Главный скандалист мирового тенниса возвращается. Кирьос сыграет на турнире в Брисбене

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29-летний австралиец Ник Кирьос заявил, что вернется на корт. После большой паузы болельщики смогут увидеть игру одного из самых эпатажных теннисистов десятилетия.
В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии-2025 он сыграет на ATP-250 в Брисбене, который пройдет с 29 декабря по 5 января. А затем примет участие в выставочном турнире Мировой теннисной лиги в Абу-Даби.
Кирьос не выступал на «Больших шлемах» с 2022 года, когда он в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу. В июне 2023-го австралиец провел лишь один выставочный матч, после чего отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.
«Чувствую себя бодрым и здоровым. С нетерпением жду своего возвращения в теннис после перерыва. Я прошел долгий путь восстановления, прежде чем стал тем, кем являюсь сегодня. Я ставил перед собой цель сыграть зимой в Австралии. Рад, что смогу выступить в Брисбене. Это один из моих любимых турниров. У меня остались потрясающие воспоминания. Я выиграл его в 2018 году», — цитирует теннисиста Reuters.
Месяц назад Кирьос сообщил, что его целью является победа на турнире «Большого шлема». Как признался сам австралиец, его мотивирует идея «заткнуть критиков».
«Возвращаюсь, поскольку что-то держит еще меня в игре. Я побеждал практически каждого соперника, с которым встречался на корте. Добирался до финала турнира «Большого шлема», брал «Шлем» в парном разряде. Я уже завоевал множество титулов, заработал кучу денег. Теперь моей целью является «Большой шлем». Я думаю, что это — единственная цель, которая в итоге заставит людей заткнуться. Это будет моей мотивацией», — говорил он ранее BBC.
Ник никогда не выигрывал «Шлем» в одиночке. Он является победителем Открытого чемпионата Австралии-2022 в парном разряде, финалистом Уимблдона-2022 и триумфатором 11 турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде).
Кирьоса традиционно много в медиа. Он раздает интервью, в которых публично критикует бывших и действующих теннисистов, говорит о мыслях то возобновить, то завершить карьеру. Ник перебрался и в другие сферы — например, появлялся в роли эксперта на Tennis Channel и комментировал Australian Open. За пределы тенниса Кирьос также выходил: рекламировал мероприятия и даже снялся в клипе австралийского рэпера.
А еще он создал аккаунт на OnlyFans, став амбассадором этой соцсети, которая известна контентом 18+.
Скандальному австралийцу всего 29 лет, но уже возникают вопросы по поводу его дальнейшей карьеры. Сам Ник говорил о том, что уйдет из большого тенниса раньше, чем ему стукнет 33 года.
В любом случае возвращение теннисиста на корт — это точно весело. Многие до сих пор вспоминают, какие трюки он проворачивал: выходил на игру в баскетбольных кроссовках, спрашивал у трибун, куда подавать на матчболе, а также пил пиво, взятое у болельщика.