Рублев в полуфинале «мастерса» в Шанхае! Россиянин легко разобрался со своим недавним обидчиком

Андрей оформил победу над Уго Умбером за полтора часа.

Шанхай, Китай. «Мастерс». Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Уго Умбер (Франция, 32) — 6:2, 6:3

«Мастерс» в Шанхае принес много неожиданных результатов. На турнире выступали девять теннисистов первой десятки, однако до четвертьфинала смог добраться только один — Андрей Рублев. Сейчас он является главным фаворитом турнира не только из-за высокого номера в рейтинге, но и за счет блестящей игры на кортах в Шанхае. В четвертьфинале россиянин без проблем разобрался с французом Уго Умбером.

Специалист по французам

Именно Умбер нанес Рублеву последнее поражение. Случилось это две недели назад во втором круге турнира в Пекине, где Андрей обидно уступил французу на тай-брейке в третьем сете — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Причем в решающем сете россиянин вел со счетом 5:3 и подавал на матч.

В Шанхае путь Рублева к встрече с Умбером выглядел намного легче, чем у соперника. Уго был для Андрея уже третьим оппонентом с французским паспортом на этой неделе. Во втором круге россиянин прошел Квентина Халиса, в третьем — Адриана Маннарино. На каждого он потратил чуть больше часа, а перед Маннарино после 6:3, 6:0 даже извинился: «Прости, друг, я сегодня нереально играл». Большее сопротивление Рублеву оказал американец Томми Пол, но и его Андрей одолел в двух партиях.

У француза, напротив, два из трех матчей были тяжелыми, затяжными и трехсетовыми. Особо много сил было затрачено для победы над четвертым «сеяным» на турнире Стефаносом Циципасом — 6:4, 3:6, 7:5.

В статистике личных встреч преимущество было за Рублевым — 3:2. Уго обыгрывал россиянина на травяных кортах в немецком Халле в 2021 году, но на харде, если не считать матч двухнедельной давности, Андрей выглядел предпочтительнее, что и делало его фаворитом очередного противостояния.

Уго Умбер. Фото AFP

Прочитанная подача

Француз показал хорошее начало. Рублеву понадобилось время, чтобы приноровиться к неудобной подаче леворукого соперника, а колючий прием и мощные удары под бэкхенд позволили Уго первым в этом матче добраться до брейк-пойнтов. Россиянин в нужный момент справился.

Проблема Умбера в этой встрече была в том, что Андрей быстро научился читать его подачу. Уго запускал мяч с хорошей траекторией, только вариативности в действиях ему не хватало. К тому же хромала первая подача, что позволяло Рублеву цепляться на приеме. В долгих же розыгрышах россиянин смотрелся сильнее, при этом сначала не показывал ничего выдающегося. Он просто был стабильнее соперника в игре на задней линии и меньше ошибался. В результате Андрей сделал ранний брейк в третьем гейме и, уверенно взяв свою подачу, снова справился на приеме. Шансов, чтобы отыграться, у Умбера в первой партии не было.

Во втором сете картина игры, казалось бы, не изменилась. Однако, когда Рублев, как и в первой партии, сделал брейк в третьей гейме, его концентрация начала пропадать. Француз это почувствовал и выдал свой лучший отрезок за матч, сравняв счет. Умбер стал лучше двигаться по задней линии и меньше ошибаться в простых ситуациях. Рублеву пришлось затратить много сил, чтобы второй раз подряд не отдать свою подачу, которая могла привести к перелому всего поединка. Отбившись от брейк-пойнтов при счете 3:2 в пользу Уго, к россиянину вернулась уверенность. Больше фокус Андрей не терял до конца игры. А француз, понимая, что упустил важные мячи, стал нервничать и торопиться, не взяв больше ни одного гейма — 6:3.

Фото AFP

Таким образом, Рублев вышел в полуфинал, который станет для него шестым в этом сезоне. Все предыдущие он выиграл. Андрей остается главным фаворитом всего турнира. В Шанхае, помимо россиянина, борьбу еще продолжают поляк Хуберт Хуркач (16-й номер «посева), болгарин Григор Димитров (18) и американец Себастьян Корда (26). Дальше Рублеву играть со своим другом Димитровым. Счет в личных встречах россиянина и болгарина равный — 3:3.