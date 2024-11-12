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Сегодня, 19:00

«Я блокировал весь шум, даже свой собственный». Как побеждает спокойный Медведев

Медведев обыграл Де Минаура на Итоговом турнире ATP
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Даниил Медведев после победы над Алексом де Минауром на Итоговом турнире ATP 12 ноября 2024 года.
Фото Reuters
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Хладнокровная реализация и футбольное празднование лучшего теннисиста России.

Турин (Италия). Турнир ATP Nitto ATP Finals. Группа Илие Настасе
Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 6:2, 6:4

Даниил Медведев сохраняет шансы выйти в полуфинал Итогового турнира ATP. Это стало возможно после уверенной победы над Алексом де Минауром в двух сетах. В отличие от первого матча в Турине Даниил был максимально спокоен, показал отличную реализацию и добавил еще один незабываемый жест в свою коллекцию. Теперь все решится в матче с Янником Синнером. Правда, с итальянцем у первой ракетки России совсем не клеится.

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За 40 минут

Медведев подошел к матчу с де Минауром на серии из четырех поражений на любимом харде. Дважды уступив Яннику Синнеру, Алексею Попырину и Тэйлору Фритцу. Причем стартовая неудача в рамках Итогового от американца сопровождалась странным поведением россиянина. В первом сете он сломал ракетку, а во втором получил штраф за неспортивное поведение.

«К сожалению, в такие моменты [когда ничего не получается на корте] я становлюсь злым и разочарованным. В этот раз исключительно из-за себя, а не из-за кого-то другого. Становлюсь очень разочарован самим собой. Сложный брейк-пойнт. Сорвал удар, попал в линию. Подумал: «Я упустил матч, мне все равно». Но его надо доиграть. Сняться же нельзя. Так что я просто его доиграл до конца», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Де Минаур также проиграл два своих последних матча: Хольгеру Руне в четвертьфинале парижского «мастерса» и тому же Синнеру в Турине. Между собой теннисисты последний раз играли на «Ролан Гаррос"-2024, когда в июне австралиец взял верх над россиянином в четырех сетах.

«С Даниилом мы сыграли много матчей и провели много сражений (Медведев вел со счетом 6:3. — Прим. «СЭ»). Я всегда с нетерпением ждал этих поединков, потому что считаю, что мы оба тактики, когда играем друг с другом», — отмечал перед встречей Алекс.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Алекс Де&nbsp;Минаур. Даниил Медведев обыграл Алекса Де Минаура. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Если на парижском «Шлеме» первый сет держал в напряжении до последнего розыгрыша (6:4), то в этот раз Медведев взял его с явным преимуществом. Хотя де Минаур быстро взял стартовый гейм, а вот на подаче Даниила завязалась серьезная борьба, которая закончилась на длительном «ровно». Правда, уже в следующем гейме россиянин заработал первый брейк-пойнт и тут же его реализовал, переиграв Алекса у сетки. В пятом гейме Медведев вновь удачно сыграл у сетки и довел дело до дьюса. На нем австралиец трижды выходил вперед, но решающий розыгрыш выиграть не получилось. После еще одной ошибки по длине Алекс, видимо, потерял концентрацию. Сначала удобно сыграл под форхенд соперника, а затем допустил двойную ошибку (4:1). Следующий гейм Медведев взял за минуту, а первый сет выиграл всего за 40 минут.

Алекс де Минаур.
Фото AFP

Абстрагироваться от всего

Во второй партии де Минаур пришел в себя и играл на уровне топ-10. Соперники очень уверенно брали свои подачи, и казалось, что дело дойдет до тай-брейка. Однако в решающий момент австралиец дрогнул. В девятом гейме при счете 30:30 Даниил здорово вышел к сетке и заставил Алекса ошибиться, а следом тут же реализовал брейк-пойнт шикарным обводящим. Стоит отметить, что в этом матче Медведев реализовал три из четырех брейк-пойнтов — выдающийся результат.

На матч Даниил тоже подал уверенно, в двух розыгрышах перебив Алекса с задней линии. Победу над де Минауром он отпраздновал, закрыв глаза и уши. После этого Медведев написал на камере: «Блокируй шум :)».

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«Мне кажется, многие футболисты так делают. Если я правильно понимаю, это больше касается соцсетей. После моего выступления в матче с Фритцем и некоторых комментариев я стараюсь меньше заходить в соцсети. Я шел на сегодняшний матч, блокируя весь шум, даже свой собственный. Никаких истерик, просто абстрагировался от всего. Мне было все равно, что происходит на корте, я просто старался играть. И я чувствовал себя хорошо. Обычно я праздную, когда выигрываю турниры, но сегодня было все равно», — сказал россиянин.

По словам четвертой ракетки мира, его не беспокоила безвыигрышная серия.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

«Чем популярнее становишься, тем больше у тебя болельщиков и хейтеров, больше внимания. Иногда даже хорошие вещи могут нарушить концентрацию. Ты побеждаешь везде, и люди называют тебя богом. Проигрываешь два матча, и говорят: «Твоя карьера окончена». Иногда хорошо просто абстрагироваться от всего этого», — подчеркнул Медведев.

В четверг, 14 ноября, Медведев сыграет с Синнером, а де Минаур — с Фритцем.

Теннис
Алекс де Минаур
Даниил Медведев

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