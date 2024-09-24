Медведев едет в Китай за реваншем. В Пекине сыграют все лидеры мужского и женского российского тенниса

Наши теннисисты и теннисистки могут заметно улучшить свое положение в рейтинге, если блеснут в Азии.

На крупных турнирах в Пекине сыграют сразу шесть теннисисток и пять теннисистов из топ-10. Причем если некоторые иностранные звезды ATP 500 и WTA 1000 в столице Китая все же пропускают, то все наши лучшие игроки в строю. Среди участников мы увидим Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова у мужчин, а также Дарью Касаткину, Мирру Андрееву, Диану Шнайдер и остальных сильнейших россиянок у женщин.

Даниил вновь может сыграть с Синнером только в финале

Медведев, напомним, после поражения в четвертьфинале US Open от итальянца Янника Синнера взял небольшой перерыв, после чего на днях сыграл в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера в Берлине. Персональных лавров он там не снискал, уступив американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону, швырял ракетку, жаловался, что «играл в худший теннис в своей жизни», давал дельные советы товарищу по команде Александру Звереву из Германии — в общем, отрывался на полную катушку. А заодно и стал обладателем трофея благодаря победе испанца Карлоса Алькараса в решающем матче над представителем сборной остального мира американцем Тейлором Фритцем.

Можно ли оценивать нынешнюю форму Медведева по его выступлению на Кубке Лэйвера? Однозначно — нет. Во-первых, это были его первые матчи после двухнедельного перерыва, во-вторых, между игрой в зале в Берлине и на открытом воздухе в Пекине — большая разница. В плане отскока, акклиматизации, погодных условий. В общем, персональный провал Медведева на Кубке Лэйвера (хотя в отдельных розыгрышах он был хорош) не должен особо нервировать. К тому же в Пекине россиянин играть умеет — в прошлом сезоне он дошел здесь до финала, уверенно обыграв в полуфинале Зверева и в финале только на двух тай-брейках уступив Синнеру.

Сейчас в столице Китая планировалось выступление сразу пяти теннисистов из топ-6, кроме серба Новака Джоковича. Однако в последний момент отказался Зверев, игравший на Кубке Лэйвера больным. Таким образом, в квартет лидеров «посева» попали № 1 в рейтинге ATP Синнер, Алькарас, Медведев и Рублев, а восьмерку «сеяных» замкнул Хачанов. По итогам жеребьевки Синнер и Медведев, кстати, попали в разные половины сетки, так что матч-реванш в финале вполне возможен. Итальянец вообще не играл после победного US Open, поэтому в отсутствие практики не выглядит неуязвимым.

В четвертьфинале Янник, если ориентироваться на рейтинг, идет на болгарина Григора Димитрова, а в полуфинале — на Рублева, который стартует встречей с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, или итальянца Лоренцо Музетти. Добавим, что Рублев на прошлой неделе был заявлен на турнир в китайском Ханчжоу, но снялся за несколько дней до жеребьевки. Возможно, он просто решил потратить больше времени на тренировки перед ATP 500 в Пекине и «мастерсом» в Шанхае, где ему защищать очки за прошлогодний финал.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Касаткина, Калинская и Шнайдер могут пробиться в топ-10

В свою очередь, в нижней половине сетки в Пекине еще двое россиян попробуют остановить Алькараса. Карлос после Олимпийских игр в Париже, где в финале уступил Джоковичу, выбыл на старте «мастерса» в Цинциннати и во втором круге US Open. Но затем одержал несколько побед в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Лэйвера. В четвертьфинале испанец идет на Хачанова, если тот, конечно, прервет серию неудач, а в полуфинале — на Медведева. Даниил стартует встречей с французом Гаэлем Монфисом, а в четвертьфинале его потенциальным оппонентом станет Александр Бублик из Казахстана. Добавим, что для Медведева и особенно для Рублева, занимающих соответственно четвертое и седьмое места в чемпионской гонке, предстоящие турниры в Китае важны и с точки зрения попадания на Итоговый турнир ATP.

У женщин шансы россиянок на игру в WTA Finals не столь велики, однако в случае хорошей игры на «тысячниках» в Пекине и затем в Ухани ситуация может кардинально измениться в лучшую сторону. Тем более, в отличие от первой ракетки мира Иги Свентек из Польши, отказавшейся защищать титул в столице Китая по личным причинам, и от Елены Рыбакиной из Казахстана, которая объявила о пропуске всей азиатской серии из-за проблем со спиной, все россиянки в строю.

В Пекине в основную сетку напрямую попали 11 наших теннисисток — Касаткина, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Эрика Андреева, Вероника Кудерметова и Анна Блинкова. Причем Касаткина, Калинская и Шнайдер, занимающие соответственно 10-е, 14-е и 15-е места в чемпионской гонке, в случае подвигов в столице Китая способны ворваться в топ-10 не только этой самой гонки, но и рейтинга WTA.

Диана Шнайдер. Фото Global Look Press

Калинская, Шнайдер попали по итогам жеребьевки в нижнюю половину сетки. В четверти Анны выделим Елену Остапенко из Латвии и Кори Гауфф из США, которые, впрочем, в последнее время не блещут. Шнайдер в четвертьфинале может встретиться с американкой Эммой Наварро, а в полуфинале — еще с одной теннисисткой из США Джессикой Пегулой, которой уступила на US Open.

Вверху Касаткина оказалась в одной четверти сетки с Павлюченковой, олимпийской чемпионкой Парижа Чжэн Циньвэнь из Китая, Миррой Андреевой и итальянкой Жасмин Паолини, а в полуфинале может встретиться с первой «сеяной» Ариной Соболенко (в четвертьфинале не исключен матч Соболенко с прошлогодней финалисткой Пекина Самсоновой). Белорусская теннисистка по итогам турнира в Пекине может подняться на верхнюю строчку в чемпионской гонке и сделать серьезную заявку и на лидерство в рейтинге по итогам года.