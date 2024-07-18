Рублев продолжает проигрывать в режиме нон-стоп. Что с ним происходит?

Россиянин потерпел четвертое поражение подряд и не смог защитить титул в Бостаде.

Теннис. ATP 250. Бостад (Швеция)

Второй круг

Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Андрей Рублев, к сожалению, продолжает проигрывать в режиме нон-стоп — даже обратный переход с травы на грунт не помог. На турнире ATP 250 в шведском Бостаде, где россиянин в прошлом сезоне в великолепном стиле завоевал чемпионский титул, он на сей раз уже на старте уступил 121-й ракетке мира Тиаго Агустину Тиранте из Аргентины. Но главное, пока не слишком понятно, когда Рублеву удастся выбраться, образно выражаясь, из этой теннисной трясины.

Ранние вылеты поставлены на поток

Результаты Андрея в последние несколько месяцев неприятно удивляют. Лучом света стал в конце апреля «мастерс» в Мадриде, где он довольно неожиданно встрепенулся и завоевал титул, в том числе обыграв в четвертьфинале испанца Карлоса Алькараса, который затем первенствовал на двух подряд турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. А вот Рублев... С ним в теннисном плане не происходило ничего хорошего. На шести из десяти своих последних турниров с учетом Бостада он не сумел выиграть даже свой первый матч. То есть он проигрывает на старте с вероятностью 60 процентов — для стабильного теннисиста из топ-10 мирового рейтинга такая неудачная игра кажется просто немыслимой.

Но так действительно происходит. Высокий рейтинг и, как следствие, «посев» не помогают. Создается впечатление, что Рублев способен в прямом смысле слова проиграть кому угодно. В частности, три из последних шести поражений он потерпел от теннисистов, не входящих даже в топ-100: на «мастерсе» в Риме в мае его выбил 109-й в рейтинге Александр Мюллер из Франции, на Уимблдоне — 122-я ракетка мира Франсиско Комесанья из Аргентины, а в Бостаде россиянин осчастливил еще одного молодого аргентинца — Тиранте.

При всем желании назвать Тиранте сильным соперником было нельзя. Тиаго до старта турнира в Бостаде выиграл всего четыре матча на уровне ATP, а на наивысшую для себя 90-ю строчку рейтинга поднимался в середине апреля этого года. Однако с тех пор заметно сдал. Поскольку после успеха в начале апреля на «челленджере» в Мексике он чаще проигрывал, чем побеждал. Тиаго Агустин, кстати, имел шанс сыграть с Рублевым во втором круге «Ролан Гаррос», но в пяти сетах уступил тогда на старте испанцу Педро Мартинесу. Рублев, кстати, тогда Мартинеса обыграл довольно легко, а с тех пор как отрезало — россиянин в следующем раунде Открытого чемпионата Франции проиграл итальянцу Маттео Арнальди, затем на траве в Галле — Маркосу Гирону, на Уимблдоне — Камесанье и вот теперь — Тиранте.

Фото Global Look Press

Сейчас не до Олимпиады

Конечно, можно сказать, что аргентинец, как и его соотечественник на Уимблдоне, провел в Бостаде против Андрея, что называется, матч жизни. Тиаго Агустин действительно действовал очень неплохо, несмотря на жалобы на запястье. Он здорово подавал и частенько «включал пушку» при ударе справа. Хотя аргентинцу вряд ли бы удалось так покуражиться на корте, сыграй Рублев хотя бы на 70-80 процентов собственных возможностей. А россиянину явно не хватало уверенности, что сказывалось на его теннисной агрессии. Иногда он вкладывался в удары, но промахивался, иногда по своим меркам действовал слишком мягко. Да и подача была не идеальна — всего два эйса при пяти двойных и скромном (61) проценте попадания первым мячом.

Тем не менее Рублев все равно выиграл больше розыгрышей, чем соперник: 101 против 98, вот только в ключевые моменты сыграл не идеально. В частности, на тай-брейке стартовой партии, который он уступил. Во втором сете Андрей в стартовом гейме впервые взял подачу аргентинца, мгновенно отдал свою, но затем сделал еще один брейк при 2:2, а потом и 5:3 в свою пользу, сравняв счет по партиям. Казалось, он добьется столь важной для себя победы, но в решающем сете при 1:1 допустил на своей подаче несколько ошибок, начал себя ругать (хотя в целом вел себя не так нервно, как на «Ролан Гаррос» или Уимблдоне) и проиграл важнейший гейм. При 2:3 у него был неплохой шанс сравнять, подвела ошибка при ударе справа по ширине на брейк-пойнте. Больше столь шикарных возможностей вернуться в игру не было, пусть, когда аргентинец подавал на матч, счет на его подаче был 15:30.

Если бы речь шла о единичном сбое, ничего страшного — второй «сеяный» в Бостаде норвежец Каспер Рууд, которого год назад Рублев здесь обыграл в финале, на сей раз также вылетел в первом круге. Вот только Андрей стал проигрывать менее классным теннисистам слишком часто. И такие неудачи очень сильно бьют по его уверенности. Взяв «мастерс» в Мадриде за скобки, с марта он выиграл только четыре матча из 14. В чемпионской гонке россиянин откатился уже на 12-е место, в live-рейтинге ATP сейчас занимает девятую строчку, а если грек Стефанос Циципас возьмет титул в швейцарском Гштааде, станет десятым.

Впрочем, это еще полбеды, главное для Рублева — вернуть тот теннис, позволявший сражаться на равных и даже побеждать звездных соперников. Может, и к лучшему, что он решил пропустить Олимпийские игры в Париже, поскольку в его нынешнем психологическом состоянии дополнительное давление крупного турнира вряд ли пойдет на пользу и приведет к позитивным сдвигам. На небольшом турнире ATP шансы вернуть уверенность повыше. В Бостаде не получилось, однако следующая попытка планируется уже на предстоящей неделе — в хорватском Умаге Андрей также будет первым «сеяным».