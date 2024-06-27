Рублев поменяет три покрытия за несколько недель. Но не ради Олимпиады

Андрей постарается вновь выиграть титулы в Баштаде и Умаге.

Опубликован заявочный лист грунтового турнира ATP 250 в хорватском Умаге. Его возглавит чемпион-2017 Андрей Рублев. Конкуренцию ему составят Хольгер Руне, Лоренцо Музетти, Франциско Черундоло, Джек Дрэйпер и действующий чемпион Алексей Попырин. Прошлогодний финалист Стэн Вавринка пока второй запасной. Интересно, что турнир в Умаге пройдет прямо перед стартом олимпийского турнира (27 июля — 4 августа). А сразу после Хорватии Андрей отправится не в Париж, а на турнир ATP 500 в Вашингтоне, где возобновится хардовый сезон.

В ожидании подробностей

В конце марта в интервью «СЭ» Рублев говорил, что готов поехать на свою вторую Олимпиаду. Напомним, что в Токио-2020 Андрей проиграл в одиночном разряде японцу Кею Нисикори, а в парном (вместе с Кареном Хачановым) — американцам Фрэнсису Тиафо и Радживу Раму. Оба поражения случились в первом круге, что позволило теннисисту сыграть в миксте. Там он объединился с Анастасией Павлюченковой, и наш дуэт смог выиграть золото для России. В финале Павлюченкова и Рублев обыграли соотечественников — Елену Веснину и Аслана Карацева.

«Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть на Играх-2024, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду. В каких разрядах? В одиночке — точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали».

Правда, в середине июня стало известно, что Андрей все-таки пропустит парижскую Олимпиаду. «Жаль, конечно, но это их решение, и мы будем его уважать. К сожалению, нет гарантии, что они выступят на следующих Олимпийских играх. Может быть травма и все что угодно. Поэтому когда есть возможность играть, то нужно использовать эту возможность. Но мы не вправе их осуждать, и я думаю, они сами расскажут о причинах своего решения», — прокомментировал «СЭ» отказ Рублева, Хачанова и Людмилы Самсоновой вице-президент ФТР олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Мать теннисиста Марина Марьенко говорила о проблемах со здоровьем, но менеджер игрока Софья Тартакова опровергла эту информацию («Никаких операций не нужно. С горлом тоже все хорошо, история в Мадриде — она в Мадриде и закончилась»). Дело скорее в мотивации и тяжелом календаре.

«В ближайшее время он сам более подробно расскажет, почему он решил не сыграть на Олимпийских играх, но немножко раскрываю эту завесу тайны: сезон сложный, после Олимпиады маячит «мастерс» в Канаде, который тоже хочется сыграть. Андрей — уже олимпийский чемпион с Настей Павлюченковой, то есть вот эту галочку он поставил», — сказала менеджер Рублева в эфире «Больше! Лайв».

Андрей Рублев. Фото Reuters

Большая нагрузка

Действительно, календарь у шестой ракетки мира плотный. Сразу после завершения Уимблдона-2024 он заявлен на грунтовый турнир в Баштаде (15-21 июля). В Швеции Рублеву предстоит защищать титул (в прошлом году он обыграл Павла Котова, Александра Зверева, Черундоло и Каспера Рууда). В этот раз в Баштаде также ожидается мощный состав участников. Помимо Рууда, на турнир заявились первая ракетка мира Янник Синнер и Рафаэль Надаль, получивший wild card. Для этой троицы турнир в Швеции станет последним этапом подготовки к Играм, которые пройдут на знаменитых кортах «Ролан Гаррос».

Андрей же продлил свой сезон в Умаге (21-27 июля), где ему удавалось победить семь лет назад. А вот из Хорватии наш теннисист отправится в США, где в Вашингтоне (29 июля — 4 августа) возобновляется хардовый сезон. Таким образом, за один календарный месяц Рублев успеет поиграть на трех разных покрытиях. И вместо борьбы за олимпийские медали постарается выиграть еще титулы в этом сезоне (побеждал на «мастерсе» в Мадриде и турнире ATP 250 в Гонконге) и приумножить свой рейтинг.

«Не мне судить о выборе других игроков, ехать или не ехать в Париж, — отметила «СЭ» Вероника Кудерметова, которая сыграет на Играх в одиночке и в паре. — У каждого были на это свои причины. Наш профессиональный календарь и так очень сложный и плотный. Участвуя в Олимпиаде, пропускаем профессиональные турниры. А это очки, заработок. Кроме того, дополнительный турнир — это еще и очень большая нагрузка на организм, потому что в момент, когда ты можешь передохнуть и подготовиться ко второй половине сезона, ты продолжаешь играть.

И плюс к тому же специфика корта: сейчас мы играем на траве, а Олимпиада пройдет на грунте. Мы сыграем во Франции, а уже на следующий день после окончания Олимпиады будет матч на другом континенте на харде. Это непросто. Ну и, конечно же, прессинг, который будет в Париже в связи с нынешней ситуацией и отношением к российским спортсменам. В общем, я думаю, что исходя из этих соображений каждый и делает свой выбор. Тут нельзя осуждать ни один выбор, ни другой".

Хотя тот факт, что ATP и WTA проводят турниры категории 500 в дни проведения Олимпиады, вызывает большие вопросы.