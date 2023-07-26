Марат Сафин: биография российского теннисиста

История выдающегося спортсмена.

Марат Сафин

Дата рождения: 27 января 1980 года.

Место рождения: Москва.

Рост: 193 см. Вес: 88 кг.

Дебют на взрослом уровне: 1997 год.

Завершение карьеры: 2009 год.

Детство и юность Марата Сафина

Марат из татарской семьи. Его отец Мубин Сафин занимал административную должность в спортивном сообществе «Спартак», а мать Рауза Сафина была известной советской теннисисткой и тренером. Младшая сестра Динара, как и ее брат, — бывшая первая ракетка мира. С раннего возраста Рауза брала детей на корт, где они учились играть. Вместе с ними, кстати, первые шаги делала и Анна Курникова.

Изначально мальчик не горел желанием становиться теннисистом, он грезил футболом, однако родители были непреклонны в своих намерениях. В возрасте 10 лет мама Марата приняла решение показать своего сына американским специалистам. Они вместе с Курниковой отправились в академию Ника Боллетьери. Однако выбрали только девочку.

Спустя четыре года Рауза снова предпринимает попытки перевезти своего сына за границу. На этот раз удачно — его приняли в академию Панчо Альварина (Валенсия). Его тренером стал Рафаэль Менсуа. «У нас не было денег. Это большая удача, что я уехал в Испанию. Если бы не получилось — ничего бы не было. Что заиграл — это волшебство. Также никто же не знает, что нужно для того, чтобы добиться результатов. Тем более стать первым», — говорил Сафин в одном из интервью.

Марат Сафин в детстве. Фото из личного архива Марата Сафина

Спортивная карьера Марата Сафина

Дебют на взрослом уровне состоялся в 1997 году. В своем первом же сезоне взял титул — на «челленджере» в Португалии. На следующий год Сафин поднялся в топ-50 рейтинга ATP. Этому способствовало фееричное выступление на «Ролан Гаррос» — 1998, где молодой спортсмен пробился в четвертый круг, выбив победителя восьми турниров «Большого шлема» Андре Агасси и действующего чемпиона соревнований Густаво Куэртена. В этом же сезоне Марат дважды доходил до полуфинала турниров ATP.

В 19 лет Сафин взял свой первый титул ATP в Бостоне. В решающем матче он обыграл англичанина Грега Руседски со счетом 6:4, 7:6. Марат стал самым молодым победителем турнира ATP среди россиян за всю историю.

2000 год оказался одним из лучших в карьере звездного игрока. За сезон он завоевал семь титулов. И главное — 20-летний теннисист записал в свой актив победу на Открытом чемпионате США. В финале US Open за полтора часа он разобрался с Питом Сампрасом. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Марат стал первым представителем России, кто выиграл турнир в Нью-Йорке, и вторым, кто брал титул на ТБШ (первым стал Евгений Кафельников в Париже). После игры спортсмен пригласил в пресс-центр официантов с бокалами шампанского для журналистов. Также ему выпала возможность познакомиться с президентом США, тогда этот пост занимал Билл Клинтон.

Сафин возглавил мировой рейтинг и статус первой ракетки сохранял на протяжении девяти недель. Но следующий сезон оказался скромнее. Марат стал победителем турнира в Гштааде в парном разряде, где выступал с Роджером Федерером. Зато смог защитить титулы в Ташкенте и Санкт-Петербурге.

В 2002 году Сафин вместе со сборной России завоевал Кубок Дэвиса. Спустя четыре года он повторил свой успех с национальной командой. Но через год Марат из-за травмы плеча теряет место в топ-50.

Затем Сафин вернулся, набрал форму, но в финале Australian Open-2004 не смог обыграть Федерера. А через год здесь же он отыграл один из лучших матчей в карьере и наконец-то одолел швейцарца. Поклонники российского теннисиста называют эту игру великой. Тогда победная серия Роджера составляла пять матчей. Статистика личных встреч также была не на стороне россиянина: в семи последних играх он смог обыграть своего оппонента только единожды. Несмотря на то что первый и третий сет были за 20-кратным победителем ТБШ, вторая и четвертая партии — за Маратом. В решающем сете удача была на стороне россиянина — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 9:7. Сезон Сафин завершил на четвертом месте рейтинга ATP.

С 2006 года Сафина начала беспокоить травма колена. Это сильно отразилось на игре. Усугубило ситуацию и эмоциональное состояние спортсмена, которое оставляло желать лучшего. Из-за этого 2007 год прошел у него без финалов. Марат пытался реабилитироваться в следующем сезоне: дошел до полуфинала Уимблдона и финала «Кубка Кремля». Но этого ему было мало, все чаще говорил представителям СМИ, что планирует завершить карьеру.

Прощальный матч Сафина состоялся 11 ноября 2009 года на «мастерсе» в Париже. Последний раз посмотреть на игру кумира пришло 14 тысяч зрителей. «Сегодня я положил все свои воспоминания, победы и поражения в маленькую коробочку. Дверь закрыта — и надеюсь, откроется другая», — сказал теннисист в послематчевом интервью.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Скандалы Марата Сафина

Сафин известен своим скандальным нравом и импульсивными поступками на корте. Эксперты подсчитали, что теннисист за свою карьеру сломал 1055 ракеток. Но и этим дело не ограничивалось.

В первом круге AO-2000 теннисист проигрывал Гранту Стаффорду со счетом 6:7, 4:6, 1:6. Свое недовольство ситуацией выразил пассивной игрой. Арбитр матча выписал ему уникальный штраф — за «отказ играть в полную силу».

Двумя годами позже здесь же, в Австралии, финал турнира совпал с днем рождения Сафина — 27 января. Накануне матча он начал праздновать и в состоянии алкогольного опьянения вышел на корт. Взять титул у него так и не получилось.

Ярко отмечать он любил и выигранные розыгрыши. Так, на «Ролан Гаррос» — 2004 прямо по ходу матча против представителя Испании Феликса Мантильи (4:6, 6:2, 2:6, 7:6, 11:9) Марат на эмоциях снял с себя шорты.

На свой последний Открытый чемпионат Австралии Сафин приехал с синяком под глазом и гематомами на лице. Как писали СМИ, за день до вылета на турнир теннисист ввязался в драку в одном московском баре с сыном российского режиссера Федора Бондарчука Сергеем.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Достижения Марата Сафина

Победитель US Open (2000).

Победитель Australian Open (2005).

Обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

Финалист Australian Open (2002, 2004).

Победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде и 2 — в парном).

Финалист 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Финалист четырех турниров ATP в парном разряде.

Сохранял титул первой ракетки мира на протяжении девяти недель.

Призовые Марата Сафина

За свою профессиональную карьеру теннисист заработал более 14 миллионов долларов. Доход складывался из призовых и рекламных контрактов. На эти деньги он смог приобрести роскошную квартиру в самом центре Москвы (на Патриарших прудах) и шикарную виллу в Монте-Карло.

Марат Сафин с чемпионским кубком Australian Open. Фото Getty Images

Личная жизнь Марата Сафина

В свои 43 года Марат Сафин ни разу не состоял в браке. Однако ему постоянно приписывают романы с известными девушками.

В начале 2000-х он состоял в отношениях с моделью Екатериной Бестужевой, пока в 2004 году не познакомился с дизайнером Дарьей Жуковой. В своем окружении он представлял ее как будущую жену. Но девушка в итоге вышла замуж за миллиардера Романа Абрамовича.

В число его увлечений входила и голливудская актриса Джессика Бил. К слову, она металась между российским спортсменом и популярным американским певцом Джастином Тимберлейком. Выбор она сделала в пользу музыканта, за которого впоследствии вышла замуж. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.

Марат долго не грустил, его сердце покорила звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова. Спортсмена не смущало, что она была на восемь лет старше. Казалось, что он наконец-то обрел свое счастье, было сделано предложение, однако против отношений выступила мама теннисиста, которая не была в восторге от избранницы сына.

Также ходили слухи, что у Сафина роман с моделью Анной Друзякой, солисткой группы «Блестящие» Анастасией Осиповой, радиоведущей Алисой Селезневой.

Громкой историей стал скандал с моделью Валерией Якубовской, которая якобы родила от Сафина дочь. Теннисист отрицает данную информацию, заявляя, что у него нет детей. «У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Однако я спокойно к этой информации отношусь. Если обращать внимание на каждую мелочь, то можно потерять много времени. Пусть пишут, если им хочется. Не могу же я запретить? Даже сейчас ответил, но все равно будут писать. Сколько людей, столько и мнений. Опускаться до их уровня, доказывать кому-то чего-то — зачем?» — сказал Сафин Sports.ru.

Победителю двух турниров «Большого шлема» приписывали роман с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Поклонники ждали новостей о скорой свадьбе, однако напряженный график обоих не позволил этим планам осуществиться. Пара рассталась в 2016 году.

Марата также видели в компании экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони. Девушка даже гостила в квартире спортсмена в Монако. Однако пара утверждает, что их связывает только дружба.

Сафин много раз говорил, что не готов связать себя с узами брака. «У меня нет ни девушки, ни жены. Довольно долгий период. Мне сложно даже неделю быть с кем-то в отношениях. Меня устраивает то, как я живу. Отношения не хочется строить ни с кем. Не хочется делиться своей личной жизнью и своими вещами. В планах — пожить для себя, ни к кому не быть привязанным. Чтобы никто не задавал лишних вопросов. Чтобы я имел полную свободу», — говорил спортсмен в интервью.

Фото AFP

Жизнь Марата Сафина сейчас

После ухода из большого спорта Сафин принимал участие в выставочных турнирах и соревнованиях для ветеранов спорта. Занимал пост вице-президента Федерации тенниса России (ФТР).

С 2011 года был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В его обязанности входило курирование вопросов культуры. В 2017 году он сдал депутатский мандат.

Иногда выступал в роли телекомментатора теннисных матчей. Поклонники высоко оценивают ораторское мастерство бывшего спортсмена, отмечая его чувство юмора.

В последнее время предпочитает не работать, а много путешествовать. Он живет на свои сбережения и пассивный доход с ренты недвижимости. Сафин увлекся духовными практиками и медитацией. Каждый год он посещает Перу, называя страну в Южной Америке своим местом силы.

По признанию спортсмена, он перестал следить за теннисом и успехами россиян в этом виде спорта.

Марат до сих пор проживает в своей квартире на Патриарших прудах вместе с двумя кошками.

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