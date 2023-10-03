Медведев заблистал в Пекине. Россиянин стильно вышел в финал, обыграв принципиального соперника

В двух сетах Даниилом повержен Александр Зверев.

Пекин, Китай. ATP 500

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 8) — 6:4, 6:3

Россиянин Даниил Медведев вышел уже в восьмой финал на уровне ATP в нынешнем сезоне. Причем сделал это очень стильно, выдав феноменальный полуфинальный матч на турнире в Пекине против принципиального соперника Александра Зверева из Германии, с которым только в 2023 году встречался уже в пятый раз.

Пожалуй, едва ли не впервые за долгое время во встрече Медведева и Зверева все обошлось без драмы и тем более без скандала и обмена упреками. Даниил и Александр, пожимая друг другу руки после игры, мило улыбались. Действительно, Зверев показал очень хороший теннис, но в этот день Медведев сыграл на запредельном для него уровне.

Напряженность в прошлом

«Похоже, в этом году мы будем встречаться на каждом турнире. Это уже наш пятый матч в 2023-м. И каждый раз это битва, поэтому с нетерпением ее жду. Даниил играет в замечательный теннис. Надеюсь, смогу показать свою лучшую игру», — поделился Зверев ожиданиями перед полуфиналом. Что ж, эта игра между российским и немецким теннисистами стала уже 17-й по счету, 9:7 по личным встречам вел Даниил. Причем именно Зверев выиграл четыре первых очных поединка, но затем Медведев подобрал-таки ключики к сопернику. Пусть и не без труда.

Минувшей весной Даниил побеждал Зверева сперва в Индиан-Уэллсе, затем в Монте-Карло и в Риме. При этом в Индиан-Уэллсе россиянин умудрился травмироваться и жестко раскритиковать покрытие по ходу встречи, а в Монте-Карло и вовсе чудил по полной программе, извинившись за свое поведение перед Александром при рукопожатии у сетки. Тем не менее после той встречи Зверев обрушился на коллегу и, как принято было считать, хорошего приятеля с публичными обвинениями. «Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фейр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать. В матче была тысяча ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — заявил Саша.

Даниил, впрочем, тогда тоже за словом в карман не полез. Ответив в духе «чья бы корова мычала». Но вскоре страсти улеглись, и Медведев со Зверевым зарыли топор войны. По крайней мере в Риме, где верх взял Даниил, и в августе в Цинциннати, где после долгой паузы успех сопутствовал Александру, никаких скандалов не было.

Точка тремя эйсами

Обошлось и сейчас. Возможно, потому, что россиянину просто не требовалось себя дополнительно заводить и залезать в голову оппоненту. Поскольку он играл практически идеально, проведя точно лучший матч в Пекине. При этом хорош был и Зверев. В седьмом гейме стартового сета Александр заработал два брейк-пойнта, но Даниил не позволил их конвертировать в брейк. Зато при 5:4 в пользу россиянина Зверев все же чуть дрогнул на своей подаче, пусть и отыграл двойной сетбол при 15:40. Но Медведев заработал третий шанс, который реализовал прекрасным обводящим ударом.

Вторая партия в целом развивалась по похожему сценарию. Соперники выдавали зрелищные розыгрыши на задней линии, качество тенниса было очень высоким, а сет шел с переменным успехом. Причем в третьем гейме вновь подвисла подача россиянина, спасшегося с 15:40 при помощи четырех классных подач. Вообще фирменное оружие Даниила в этом полуфинале наконец-то заработало во всей красе. А при 4:3 в свою пользу Медведев вновь сделал решающий брейк. Причем с первой попытки, успев к укороченному удару и четко по линии направив мяч в корт.

Да, в матчах Медведева и Зверева порой даже подача на матч превращалась в непростое испытание. Но только не на сей раз — в заключительном гейме Александр даже ни разу не смог перебить мяч через сетку. В первом розыгрыше он не смог нормально принять, а затем последовали три эйса подряд. Роскошное завершение классной игры от россиянина, который за шестой в сезоне титул сыграет в Пекине с испанцем Карлосом Алькарасом или итальянцем Янником Синнером.