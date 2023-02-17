Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме. Даниил прервал серию поражений против игроков из топ-10

За выход в финал российский теннисист завтра поспорит с Григором Димитровым.

Турнир ATP ABN AMRO Open

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 6) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 6:2, 6:4

Накануне матча 1/4 финала турнира в Роттердаме Медведев провел не самый простой поединок против четвертьфиналиста US Open Ботика ван де Зандшульпа. Голландец хоть и взял всего четыре гейма и потерпел разгромное поражение, но заставил российского теннисиста как следует побегать. В третьем круге Даниила ждала проверка в лице восьмой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима — прошлогоднего чемпиона соревнований. Медведев достиг стадии 1/4 финала в Роттердаме впервые за четыре года. Турнир в Голландии может позволить россиянину вернуться в топ-10 рейтинга ATP — в случае выхода в финал. А до него теперь остается всего один шаг.

Непростой соперник

Статистика между Медведевым и Оже-Альяссимом говорила в пользу российского теннисиста, который одержал четыре победы в четырех матчах. Но канадец тоже не так прост. Свой первый в карьере титул в основном туре ATP он завоевал как раз в Роттердаме год назад. С тех пор он стабильно держался в первой десятке рейтинга.

Но Даниил все это прекрасно понимал и держал в голове накануне матча. «Феликс — теннисист топ-уровня. Он завоевал здесь титул в прошлом году и провёл невероятную концовку сезона. Так что я жду упорную борьбу. Надеюсь, смогу сыграть на должном уровне», — заявил Медведев.

Последняя встреча соперников прошла на прошлогоднем Australian Open — тогда в драматичном четвертьфинале Даниил в пяти сетах победил Феликса. Причем Медведев отыграл матчбол, появившийся у Оже-Альяссима после двойной ошибки. На текущем турнире канадец легко обыграл француза Грегуара Баррера и итальянца Лоренцо Сонего. Но понятно, что встреча с российским теннисистом обещала быть не самой легкой.

Феликс Оже-Альяссим. Фото Reuters

Атакующий курс

Уже с первых минут встречи стало ясно, что Медведев продолжает курс на возвращение атакующей игры с задней линии. На старте Феликс и Даниил взяли свои подачи, потом россиянин пытался загонять соперника, но третий гейм он упустил.

После этого Медведев сумел перехватить инициативу, тащил очень сложные мячи с угла корта и взял четыре гейма подряд! Сопернику оставалось лишь отбиваться и ошибаться. В целом сет прошел с большим преимуществом Даниила, а Оже-Альяссим реже попадал с первой подачи — всего 46% точных ударов.

Видно было, что россиянин смотрелся намного увереннее. И как следствие — допускал намного меньше ошибок, хоть и с первой подачи Медведев был ненамного точнее своего оппонента — всего 55% точных. Даниилу потребовалось всего 37 минут для победы в партии.

Даниил Медведев. Фото AFP

Другой сценарий

Второй же сет начался иначе — с упорной борьбы между теннисистами. Сначала соперники обменялись брейками, а затем взяли по своей подаче. Но при счете 3:3 перехватить инициативу и довести матч до победы в итоге удалось российскому теннисисту.

Канадец хоть и сумел выиграть два гейма подряд, пока Медведев допускал ошибки и попадал в сетку, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы переломить ход игры. Когда Даниил сделал счет 3:3 и уверенно взял еще две подачи подряд, стало понятно, что своего россиянин уже не упустит. Партию завершила перестрелка на задней линии, в которой канадец ошибся слева по длине и отдал победу Медведеву.

Россиянину потребовался 1 час 23 минуты, чтобы победить Оже-Альяссима, и тем самым прервать серию из девяти поражений в матчах с теннисистами из топ-10, которая продолжалась больше года. В полуфинале турнира в Роттердаме Даниила будет ждать болгарин Грегор Димитров. В случае победы российский спортсмен может рассчитывать на возвращение в десятку сильнейших рейтинга ATP. Ну а главное — окончательно обрести уверенность в собственных силах, которая изрядно шатнулась на фоне неудач в конце прошлого и начале нынешнего сезонов.