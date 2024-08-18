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Сегодня, 07:15

Рублев упустил шанс еще раз одолеть Синнера. Не хватило самую малость

Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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После поражения Андрея в четвертьфинале тысячника в Цинциннати не осталось россиян — все наши девушки тоже не порадовали.

Турнир ATP Cincinnati Open
Одиночный разряд. Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 4:6, 7:5, 6:4
Турнир WTA Cincinnati Open
Одиночный разряд. Четвертьфинал
Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:2
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 10) — 6:3, 6:2
Ига Свентек (Польша, 1) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5
Парный разряд. Полуфинал
Лейла Фернандес/Юлия Путинцева (Канада/Казахстан) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:3, 6:4

Вторая ракетка России Андрей Рублев был очень близок к тому, чтобы второй раз за семь дней огорчить лучшего теннисиста планеты Янника Синнера. В четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати (США) 26-летний россиян выиграл первый сет и имел два брейковых мяча во втором при счете 4:3. Однако реализовать эти возможности нашему игроку не удалось. Неделю назад Рублев одолел Синнера в четвертьфинале тысячника в Монреале. Теперь Янник взял реванш, проявив чемпионский характер и волю к победе. Ну, а Андрей может утешать себя тем, что его кризис, кажется, позади, и можно ставить себе серьезные задачи на предстоящий US Open.

Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

В шаге от победы

Накануне Синнер отмечал свое 23-летие, и когда итальянца застали в комнате отдыха теннисистов дремлющим на диванчике, у многих возникли серьезные опасения, что празднование получилось бурным, и Янник выходит на четвертьфинал не в лучших кондициях. Итальянец успокаивал публику, уверяя: «Это было просто минутка релаксации и отдыха перед матчем». Однако в первом сете лидер рейтинга ATP действительно выглядел не совсем проснувшимся. Возможно, сказалось еще и то, что Синнер добрался до четвертьфинала, выиграв всего один матч. Первый круг он пропускал благодаря первому номеру посева, а в третьем отдыхал из-за отказа соперника — австралийца Джордана Томсона.

А вот Рублеву после проигранного финала Монреаля пришлось провести в Цинциннати еще четыре сета — были обыграны китаец Чжан Чжичжэнь и американец Брендон Накашима. В общем, в начале четвертьфинального поединка Андрей продемонстрировал лучший настрой, и взял первые три гейма. Правда, к концу партии Синнер, наконец, собрался и приспособился к ветренной погоде, отыграв и сетбол, и подачу Рублева. Но наш теннисист тут же сделал обратный брейк, причем итальянец сам отдал россиянину победу в сете, совершив в решающий момент двойную ошибку. В этот момент оба соперника вообще были далеки от оптимальной концентрации — в конце первого и начале второго сета принимающие взяли у подающих четыре гейма подряд.

Андрей Рублев. Рублев проиграл финал «мастерса» русскому австралийцу. Но начал побеждать депрессию

Ключевые события матча развернулись в середине второй партии. Здесь надо отметить, что Янник, оказавшись в сложной ситуации, не поплыл и не стал крушить ракетки, как сделал накануне испанец Карлос Алькарас, сенсационно проигравший французскому «пенсионеру» Гаэлю Монфису. Синнер продолжал сражаться как лев, и это принесло плоды. Сначала при счете 4:3 в пользу Рублева Янник спас свою подачу со счета 15:40. А в следующем гейме вышел победителем в невероятном розыгрыше из 26 ударов, в ходе которого первая ракетка мира успел упасть на корт, подняться и продолжить обмен. В итоге в концовке сета Синнер выиграл три гейма подряд, оформив успех в партии. Ну, а дальше расстроенный Рублев проиграл еще три гейма, и судьба поединка была решена.

Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Виноват сильный ветер

Таким образом, Синнер взял у Рублева реванш за поражение в четвертьфинале монреальского «мастерса», и теперь сыграет в полуфинале Цинциннати против Александра Зверева из Италии. Янник претендует на третий титул на турнирах Masters 1000 и первый трофей после победы на турнире ATP 500 в Галле на траве в июне этого года. «Сегодня мне потребовалось много моральных сил, — признал Синнер, допустивший в матче против Рублева 44 невынужденные ошибки против 20 у соперника. — Были очень тяжелые условия, очень ветрено. Первый сет Андрей начал очень хорошо, и я не показывал свой лучший теннис. Но во второй партии я почувствовал, что у меня появляются шансы. Очень рад, что мне удалось их использовать».

На прошлой неделе Синнер стал первым игроком, гарантировавшим себе место в ноябрьском финале Nitto ATP в Турине. Напомню, что в прошлом году Янник проиграл в титульном матче итогового чемпионата Новаку Джоковичу. Рублев пока занимает шестое место в чемпионской гонке и претендует на то, чтобы в пятый раз подряд стать участником «мастерса мастерсов». В мае 26-летний россиян завоевал свой второй трофей на «тысячниках», победив в Мадриде. Однако после «Ролан Гаррос» в игре Андрея наступил кризис — он уступил в четырех матчах подряд, пропустил Олимпиаду, и пришел в себя только во время американской серии турниров, где стабильно доходил как минимум до четвертьфиналов.

Мирра Андреева. Мирра дала бой первой ракетке планеты. Не хватило самую малость

Что касается женской части турнира в Цинциннати, то и здесь для российских любителей тенниса — сплошные расстройства. После героической, но неудачной битвы Мирры Андреевой против первой ракетки женского рейтинга Иги Свентек, свои шансы в четвертьфиналах упустили и Людмила Самсонова, и Анастасия Павлюченкова. Так что в полуфинале можно смело болеть белоруску Арину Соболенко, которая попытается остановить поймавшую кураж польку Свентек. Не добралась до финала парного разряда и Диана Шнайдер. В полуфинале наш призер Олимпиады в дуэте с Линдой Носковой из Чехии уступила со счетом 3:6, 4:6 канадке Лейле Фернандес и бывшей россиянке Юлии Путинцевой, ныне выступающей за Казахстан.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублев
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
Янник Синнер
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