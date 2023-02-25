Медведев берет титулы вторую неделю подряд и объясняет неудачу в Мельбурне. Во всем виноваты мячи

Победная серия Даниила достигла девяти матчей.

ATP 250 (Доха, Катар)

Открытые корты, хард

Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:4.

Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, обыграв в финале экс первую ракетку мира Энди Маррея. Это его 17-й титул в карьере. Среди действующих игроков больше только у Александра Зверева (19), Марина Чилича (20), Маррея (46), Рафаэля Надаля (92) и Новака Джоковича (93). За счет победы в Катаре 27-летний россиянин поднимется на седьмую строчку рейтинга ATP.

Чистая удача

Медведев выступал в Дохе сразу после победы в Роттердаме. Даниил переехал из зимы в лето (в Катаре было +30), а также сменил зал на открытые корты. Перестроиться было максимально сложно, поэтому в каждом матче россиянина ждало тяжелое испытание. Лиама Броуди удалось дожать в концовках обеих партий, а вот с Кристофером О'Коннеллом пришлось провести на корте почти два часа. До четвертьфинала австралиец переиграл Фернандо Вердаско и Роберто Баутиста-Агута. По словам самого Медведева, его соперник показывал в Дохе свой лучший теннис в жизни.

И если первый сет Даниил выиграл без каких-либо проблем, то во втором позволил О'Коннеллу сделать брейк в 10-м гейме (6:4). Причем Кристофер выиграл сетбол классным укороченным. В решающем сете Даниил сделал брейк в самой концовке при довольно равной игре. «При счете 5:5 в третьем сете у тебя последний шанс сделать брейк и потом подать на матч, — сказал Медведев. — Мне удалось провести довольно хороший гейм. Он допустил пару ошибок, которые до этого не допускал. Это был важный момент матча, который принес мне победу. Все зависит от мелочей. Иногда все решает уверенность в себе, иногда — чистая удача. Я проигрывал упорные матчи и выигрывал. Сейчас я стараюсь использовать опыт».

В полуфинале Даниилу пришлось противостоять второму «сеяному» Феликсу Оже-Альяссиму. Неделю назад они встречались в 1/4 финала в Роттердаме, и тогда россиянин позволил представителю топ-10 взять всего шесть геймов. В этот раз канадец оказал более достойное сопротивление, но Медведев вновь проявил хладнокровность в концовках. Особенно это касается второго сета, когда он отыграл три сет-бола на тай-брейке.

Параллельно к финальному матчу двигался Энди Маррей. Экс первая ракетка мира выиграл все свои матчи в трех сетах. Он прошел Лоренцо Сонего, Александра Зверева, Александра Мюллера и Иржи Легечку. Причем матч с чехом складывался по невероятному сценарию. Маррей повесил Легечке «баранку» в первом сете, проиграл второй, а в третьем сумел отыграть пять матчболов.

Энди Маррей. Фото Reuters

«То, как Энди выигрывал в Дохе, просто потрясающе, — подчеркнул перед финалом Медведев. — В полуфинале вряд ли кто-то представлял, что он выиграет, когда Маррей уступал 4:5 и 0:40. В теннисе случаются камбэки, но обычно не получается отыграть три матчбола. До этого он победил Зверева 7:5 в третьем сете, совершил мини-подвиг в матче с Сонего. Энди потрясающий, и мне нужно показывать свой максимум до последнего розыгрыша, чтобы выиграть трофей».

9:0

Действительно, матч с Марреем не стал для Медведева легкой прогулкой, хотя было очевидно, что Энди потратил гораздо больше сил на пути к финалу. Победитель восьми турниров «Большого шлема» боролся в каждом розыгрыше, создавал много проблем оппоненту с задней линии и порой очень эффективно выходил к сетке.

Хотя начиналось все для россиянина позитивно. Он сделал брейк в первом же гейме, а в пятом вновь взял подачу соперника, отыгравшись с 15:40 (4:1). Казалось, что Маррей сейчас легко отдаст партию, но после этого она продолжалась больше 30 минут. Энди сразу же отыграл один брейк, потом взял свою подачу и едва не сравнял счет. У Маррея был один тай-брейк в восьмом гейме, но Медведев не позволил его реализовать (5:3). Когда он выходил подавать на сет, за Даниила были большие опасения. В тот момент Маррей вел игру, но Медведев сумел собраться. Сделал два эйса и без проблем закончил партию в свою пользу.

А в самом начале второго сета сделал третий брейк, но Маррей продолжал биться. В четвертом гейме британец заработал брейк-пойнт, но Медведев смог отыграться. Сначала взял розыгрыш потрясающим обводящим ударом, потом Энди ошибся у сетки в выигрышной ситуации, а гейм Даниил выиграл после гроссмейстерского удара в пустой коридор (3:1). Жиль Сервера стоя аплодировал своему подопечному.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Впрочем, Маррей все-таки добился своего. В шестом гейме он ушел с 40:15, а на втором брейк-пойте выиграл крутейший розыгрыш, переиграв Даниила у сетки (3:3). Следом Энди впервые вышел вперед в этом матче, и показалось, что в игре наступил перелом. Маррей, вытащивший в Дохе три матча, вновь поймал кураж.

Но тут уже Даниил показал, что тоже умеет выигрывать на морально-волевых. В девятом гейме он безнадежно проигрывал на подаче соперника (0:40), но после этого выиграл пять мячей подряд. Причем все за счет классной игры с задней линии. Да, Энди помог парой невынужденных ошибок, но это не умаляет заслуг россиянина. Впрочем, для итоговой победы надо было выиграть еще и свою подачу, которая складывалась очень нервно. При 15:30 Даниил вовремя сделал эйс, но на первом матчболе поспешил и совершил двойную ошибку. Впрочем, спустя пару минут Энди уже поздравлял Даниила с победой. После длинного розыгрыша Медведев закончил матч красивейшей «свечкой».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«В Роттердаме мне удалось поймать волну. Первые два матча в Нидерландах были сложными, перед турниром я не очень хорошо себя чувствовал, — подчеркнул Даниил после второго выигранного финала подряд. — Но начиная с четвертьфинала я начал ловить ритм, играть очень хорошо, лучше подавать, лучше двигаться. Даже в решающем матче в Дохе Энди было сложно меня пробить, хотя он провел отличный матч. Теперь нужно продолжать, и я постараюсь, чтобы серия была как можно более длинной. Турнир кончился, и я наконец-то могу сказать: эти мячи не подходят для харда. В этом году их поменяли, и мне они не нравятся. Я слышал, что у многих проблемы с плечами, локтями и запястьями. У меня в Австралии были проблемы с запястьем. Тут мне тоже было трудно найти ритм. Так что я вдвойне рад этому титулу».

Победная серия Медведева составляет теперь девять матчей. Даниил мощно ответил критикам после неудачи в Мельбурне.