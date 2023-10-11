Рублев стал фаворитом шанхайского «мастерса». Россиянин избежал звездопада и вышел в четвертьфинал

Сегодня, 19:00
Шанхай, Китай. «Мастерс»
Четвертый круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Томми Пол (США, 12) — 7:5, 7:5
Теннисный «мастерс» в Шанхае дарит нам сенсацию за сенсацией. Вслед за россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером в четверг еще на подступах к четвертьфиналу вылетел и главный фаворит, первый «сеяный» испанец Карлос Алькарас. Мало того, до четвертьфинала в Шанхае не дошел ни один игрок топ-15 рейтинга ATP за одним-единственным и очень приятным для нас исключением. Да-да, пятая ракетка мира Андрей Рублев сумел преодолеть барьер четвертого круга, обыграв в двух партиях американца Томми Пола. И теперь именно он автоматически стал претендентом № 1 на чемпионский титул.
Действительно, давненько мы не видели столь непредсказуемого «мастерса», где лидеры мирового тенниса проигрывали менее известным игрокам в режиме нон-стоп. Сперва Медведев выбыл от американца Себастьяна Корды в третьем круге, затем Синнер уступил Бену Шелтону — в четвертом. А еще днем позже дрогнул и Алькарас — испанец сумел в первой партии против болгарина Григора Димитрова спастись, когда соперник подавал на сет. Однако во второй и третьей партиях не смог ничего противопоставить Димитрову, явно поймавшему кураж. Еще раньше выбыли другие теннисисты топ-10 — грек Стефанос Циципас, Александр Зверев из Германии, датчанин Хольгер Руне, норвежец Каспер Рууд, американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, напомним, китайские турниры в этом году пропускает.
Сложно сказать, чем объясняется эта эпидемия поражений лидеров мирового тенниса, ведь далеко не все играли в режиме нон-стоп и могут оправдываться усталостью или травмами. Но, как бы то ни было, соперники Рублева самоустранились, и Андрей, занимающий в рейтинге на данный момент шестую строчку, остался из теннисистов топ-10 в Шанхае в гордом одиночестве. При этом за три матча он не проиграл на турнире ни одной партии — в матчах с французами Кантеном Алисом и Адрианом Маннарино, а теперь и с Полом.
Томми сложно назвать непроходимым соперником для россиянина — счет личных встреч перед встречей четвертого круга в Пекине был 4:1 в пользу Рублева. Правда, в 2023-м, когда Пол начал выходить на новый для себя, более высокий уровень оппоненты до нынешнего «мастерса» не встречались.
Дебют матча россиянина и американца за выход в четвертьфинал получился абсолютно равным. До счета 2:2 в первой партии соперники спокойно брали свои подачи, но затем Рублев заработал двойной брейк-пойнт, который, впрочем, не реализовал. Зато Томми в следующем гейме воспользовался первым же представившимся шансом. Счет стал 4:2 в пользу американца, однако тот сразу же не удержал свою подачу, растеряв преимущество. А при 5:5 россиянин сделал, как выяснилось, решающий брейк — помог Пол, угодивший с лету на брейк-пойнте в сетку из выгоднейшей ситуации. Было заметно, как Андрей выдохнул, обрадовавшись такому роскошному подарку. На сет ему удалось подать относительно спокойно.
Во второй партии в пятом гейме Рублев вновь заработал брейк-пойнт, который не смог реализовать. Зато в 11-м гейме все получилось в лучшем виде. Причем подачу Пола Андрей взял очень эффектно, бросив элегантную «свечу», а затем, пусть и со второго смэша, вколотив мяч в пустую часть корта. Подача на выход в четвертьфинал также не составила особых проблем, со второго матчбола Рублев завершил встречу в свою пользу. Изрядно порадовав своих китайских поклонников, демонстрировавших на трибунах самодельные плакаты, чей вольный перевод гласил «Андрей Рублев скоро станет двукратным чемпионом «мастерсов».
Что ж, почему бы и нет? Дебютный «мастерс» Рублев взял в апреле на грунте в Монте-Карло, теперь же близок к очередному престижному титулу. В четвертьфинале он сыграет с французом Уго Умбером — своим обидчиком на недельной давности турнире ATP 500 в Пекине. Но все же пройти Умбера, объективно, Рублеву вполне по силам. В этом случае в полуфинале он встретится с Димитровым или чилийцем Николасом Джарри. А в нижней части сетки четвертьфинальные пары составили венгр Фабиан Марожан и поляк Хуберт Хуркач, а также Шелтон и Корда.
Конечно, все вышеперечисленные — сильные теннисисты, но в нынешнем сезоне в плане результатов Андрей выглядел куда предпочтительнее. Главное, продолжать держать столь же высокий уровень игры, как в предыдущих матчах на турнире. Добавим, что шанхайский четвертьфинал стал девятым для Рублева на «мастерсах», в предыдущих восьми попытках он пять раз проходил в полуфинал.