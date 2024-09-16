Борис Беккер женился после отсидки в тюрьме. Русскую дочь легенды тенниса на свадьбу не пригласили

Скандальный игрок взял в супруги консультанта по политическим рискам с африканского острова Сан-Томе и Принсипи.

Звезда тенниса 1980-х и 1990-х годов Борис Беккер в третий раз связал себя узами брака. Избранницей 56-летнего немца стала его подруга Лилиан де Карвалью Монтейру, с которой обладатель шести титулов «Большого шлема» встречался последние три года, в том числе во время восьмимесячного тюремного заключения за финансовые махинации. После отбытия наказания Беккера выслали из Великобритании, где он обосновался после завершения карьеры теннисиста. Так что пышная трехдневная свадьба прошла в итальянском прибрежном городе Портофино.

Невероятно благодарен Лилиан

Невеста родилась в африканском островном государстве Сан-Томе и Принсипи. Она — дочь бывшего министра обороны своей страны, который баллотировался на пост президента в 2014 году, но проиграл выборы. После учебы в Риме и Лондоне девушка стала аналитиком по политическим рискам. Учитывая личность человека, с которым 34-летняя африканка решила связать свою судьбу, профессия не отразилась на ее характере, и осторожность не является сильным качеством Лилиан. На свадебных фотографиях невеста запечатлена в белом платье с открытыми плечами и вуалью, а жених — в кремовом пиджаке. На вечеринке накануне свадьбы африканка удивила красной сумочкой и эффектными серьгами.

Монтейру поддерживала Беккера во время судебного процесса, который прошел в Лондоне в начале 2022 года и закончился приговором в 30 месяцев реальной тюрьмы за сокрытие нескольких миллионов евро от налогообложения и кредиторов. Но отсидел Борис всего восемь месяцев — в конце 2022-го его депортировали в Германию, сохранив при этом его статус банкрота. Впрочем, все эти потрясения никак не отразились на пышности свадьбы, которую посетили 150 гостей, в том числе многие селебрити.

«Борис невероятно благодарен Лилиан за то, что она осталась с ним в самое трудное время его жизни», — приводит издание The Sun информацию источника из окружения теннисиста. Экс-чемпион сделал предложение подруге еще в 2021 году, но все свадебные планы были отложены из-за суда и тюремного заключения. Это третий брак для трехкратного чемпиона Уимблдона, который сейчас живет в Милане и является отцом четырех детей. Считается, что пристрастие к темнокожим красоткам и привело к краху знаменитого спортсмена, который за 16-летнюю теннисную карьеру заработал более 100 миллионов долларов.

Фото Global Look Press

Бурная личная жизнь

С 1988 по 1991 год, еще во время теннисной карьеры рыжеволосого немца, его официальной подругой была фотомодель Карен Шульц, а затем в течение года он встречался с актрисой Кассандрой Хепберн. В конце концов Борис в 1993 году женился на темнокожей манекенщице Барбаре Фельт — во время свадьбы невеста находилась на восьмом месяце беременности и вскоре родила Беккеру сына Ноа. А через пять лет, когда супруга была беременна вторым ребенком Элиасом, случился скандал, стоивший теннисисту значительной части его состояния.

В одном из лондонских ресторанов Беккер встретил темнокожую модель российского происхождения Анжелу Ермакову (дочь россиянки и нигерийца) и занялся с ней сексом в техническом помещении («комнате со швабрами»). В результате этого пятиминутного приключения Ермакова родила дочь и потребовала от Беккера выплаты алиментов. Дошло до публичного скандала, генетических экспертиз и суда, по итогам которого теннисист заплатил случайной подруге 2,5 миллиона евро и согласился на алименты для дочери. При этом жена Бориса Барбара подала на развод. Теннисист отдал ей 10 миллионов евро и дом в Майами стоимостью два миллиона. Также спортсмену пришлось платить алименты сыновьям.

Затем Беккер недолгое время был помолвлен с Алессандрой Мейер-Волден, дочерью своего бывшего менеджера, но пара рассталась, прожив всего несколько месяцев, в ноябре 2008 года. В 2009 году Борис женился на темнокожей голландской модели Лилли Керсенберг, но у этой женщины оказались проблемы с алкоголем, и новый брак и развод в 2018 году в итоге обернулись новыми финансовыми потерями. В этом браке в 2010-м родился сын Амадей. Сейчас ему 14 лет, и мать не позволила ему идти на свадьбу звездного отца с другой женщиной. 23-летняя Анна Ермакова, которая сейчас делает карьеру модели, также не появилась на церемонии. Зато были мать спортсмена Эльвира (89 лет) и сестра Сабина (60 лет).

Как следует из материалов дела, несмотря на все финансовые потери, вызванные бурной личной жизнью, Беккер продолжал транжирить деньги и ни в чем себе не отказывал. Несмотря на неоднозначную репутацию и солидный для плейбоя возраст, он продолжает пользоваться успехом у женщин и востребован как телевизионный эксперт. Часть своих долгов Борис погасил при помощи будущего тестя и больше не является банкротом, однако если и новый брак теннисиста даст трещину, новых алиментов бюджет звездного игрока уже точно не выдержит.