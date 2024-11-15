Главный скандалист мирового тенниса возвращается. Кирьос сыграет на турнире в Брисбене

И будет готовиться к Australian Open.

29-летний австралиец Ник Кирьос заявил, что вернется на корт. После большой паузы болельщики смогут увидеть игру одного из самых эпатажных теннисистов десятилетия.

Когда возвращение

В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии-2025 он сыграет на ATP-250 в Брисбене, который пройдет с 29 декабря по 5 января. А затем примет участие в выставочном турнире Мировой теннисной лиги в Абу-Даби.

Кирьос не выступал на «Больших шлемах» с 2022 года, когда он в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу. В июне 2023-го австралиец провел лишь один выставочный матч, после чего отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.

«Чувствую себя бодрым и здоровым. С нетерпением жду своего возвращения в теннис после перерыва. Я прошел долгий путь восстановления, прежде чем стал тем, кем являюсь сегодня. Я ставил перед собой цель сыграть зимой в Австралии. Рад, что смогу выступить в Брисбене. Это один из моих любимых турниров. У меня остались потрясающие воспоминания. Я выиграл его в 2018 году», — цитирует теннисиста Reuters.

Фото Global Look Press

Обещал «заткнуть критиков»

Месяц назад Кирьос сообщил, что его целью является победа на турнире «Большого шлема». Как признался сам австралиец, его мотивирует идея «заткнуть критиков».

«Возвращаюсь, поскольку что-то держит еще меня в игре. Я побеждал практически каждого соперника, с которым встречался на корте. Добирался до финала турнира «Большого шлема», брал «Шлем» в парном разряде. Я уже завоевал множество титулов, заработал кучу денег. Теперь моей целью является «Большой шлем». Я думаю, что это — единственная цель, которая в итоге заставит людей заткнуться. Это будет моей мотивацией», — говорил он ранее BBC.

Ник никогда не выигрывал «Шлем» в одиночке. Он является победителем Открытого чемпионата Австралии-2022 в парном разряде, финалистом Уимблдона-2022 и триумфатором 11 турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде).

Фото Global Look Press

Чем он занимался в последнее время?

Кирьоса традиционно много в медиа. Он раздает интервью, в которых публично критикует бывших и действующих теннисистов, говорит о мыслях то возобновить, то завершить карьеру. Ник перебрался и в другие сферы — например, появлялся в роли эксперта на Tennis Channel и комментировал Australian Open. За пределы тенниса Кирьос также выходил: рекламировал мероприятия и даже снялся в клипе австралийского рэпера.

А еще он создал аккаунт на OnlyFans, став амбассадором этой соцсети, которая известна контентом 18+.

Скандальному австралийцу всего 29 лет, но уже возникают вопросы по поводу его дальнейшей карьеры. Сам Ник говорил о том, что уйдет из большого тенниса раньше, чем ему стукнет 33 года.

В любом случае возвращение теннисиста на корт — это точно весело. Многие до сих пор вспоминают, какие трюки он проворачивал: выходил на игру в баскетбольных кроссовках, спрашивал у трибун, куда подавать на матчболе, а также пил пиво, взятое у болельщика.