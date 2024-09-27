«Нелегко из-за смены часовых поясов». Медведев победил в Пекине дерзкого ветерана

Лучший российский теннисист успешно начал турнир ATP-500 в Пекине.

Турнир ATP China Open

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:4

Роман Сафиуллин (Россия, LL) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:3, 6:4

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел барьер первого круга представительного турнира в Пекине, обыграв в двух сетах французского ветерана Гаэля Монфиса. Лучшие годы 38-летнего соперника давно позади. Однако в текущем сезоне бывший полуфиналист мейджоров обыгрывал самого Карлоса Алькараса, так что за старт Даниила на China Open было тревожно. Тем более, что наш игрок прибыл на Дальний Восток прямо из Берлина, где уступил два матча на коммерческом Кубке Лейвера. Наряду с акклиматизацией, фон для начала нового отрезка сезона казался не самым благоприятным. Но Медведев справился, сделав шаг навстречу Алькарасу, с которым теоретически может сойтись в полуфинале.

Нужно показывать свой лучший теннис

«Мы с Алькарасом приехали сюда после Кубка Лэйвера, поэтому нам для начала нужно выиграть первые матчи, — рассуждал Даниил на пресс-конференции перед матчем с Монфисом. — Это будет нелегко из-за смены часовых поясов и всего остального. Обычно вы готовитесь с большим запасом времени, а сейчас подготовка была скомканной. Играть против Карлоса непросто, особенно когда он в форме. Я видел его выступление на Кубке Лейвера. Он играл хорошо. Придется оказывать на него давление. Какой бы турнир я ни играл, я хочу победить. Когда в сетке есть Алькарас и Синнер, ты знаешь, что ты не топ-2 посева и что будет сложно. В полуфинале встретишься с кем-то из них, если они дойдут. В Пекине сильный состав, как и в прошлом году. Так что, конечно, мне нужно показывать свой лучший теннис с первого до последнего матча, если я хочу выиграть. Это будет непросто, но это моя цель».

В прошлом году Медведев дошел в Пекине до полуфинала, где уступил Яннику Синнеру. А это значит, что сейчас нашему теннисисту нужно защищать 300 рейтинговых очков. Не критично, но в ситуации, когда еще не завершился отбор на итоговый турнир, лучше избегать обидных осечек. К счастью, на сей раз Даниил справился с давлением и не испытал особых проблем в поединке с непростым и очень опытным конкурентом. Ключевым в матче с Монфисом стал отрезок в концовке первого и начале второго сетов, когда наш спортсмен выиграл пять геймов подряд. После этого рывка пятый номер мирового рейтинга не позволил себе расслабиться и уверенно довел вторую партию до победы. В этом сильно помог Гаэль, допустивший 46 невынужденных ошибок против 22 у Медведева.

Многие участники Кубка Лейвера на этой неделе испытывают большие проблемы. Александр Зверев вообще не поехал в Азию, заявив, что заболел пневмонией. Снялись с турнира в Пекине Григор Димитров и Ян-Леннард Штруфф, проиграли в первых же матчах в Токио Стефанос Циципас, Фрэнсис Тиафо, Алехандро Табило и Тейлор Фриц... В общем участие в шоу в немецкой столице многим обошлось слишком дорого. Однако Медведев, поигравший на Лейвере оба своих матча, кажется, сохранил достаточно физических и моральных сил. Накануне на официальном сайте ATP он был назван «королем бекхэндов» (единственным игроком из Топ-20, который бьет закрытой ракеткой чаще, чем открытой), что он с успехом продемонстрировал в поединке против Монфиса.

Гаэль Монфис. Фото AFP

«Пытаюсь играть стабильно»

Победа над Гаэлем была одержана за 92 минуты и стала для Даниила 40-й в нынешнем сезоне. Кроме него этой отметки достигли еще семь мужчин. Во втором круге турнира ATP-500 в Пекине лидера нашего тенниса ждет еще один француз — 44-я ракетка мира Адриан Маннарино. Хотя самым интересным матчем второго круга на China Open для российских болельщиков, безусловно, станет поединок Романа Сафиуллина против первой ракетки мира Янника Синнера. Наш спортсмен накануне разобрался с бывшим победителем ТБШ швейцарцем Стэном Вавринкой и теперь получит возможность получил ценный опыт игры против лидера мирового тенниса.

Синнер продолжает получать много негатива из-за допингового скандала, о котором стало известного накануне US Open, но это не помешало ему успешно стартовать в Пекине. Правда, Янник поиграл первый сет чилийцу Николасу Харри, но затем взял себя в руки и шагнул во второй круг. С Медведевым итальянец находится в разных частях сетки, так что их встреча теоретически возможна только в финале (куда обоим еще надо добраться по очень тернистому турнирному пути). Что касается Алькараса, что его соперником в первом раунде стал двухметровый француз Джованни Мпетши Перрикар.

«Мой план на игру не менялся на протяжении матча, — рассказал Медведев после завершения матч с Монфисом. — Гаэль очень хорошо защищается и для победы над ним нужно либо жать его ошибок, либо успешно атаковать самому. Это я и пытался сделать — в том числе ждал осечек соперника. Думаю, у меня было больше возможностей, поэтому я и заслужил эту победу. Рад остаюсь на победной волне. Мне еще предстоит пройти в нынешнем сезоне несколько турниров, так что у меня есть шанс улучшить свой результат по количеству выигранных поединков. Стараюсь быть стабильным в течение года. Иногда я более стабилен, иногда менее, но это то, чего я пытаюсь достичь».