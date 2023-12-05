Карацев и его тренер снова расстались после успешного сезона

«Санта-Барбара» российского тенниса.

Аслану Карацеву удалось перезагрузить свою карьеру после неудачного прошлого сезона, в котором уроженец Владикавказа выпал из топ-50 и потерял свой фирменный стиль. В конце 2022 года он вновь стал работать с Егором Яцыком, под руководством которого совершил феноменальный прорыв в 2021 году. Тогда Аслан дошел до полуфинала Australian Open, взял два титула на уровне ATP и остался в шаге от звания олимпийского чемпиона (серебро в миксте с Еленой Весниной). Да, в 2023 году Карацев остался без трофеев, но все же провел несколько крупных турниров на солидном уровне, закончив сезон на 35-й строчке рейтинга. Однако 30-летний теннисист вновь уволил своего тренера.

Об этом «СЭ» сообщил Шамиль Тарпищев. «Карацев сменил тренера. Считаю, это абсолютно неправильное решение, — подчеркнул нашему изданию президент Федерации тенниса России. — Сейчас он шатается, нет постоянного тренера. У него был тренер Яцык, думаю, еще есть шанс вернуться. Если не вернется — пропадет».

Метания и признанная ошибка

Стороны никак не комментируют причины расставания. Егор Яцык отметил «СЭ», что пока неподходящее время для этого разговора.

Роман Сафиуллин. Фото Reuters

Напомним, что с июля 2022 года Яцык успешно тренировал Романа Сафиуллина. За первый месяц совместной работы Сафиуллин выиграл два «челленджера» в США, дебютировал в топ-100, а закончил календарный год на 88-м месте. Карацев же поменял сразу трех тренеров за сезон. В начале 2022 года его наставником был один из тренеров 4Slam Габриэль Трухильо-Солер. Но их дуэт проработал всего несколько месяцев. Затем Аслан выбрал Яна де Витта, ранее тренировавшего Гаэля Монфиса (в межсезонье-2021/22 де Витт не подошел Энди Маррею, они прекратили сотрудничество после испытательного срока). Не получилось у немецкого тренера и с россиянином. Под его руководством Карацев проигрывал игрокам, уступающим в классе. Например, Элиасу Имеру, Таллону Грикспору, Стиву Джонсону, Оскару Отте, Камило Уго Карабелли...

В июне Аслан обратился к помощи опытного Бориса Собкина. Многолетний наставник Михаила Южного не спас ситуацию (на восьми турнирах, включая US Open, Карацев вылетал в первом круге). После парижского «мастерса» теннисист объявил, что возобновляет сотрудничество с Яцыком. «Хочу сообщить, что вновь буду работать с Егором. Этот год был для меня непростым, я принял несколько неверных решений. Теперь все хорошо, мы готовы работать еще усерднее!» — написал Карацев в своих соцсетях.

Сам Егор отмечал «СЭ», что предлагал Сафиуллину продолжить сотрудничество. Тренер был готов тренировать обоих теннисистов, но Роман отказался. В итоге Сафиуллин стал тренироваться с Андреем Кузнецовым и провел лучший год в карьере: четвертьфинал Уимблдона, дебютный финал на уровне ATP в Чэнду и красивая победа над Карлосом Алькарасом в Париже. Роман закончил год на 39-м месте рейтинга ATP, но все-таки в статусе пятой ракетки России.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Три полуфинала и финал

Карацев смог опередить Сафиуллина на четыре позиции. Хотя в феврале 2023-го он выпал из топ-100, а в середине апреля откатился на 129-е место в классификации ATP. При этом нельзя сказать, что Аслана замучили травмы. По крайней мере он играл довольно часто, вот только постоянно вылетал на ранних стадиях.

Первые признаки возрождения Карацева (если не считать январский полуфинал в Пуне) можно было наблюдать во второй половине апреля в Мюнхене, где из квалификации он дошел до второго круга. А в Мадриде все увидели уже Аслана в его пиковой форме — он уверенно прошел квалификацию, обыграв, в частности, Яна-Леннарда Штруффа (немец как лаки-лузер вновь встретился с россиянином в полуфинале и смог взять реванш). В основной сетке подвиги Карацева продолжились — он в двух сетах победил Ласло Дьере и своего мюнхенского обидчика Ботика ван де Зандшульпа. После чего в трех партиях справился с Алексом де Минауром. Не остановил Аслана и Даниил Медведев. Карацев одержал классную победу над вторым «сеяным».

После чего Карацева ждал другой сенсационный четвертьфиналист — Чжан Чжичжэнь, который ранее выбил из борьбы Тейлора Фритца, Дениса Шаповалова и Кэмерона Норри. Аслан выиграл у китайского теннисиста концовки обеих партий и после мадридского «мастерса» вернулся в топ-60.

«Когда я в последний раз был так же уверен в своей игре? Думаю, в 2021-м, а в прошлом году я очень хорошо играл в Гамбурге. Но суть в том, насколько ясное у тебя мышление и как ты тренируешься каждый день. Ты должен выкладываться на 100% каждый день, и потом результаты не заставят себя ждать», — отмечал Карацев после Мадрида.

Затем Аслан впервые выиграл матч в основной сетке Уимблдона (во втором круге в четырех сетах проиграл российское дерби Андрею Рублеву), а потом снялся с целой серии турниров из-за проблем со спиной. На US Open Карацев дошел до третьего круга (впервые за два года на ТБШ). Осенью же вновь начался подъем: полуфинал в Чжухае и финал в Токио, в котором Аслан уступил Бену Шелтону (зато прошел Тиафо и де Минаура). Это был первый решающий матч нашего теннисиста с января 2022 года.

В целом Аслан закончил сезон с положительным балансом побед и поражений над игроками топ-20: 5:4. Казалось, что в отпуск Карацев уходит в отличном настроении и готов вновь ставить перед собой амбициозную цель — вернуться в элиту. Но тут пришла неожиданная новость о расставании с тренером.

Напомним, что с Яцыком Карацев преодолел путь из топ-500 до топ-20 (2019-2021). Помимо выстраивания тренировочного процесса и работы над психологией спортсмена, белорусский специалист (получил гражданство РФ в феврале 2023 года) занимался поиском спонсоров (порой деньги на выезд одалживали родители жены тренера), поиском тренировочных баз (в Минске им разрешили тренироваться бесплатно, а спарринг-партнерами россиянина были юниоры, не имеющие профессиональных очков), а долгое время тренером Карацева по физподготовке был Игорь Яцык (отец Егора — чемпион СССР по бегу на 400 м с барьерами). Аслан мог сосредоточиться только на теннисе, и это принесло свои плоды.