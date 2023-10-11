Рублев стал фаворитом шанхайского «мастерса». Россиянин избежал звездопада и вышел в четвертьфинал

Андрей обыграл в двух партиях Томми Пола.

Шанхай, Китай. «Мастерс»

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Томми Пол (США, 12) — 7:5, 7:5

Теннисный «мастерс» в Шанхае дарит нам сенсацию за сенсацией. Вслед за россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером в четверг еще на подступах к четвертьфиналу вылетел и главный фаворит, первый «сеяный» испанец Карлос Алькарас. Мало того, до четвертьфинала в Шанхае не дошел ни один игрок топ-15 рейтинга ATP за одним-единственным и очень приятным для нас исключением. Да-да, пятая ракетка мира Андрей Рублев сумел преодолеть барьер четвертого круга, обыграв в двух партиях американца Томми Пола. И теперь именно он автоматически стал претендентом № 1 на чемпионский титул.

Не спасся даже Алькарас

Действительно, давненько мы не видели столь непредсказуемого «мастерса», где лидеры мирового тенниса проигрывали менее известным игрокам в режиме нон-стоп. Сперва Медведев выбыл от американца Себастьяна Корды в третьем круге, затем Синнер уступил Бену Шелтону — в четвертом. А еще днем позже дрогнул и Алькарас — испанец сумел в первой партии против болгарина Григора Димитрова спастись, когда соперник подавал на сет. Однако во второй и третьей партиях не смог ничего противопоставить Димитрову, явно поймавшему кураж. Еще раньше выбыли другие теннисисты топ-10 — грек Стефанос Циципас, Александр Зверев из Германии, датчанин Хольгер Руне, норвежец Каспер Рууд, американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, напомним, китайские турниры в этом году пропускает.

Сложно сказать, чем объясняется эта эпидемия поражений лидеров мирового тенниса, ведь далеко не все играли в режиме нон-стоп и могут оправдываться усталостью или травмами. Но, как бы то ни было, соперники Рублева самоустранились, и Андрей, занимающий в рейтинге на данный момент шестую строчку, остался из теннисистов топ-10 в Шанхае в гордом одиночестве. При этом за три матча он не проиграл на турнире ни одной партии — в матчах с французами Кантеном Алисом и Адрианом Маннарино, а теперь и с Полом.

Томми сложно назвать непроходимым соперником для россиянина — счет личных встреч перед встречей четвертого круга в Пекине был 4:1 в пользу Рублева. Правда, в 2023-м, когда Пол начал выходить на новый для себя, более высокий уровень оппоненты до нынешнего «мастерса» не встречались.

Томми Пол. Фото AFP

Скоро станет двукратным?

Дебют матча россиянина и американца за выход в четвертьфинал получился абсолютно равным. До счета 2:2 в первой партии соперники спокойно брали свои подачи, но затем Рублев заработал двойной брейк-пойнт, который, впрочем, не реализовал. Зато Томми в следующем гейме воспользовался первым же представившимся шансом. Счет стал 4:2 в пользу американца, однако тот сразу же не удержал свою подачу, растеряв преимущество. А при 5:5 россиянин сделал, как выяснилось, решающий брейк — помог Пол, угодивший с лету на брейк-пойнте в сетку из выгоднейшей ситуации. Было заметно, как Андрей выдохнул, обрадовавшись такому роскошному подарку. На сет ему удалось подать относительно спокойно.

Во второй партии в пятом гейме Рублев вновь заработал брейк-пойнт, который не смог реализовать. Зато в 11-м гейме все получилось в лучшем виде. Причем подачу Пола Андрей взял очень эффектно, бросив элегантную «свечу», а затем, пусть и со второго смэша, вколотив мяч в пустую часть корта. Подача на выход в четвертьфинал также не составила особых проблем, со второго матчбола Рублев завершил встречу в свою пользу. Изрядно порадовав своих китайских поклонников, демонстрировавших на трибунах самодельные плакаты, чей вольный перевод гласил «Андрей Рублев скоро станет двукратным чемпионом «мастерсов».

Андрей Рублев. Фото AFP

Что ж, почему бы и нет? Дебютный «мастерс» Рублев взял в апреле на грунте в Монте-Карло, теперь же близок к очередному престижному титулу. В четвертьфинале он сыграет с французом Уго Умбером — своим обидчиком на недельной давности турнире ATP 500 в Пекине. Но все же пройти Умбера, объективно, Рублеву вполне по силам. В этом случае в полуфинале он встретится с Димитровым или чилийцем Николасом Джарри. А в нижней части сетки четвертьфинальные пары составили венгр Фабиан Марожан и поляк Хуберт Хуркач, а также Шелтон и Корда.

Конечно, все вышеперечисленные — сильные теннисисты, но в нынешнем сезоне в плане результатов Андрей выглядел куда предпочтительнее. Главное, продолжать держать столь же высокий уровень игры, как в предыдущих матчах на турнире. Добавим, что шанхайский четвертьфинал стал девятым для Рублева на «мастерсах», в предыдущих восьми попытках он пять раз проходил в полуфинал.