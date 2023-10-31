Медведев идет на рекорд. Его не должны смущать поражения в финалах

Даниил уступил итальянцу Яннику Синнеру два титула подряд, но у россиянина все равно лучший сезон в карьере.

В воскресенье Даниил Медведев стал участником одного из самых ярких матчей нынешнего сезона. Лучший теннисист России в финале турнира в Вене три часа бился с итальянцем Янником Синнером. К сожалению, победа в этом классном поединке в итоге досталась сопернику, но у Даниила есть все для того, чтобы завершить год на мажорной ноте. 27-летний россиянин уже точно финиширует в топ-3 рейтинга АТР. Но «мастерс» в Париже (30 октября — 5 ноября) и Итоговый чемпионат в Турине (12-19 ноября) теоретически могут вывести его даже на первое место. Хотя сделать это, конечно, будет неимоверно трудно.

Даниил Медведев. Фото AFP

Поиск внутренних резервов

Финал «полтысячника» в столице Австрии был отмечен высоким качеством игры и накалом интриги. Однако третье подряд поражение Медведева в финалах заставило его поклонников задаться вопросом: не ударят ли эти результаты по настрою Даниила в ключевой момент сезона? Тем более что два титульных поединка подряд — в Пекине и Вене — первая ракетка России уступил одному и тому же сопернику — Яннику Синнеру. Не получил ли Даниил неудобного конкурента из первой десятки, который подобрал ключи к игре нашего лидера?

На самом деле воскресная битва с рыжеволосым итальянцем была абсолютно равной и при определенных обстоятельствах вполне могла закончиться триумфом Медведева. Даниил в этом сезоне уже побеждал Синнера дважды в финалах и тоже на харде (в Роттердаме и Майами). Просто сейчас Янник находится в отменной форме, а Даниил свой новый пик пока не поймал, поэтому 4-й ракетке мира и удалось взять реванш. В Вене Синнер бился отменно, но нельзя сказать, что он нашел против игры Медведева какое-то невероятное противоядие. Рецепт давно известен всему туру: убыстрять игру, заставлять россиянина как можно больше двигаться и по возможности выходить к сетке. В исполнении Янника этот план сработал, но не факт, что у него это пройдет в следующий раз.

Нынешний сезон для Даниила во многом экспериментальный. С одной стороны, по его ходу он дважды устраивал себе мини-отпуска, пытаясь удержать форму на длительном отрезке. С другой — успешные выступления все равно заставили Медведева провести наибольшее количество матчей среди всех игроков тура — 79 на данный момент (64 победы — тоже лучший показатель в мире и личный рекорд). И такая нагрузка не может не давать о себе знать. При этом оставшиеся два супертурнира — в Париже и в Турине — слишком важны, и лучший российский теннисист обязан опереться на свой немалый опыт, отыскав в себе внутренние резервы.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Не надо придумывать себе фобий

В нынешнем сезоне Медведеву не дался титул «Большого шлема». Зато в активе — пять титулов и девять финалов. Последняя цифра — лучшая в туре и повторяет личный рекорд 2019 года (правда, тогда было четыре титула). Ложка дегтя в этих достижениях — свой последний на данный момент трофей Даниил завоевал 25 мая на римском грунте. После этого — пять месяцев без громких успехов. Конечно, о таких результатах, как у нашего лидера сейчас, подавляющее большинство игроков тура могут только мечтать. Но всегда хочется больше. Тем более что в прошлые годы Медведев приучил нас, что концовку сезона он проводит сильнее всего. Пока же получается, что весна по количеству титулов успешнее осени.

Но впечатление от концовки года можно существенно улучшить, ведь Даниил теоретически даже не потерял еще шансов побороться за первую строчку в рейтинге. Защищать очки в оставшихся двух турнирах ему практически не надо, а на кону — целых 2500 баллов. Все, что «заработает» россиянин, пойдет ему в плюс. У первой ракетки мира Новака Джоковича и у второго номера рейтинга Карлоса Алькараса ситуация в этом плане хуже. Правда, накануне Парижа оба, в отличие от Даниила, не играли, занимаясь лечением травм. Но здесь не угадаешь, что лучше — находиться в соревновательном ритме или копить силы на решающий рывок.

На парижском «мастерсе» Даниил два раза за последние три года доходил до финалов (в 2020-м выиграл у Александра Зверева, а в 2021-м уступил Новаку Джоковичу). На Итоговом турнире в активе россиянина тоже два финала (в 2020-м выиграл у Доминика Тима, а в 2021-м уступил Александру Звереву). Правда, в прошлом году Даниил проиграл в Турине все три матча, причем все три — на тай-брейках в третьих сетах. Однако всякому невезению есть предел.

Сейчас Медведев, быть может, и не в лучшей своей форме, но точно на ходу и сильно прибавил ментально. Главное — верить в себя и не придумывать фобий в виде «неудобных соперников». Если таковой для Даниила и имеется, то это точно не Янник Синнер.