись из-за травм уже ближе к старту турнира в Ванкувере.

Открыл в себе парный талант

Так что турнир, можно сказать, потерял былой шик — в составе сборной Европы будут всего два теннисиста топ-10 (Рублев и норвежец Каспер Рууд), а также еще один теннисист топ-20 поляк Хуберт Хуркач. В свою очередь, Остальной мир имеет в своем составе одного игрока первой десятки (американец Тейлор Фриц) и еще четверых игроков топ-20 (американцы Фрэнсис Тиафо, Томми Пол и Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим). В общем, соперники, как минимум, не слабее. Поэтому Рублеву в роли лидера сборной Европы придется очень постараться.

Примечательно, что Андрей прежде играл на Кубке Лейвера лишь однажды — в американском Бостоне в 2021-м. И тогда, несмотря на топ-состав, выглядел едва ли не ярче всех. К тому же он выиграл все три своих матча — один в одиночке и два в паре. После чего очень хвалил Кубок Лейвера за веселую и жизнерадостную обстановку в коллективе и потрясающую атмосферу. Да еще и удивлялся своим успехам в паре. «Думал, что я один из худших в паре, что умею только бить форхенды, и все. Но, похоже, я очень хорош в парном теннисе», — улыбался тогда Андрей.

Будет, конечно, любопытно посмотреть на игру Рублева в Канаде. Но все же игры в Северной Америке перед турнирами в Китае выглядят немного рискованными. По крайней мере, Джокович, Алькарас и Медведев так не поступили. Рублев, в свою очередь, сразу же после Кубка Лейвера отправится в Пекин на турнир ATP 500, а затем его ждет «мастерс» в Шанхае. На обоих турнирах заявлен и Медведев.

Составы команд

Европа: Андрей Рублев, Каспер Рууд, Хуберт Хуркач, Алехандро Давидович Фокина, Гаэль Монфис, Артур Фис.

Остальной мир: Тейлор Фриц,Фрэнсис Тиафо,Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон, Франсиско Серундоло, Кристофер Юбэнкс (запасной), Милош Раонич (запасной).