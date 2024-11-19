В этом сезоне Рублев стал мастером самобичевания. Надо ли ему успокоиться?

Андрей завершил 2024 год в восьмерке лучших теннисистов мира, несмотря на явные сложности с самоконтролем.

Андрей Рублев последним из российских топ-теннисистов завершил 2024 год, проиграв все три матча на Итоговом турнире ATP, но все равно финишировав в восьмерке лучших мирового рейтинга. Причем сделал это уже пятый сезон подряд! При этом, конечно, Рублев отметился не только своими успехами на корте, но и крайне нервным поведением — ярко выраженными негативными эмоциями и, в прямом смысле слова, самобичеванием, когда он избивал себя ракеткой до крови. Сумеет ли Андрей в следующем сезоне научиться контролировать свое поведение во время матчей? И если да, то поможет ли ему такая сдержанность или только помешает?

Столько не проигрывал с 2018 года

Понятно, что от Рублева при его таланте и мощи ударов всегда хочется ждать больших побед, но и назвать его карьеру неудачной никак нельзя. Да, на «Больших шлемах» к 27 годам так и не удалось прорваться дальше четвертьфиналов, но ведь были и золото Олимпийских игр в миксте, полуфинал Итогового турнира, победы на «мастерсах». И, главное, стабильное пребывание в топ-10 рейтинга ATP, что под силу только очень крутым теннисистам. И даже нынешний сезон нельзя назвать полностью провальным, пусть он и выглядит очень противоречивым с крайне неудачными игровыми отрезками.

Любопытная деталь — Рублев проиграл в нынешнем сезоне при 43 победах 26 матчей. Это, можно сказать, антирекорд, ведь прежде за один календарный год он никогда столько не проигрывал. Предыдущее «достижение» датировано 2018-м, когда Андрей вообще имел отрицательный баланс 20:23. Но в 21 год, если ты не испанец Карлос Алькарас или итальянец Янник Синнер, это вполне простительно. Постепенно россиянин набрал обороты и стал опасным соперником даже для топов.

В общем-то из современных лидеров он обыгрывал абсолютно всех — серба Новака Джоковича (причем в Белграде), Синнера, Алькараса, соотечественника Даниила Медведева, немца Александра Зверева. Пусть проигрывал им, надо признать, все же чаще. Но гигантское количество проигрышей в 2024-м в первых-вторых матчах на турнирах от игроков, уступающих в классе, конечно, раздражало и самого Рублева, и его поклонников.

Андрей Рублев празднует победу на турнире в Мадриде. Фото Global Look Press

Надо найти золотую середину

Не считая ATP Finals и турнира в Метце, где Андрей снялся с четвертьфинала как раз из-за подготовки к Итоговому, соревнований, где он выиграл не более одной игры, набралась ровно дюжина! То есть больше половины! К тому же ушла и привычная стабильность на турнирах «Большого шлема» — после четвертьфинала Australian Open последовали третий круг «Ролан Гаррос», вылет на старте Уимблдона и четвертый круг US Open. Не очень крутые результаты для топ-игрока.

С другой стороны, были и всплески. В частности, Рублев взял свой второй «мастерс» в карьере — весной на грунте в Мадриде, по ходу обыграв Алькараса. В августе добрался до финала в Монреале, выбив Синнера. А в январе завоевал титул в Гонконге. Не так и плохо, но при этом Андрей куда больше запомнился в 2024-м своим поведением. Он и раньше порой не мог сдерживать эмоции и устраивал истерики, но в уходящем году они участились. Как и игры, в которых россиянин калечил себя — отчаянно бил ракеткой по ногам, руками по струнам. Что приводило не только к потере концентрации, но и к кровотечениям и к обращениям к врачам.

Понятно, что боль как мощнейший раздражитель может помочь как-то взбодриться и вернуться в матч, если больше ничего не помогает. Но когда Рублев доходил до самобичевания, матчи обычно он уже не спасал. Вопли на линейного судью в феврале в Дубае тоже не принесли ничего хорошего — Рублева сняли с полуфинала против Александра Бублика из Казахстана, пусть потом и вернули ему заработанные 200 очков и призовые деньги.

«Да полно ошибок! Ошибки... Поведение мое — на корте, вне корта. Оно было одинаковое. Моя большая ошибка — это поведение», — раскритиковал Рублев «Больше» свои срывы, подводя итоги сезона. Но тут, надо признать, тонкая грань. Когда в марте-апреле после эпизода в Дубае Андрей пытался играть без эмоций, запрятав их куда-то очень далеко внутрь, он даже не мог нормально разогнать мяч. Действовал пассивно и в основном проигрывал. Но и когда начинались истерики на корте, это тоже приводило к печальным последствиям. Так что в целом понятно, в каком состоянии Рублев способен на теннисные подвиги. Он должен быть небезраличен к происходящему, но и не слишком взбудоражен.

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В эмоциональном плане Андрею надо найти так называемую золотую середину. Понятно, что сделать это крайне сложно, возможно, требуется тонкая работа квалифицированного психолога. Тем более сам россиянин в августе 2024-го говорил, что давно страдает от депрессии и в нынешнем сезоне ситуация в ментальном плане еще ухудшилась: «Этот год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться. Все вырывалось наружу на корте все больше и больше. В жизни мне удавалось оставаться спокойным, но на корте я все сжигал». Нормально, что Рублев начал говорить публично о своих психологических сложностях, возможно, это первый шаг к исправлению ситуации. Что, в свою очередь, приведет к тому, что Андрей наконец-то начнет показывать теннис, соответствующий уровню его дарования.