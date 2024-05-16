Синнера заподозрили в связи с русской теннисисткой. Новая звездная пара?

Итальянские СМИ пишут, что второй номер мирового рейтинга мог закрутить роман с Анной Калинской.

Буквально несколько дней назад о своем расставании объявила самая яркая теннисная пара — испанка Паола Бадоса и грек Стефанос Циципас. Но не исключено, что на смену ей приходит не менее интересный тандем — вторая ракетка мужского тенниса Янник Синнер из Италии и россиянка Анна Калинская, 26-й номер рейтинга WTA. Об этом возможном романе написали не только таблоиды, но и главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport. Вся информация пока основана на слухах, сами теннисисты никак не комментировали подозрения СМИ. Однако впереди «Ролан Гаррос», во время которого тайное может стать явным. В любом случае ажиотаж вокруг Анны усилится многократно.

Свидание в Турине?

Источником слухов стали наблюдения за соцсетями спортсменов. Во-первых, в Сети больше не появляются новые фото Синнера с его прежней девушкой Марией Браччини. Отношения Янника с итальянской моделью начались в 2020 году, но на публике они появились вместе только в конце 2023-го на матче футбольной Лиги чемпионов между «Миланом» и «Боруссией». В середине марта Мария постила фото из Майами, где Синнер в блестящем стиле выиграл турнир «мастерс», после чего с этим направлением у Браччини как отрезало. А вот с соцсетями Анны Калинской произошла обратная ситуация.

На прошлой неделе Янник отправился в Турин на осмотр в клинику спортивной травматологии J Medical. Итальянского игрока беспокоит травма бедра, и ходят слухи, что из-за нее он может пропустить Открытый чемпионат Франции. При этом фото из того же города вдруг начала публиковать Калинская. Во вторник, 14 мая, Синнер устроил фотосессию с детьми в теннисной академии Next на арене Circolo Eridano в Турине. В это же время там тренировалась Анна. Вместе на фото знаменитостей нет, но итальянские СМИ уверены: таких совпадений не бывает.

Янник безусловно лучший теннисист мира в первые три месяца нынешнего года. Он выиграл Australian Open, турниры в Роттердаме и Майами. Однако грунтовый сезон у Синнера не задался, он снялся с четвертьфинала на «мастерсе» в Мадриде и отказался от участия в супертурнире в Риме. Калинская тоже успешно стартовала в нынешнем году, дойдя до четвертьфинала на «Большом шлеме» в Мельбурне и потом сыграв в финале турнира в Дубае и достигнув огромного прогресса в рейтинге. Однако затем наступил спад. На грунте россиянка пока выиграла только один матч из трех. Сложно сказать, как отношения, если они существуют, отразятся на выступлениях молодых людей. Чувства порой влияют на спорт совершенно по-разному. Но для СМИ новости о романе — настоящая находка.

Янник Синнер. Фото Global Look Press

Личное должно оставаться личным

У Анны уже были отношения, которые активно обсуждала вся теннисная тусовка. В 2019-2020 годы у русской красавицы (в прошлом благодаря внешним данным Калинскую сравнивали с Курниковой и Шараповой) был роман со скандальным австралийским игроком Ником Кирьосом. Влюбленные иногда появлялись вместе на публике и постоянно ссорились в соцсетях. Анна называла своего бойфренда «дьяволом» и якобы при расставании влепила Нику пощечину в ночном клубе и бросила в него коктейльный бокал. «Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что вы его фанаты, это хорошо, но я не хочу больше говорить о нем. Проявите, пожалуйста, ко мне уважение. Спасибо», — написала тогда россиянка в соцсетях.

Во время недавнего интервью «СЭ» Калинская заявила, что «личное должно оставаться личным». Зато Анна с удовольствием рассказывает о брате — футболисте команды «Пари НН» Николае Калинском. «Он очень меня поддерживает. Я тоже желаю ему лучшего и сильно в него верю. Знаю, как усердно он тренируется, и беру с него пример, — говорила теннисистка. — Когда прилетаю в Россию, пытаюсь ходить на все его матчи, на которые могу. Для меня это обязательно. Если есть возможность — с радостью пойду». Родители спортсменки также живут в России, а вот она сама довольно давно базируется в США, где тренируется под началом аргентинки Патрисии Тарабини.

Анна Калинская. Фото Global Look Press

Жизнь на разных континентах, конечно, не будет способствовать развитию отношений с Синнером (который, кстати, младше Анны на три года). Например, Паула Бадоса назвала одной из причин расставания со Стефаносом Циципасом то, что у них «разная жизнь и разные карьеры». «Когда у нас по отдельности все было хорошо, отношения тоже были хорошими. Но в другие моменты у нас отдельные карьеры, проблемы, и иногда лучше все это разделить, — говорила испанка. — В конце концов, ничего плохого не случилось. Это просто жизнь. Мы все равно продолжим видеться в туре. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем. У нас отличные взаимоотношения. Он прекрасный парень, я желаю ему всего наилучшего и знаю, что это взаимно».

В теннисном мире есть и другие известные пары. Например, 25-летний австралиец Алекс де Минаур встречается с 27-летней британкой Кэйти Бултер. 23-летний Александр Шевченко накануне перехода под флаг Казахстана женился на российской теннисистке и своей ровеснице Анастасии Потаповой. Также женаты и воспитывают совместного ребенка 37-летний французский игрок Гаэль Монфис и 29-летняя украинка Элина Свитолина. В общем, при желании карьеру и любовь совмещать вполне реально. Главное здесь — желание преодолевать неизбежные при кочевой жизни теннисиста трудности.