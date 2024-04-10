Медведев в Монте-Карло выпустил пар и заиграл по-чемпионски. Ошибка судьи не сломала игру россиянина

Теперь Даниила ждет дерби с Кареном Хачановым, а действующий чемпион Андрей Рублев выбыл уже на старте «мастерса».

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Гаэль Монфис (Франция, WC) — 6:2, 6:4

Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 15) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:3

Старт лидера российского тенниса Даниила Медведева на «мастерсе» в Монте-Карло получился скандальным, но по игре и результату вполне удачным — француза Гаэля Монфиса ему удалось обыграть в двух партиях. Теперь Медведева ждет российское дерби с Кареном Хачановым в третьем круге. Куда меньше повезло триумфатору турнира в Монте-Карло 2023 года Андрею Рублеву — он проиграл австралийцу Алексею Попырину, вылетев уже на старте.

Больше уверенности на грунте

Вообще Монфиса сложно назвать удобным соперником для Медведева. Французский ветеран прежде трижды встречался с Даниилом, причем дважды победил, в том числе и в их предыдущем матче в Индиан-Уэллсе в 2022-м. Да, все эти игры проходили на харде, но на грунте, как известно, Даниил до прошлого года, за исключением одного выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос», играл весьма посредственно. Однако титул на «мастерсе» в Риме в 2023-м, безусловно, показал, что он находится на правильном пути.

«Мне все еще не сильно нравится грунт, просто потому что он не очень подходит под мой стиль игры. Мне гораздо тяжелее адаптироваться к разным условиям: плохим отскокам, крученой подаче соперника и всему такому. Так что приходится заботиться о мелких деталях. В прошлом году у меня получилось, как и несколько лет назад на «Ролан Гаррос». С каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что появляется уверенность», — рассказал Медведев Eurosport перед началом «мастерса» в Монте-Карло.

Даниил Медведев. Фото AFP

В дебюте матча с Монфисом лидер российского тенниса действовал достаточно аккуратно, играя с большим запасом по длине. Но постепенно мячи после его ударов приземлялись в корте все ближе и ближе к задней и боковой линиям, что стало доставлять французу неудобство. К тому же прекрасная первая и вполне себе мощная вторая подачи в первом сете позволяли Даниилу относительно легко выигрывать геймы, а на подаче француза уже в пятом гейме завязалась борьба, победа в которой осталась за Медведевым.

Мало того, вскоре он повел 5:2 с двумя брейками. После чего под ноль взял свою подачу, а с ней и сет. Бросалось в глаза, что россиянин хорошо готов физически и способен выдерживать затяжные розыгрыши на средних скоростях, Монфису было куда тяжелее. А попытки Гаэля сыграть более агрессивно приводили его к невынужденным ошибкам.

Эмоции из-за аута

Дебют второго сета также прошел с преимуществом Медведева, вот только реализовать его он не сумел, упустив в двух первых геймах на подаче француза шесть брейк-пойнтов. А затем и сам отдал свою подачу — при 30:0 Монфис попал в аут (это было видно на повторе в системе Hawk Eye Live), Даниил остановил розыгрыш, но судья Мохамед Лайани при проверке следа засчитал очко французу, ведь на грунте по-прежнему обходятся без электроники.

Россиянин не стал скрывать свое недовольство, разозлился. А в следующем розыгрыше, когда судья на линии не зафиксировал после удара Монфиса явный аут, и вовсе чуть не сорвался — со словами «каждый может ошибаться» спасать линейного в прямом смысле слова бросился Лайани, отдав очко Медведеву. Но Даниил все равно занервничал, допустил две двойные и проиграл гейм.

Даниил Медведев спорит с судьей Мохамедом Лайани. Фото AFP

Счет стал 3:1 в пользу Гаэля. А когда с 0:30 на подаче француза россиянин отдал и следующий гейм, он на переходе устроил небольшую истерику. Он эмоционально высказался по-английски: «Как я мог проиграть этот гейм, ведь был аут? Это невероятно!» После чего не поскупился на русском на весьма крепкие выражения.

Впрочем, такой выплеск эмоций подействовал на Медведева весьма позитивно. Он выпустил пар и заиграл отменно, взяв пять геймов подряд, а с ними и сет с матчем. После игры россиянин вспомнил скандальный эпизод, заявив, что был на 99 процентов в ауте. Но порадовался, что сумел собраться в сложный момент и избежать третьего сета.

Прошлогодний чемпион играл слишком мягко

Теперь Даниил сыграет с Хачановым, который в волевом стиле одержал победу над непростым аргентинцем Франсиско Черундоло. Соперник Карена взял первый сет, а во втором едва не отыгрался с 0:5, выиграв четыре гейма подряд и имея геймболы при 4:5. Впрочем, россиянин сумел-таки сравнять счет по партиям, а в решающем сете дожать аргентинца. Жаль только, что Рублеву в игре с Попыриным продемонстрировать бойцовские качества не удалось. Прошлогодний, уверенный в себе, можно пробивающий в линии или под линии Андрей исчез, атакам россиянина не хватало остроты, он играл слишком мягко и чересчур коротко, чем пользовался соперник.

Андрей Рублев. Фото AFP

В стартовой партии Попырин с трудом удержал во втором гейме подачу, сделал брейк в третьем гейме, и отыграть его до конца сета у Андрея шансов особо и не было. Вторая партия получилась более интересной. Рублев повел с брейком 3:1 и 30:15, теннисная жизнь стала у него налаживаться, но... Несколько ошибок позволили сопернику вернуться в игру, а затем и перехватить инициативу.

При 4:4 Попырин вновь взял подачу Андрея, в следующем гейме при «меньше» на своей подаче австралиец дал еще один шанс россиянину спастись. Вот только тот им не воспользовался, проиграв третий матч из четырех на трех последних «мастерсах». Не исключено, что вместе с 1000 очков он потеряет и свое шестое место в рейтинге ATP.