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Сегодня, 15:00

Медведев провел провальный год? Для большинства теннисистов это был бы сезон мечты

Даниил Медведев закончил 2024 год без титулов
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Даниил Медведев
Теннисист Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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Даниил по результатам на «Больших шлемах» в 2024-м уступил только Синнеру и Алькарасу.

Россиянин Даниил Медведев, проиграв Яннику Синнеру на ATP Finals в Турине, остался без полуфинала и, как следствие, завершил сезон. Пока, правда, не совсем понятно, на каком месте, хотя, скорее всего, он останется четвертым или, по крайней мере, не вылетит из топ-5. В этой связи говорить о провальном 2024 годе как-то странно, ведь за всю историю российского мужского тенниса только единицам удавалось завершать сезоны так высоко в рейтинге. Хотя понятно, что по высоким стандартам самого Даниила этот сезон получился далеким от идеала.

Даниил Медведев. Медведев остался без полуфинала, но обнадежил. Достойная битва с первой ракеткой мира в Турине

Стабильность в элите как у Кафельникова

Только четыре российских игрока, включая Медведева, вообще добирались до первой пятерки рейтинга ATP. Андрей Рублев дважды завершил сезон пятым (в 2021-м и 2023-м), Марат Сафин в 2000-м стал вторым, в 2002-м — третьим, а в 2004-м — четвертым. Дольше всех до Медведева в первой пятерке по итогам сезона продержался Евгений Кафельников, который в 1996 году был третьим, в 1997-м и 2000-м — пятым, в 1999-м — вторым, а в 2001-м — четвертым. То есть в его активе пять таких сезонов. А у Медведева теперь их также почти наверняка станет пять. Ранее в 2019-м он финишировал пятым, в 2020-м — четвертым, в 2021-м — вторым и в прошлом сезоне — третьим.

Теннисист Даниил Медведев
Фото Reuters

Конечно, самого россиянина и его болельщиков может раздражать отсутствие титулов в нынешнем календарном году. Мало того, у него нет турнирных побед с мая 2023-го («мастерс» в Риме), то есть уже полтора сезона. В последний раз сезон без титулов он отыграл в далеком 2017-м. К примеру, тот же Хачанов за последние полтора года выиграл три титула, но он все это время находился в лучшем случае на дальних подступах к топ-10, а Медведев... Скорее всего, он без проблем увеличил бы количество трофеев с нынешних двадцати, заявляйся на соревнования категории «250». Но он не сыграл ни на одних таких соревнованиях в уходящем сезоне, да и на «пятисотках» был очень редким гостем, проведя только три турнира. Он концентрировался на крупных соревнованиях и, вопреки мнению критиков, проявил себя там очень даже неплохо.

Даниил Медведев в&nbsp;матче с&nbsp;Янником Синнером на&nbsp;ATP Finals 14&nbsp;ноября в&nbsp;Турине. Медведев завершил год: сезон без титулов, сорванные цели, можно ли стать лучше

Начнем с «Больших шлемов», где Медведев по результатам в 2024-м делит третью строчку с Александром Зверевым из Германии, уступая только Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу, взявшим по два титула. В активе Даниила есть финал Australian Open, полуфинал Уимблдона, четвертьфинал US Open и четвертый круг «Ролан Гаррос». Точно такими же результатами (только с другим распределением по турнирам) может похвастать лишь Зверев, даже у серба Новака Джоковича они чуть похуже. Не говоря уж об остальных. Причем кроме поражения на Открытом чемпионате Франции от де Минаура россиянин уступал на «Больших шлемах» только будущим чемпионам — дважды Синнеру и один раз Алькарасу.

Также в его активе финал «мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфинал в Майами, четвертьфиналы в Шанхае и Мадриде. И это с учетом преследовавших его по ходу сезона проблем с плечом, порой мешавших отрабатывать подачу на тренировках. Пожалуй, именно в подаче Даниил сбавил по сравнению с прорывным для себя 2019-м, 2020-м или даже 2023-м. Впрочем, возникали у него сложности и в розыгрышах — из-за не самой простой адаптации к новым и к тому же меняющимся от турнира к турниру мячам. «Благодаря новым мячам теперь все могут выдерживать долгие розыгрыши», — жаловался он после поражения на старте ATP Finals от Фритца.

Теннисист Даниил Медведев
Фото Getty Images

Эволюция лучше революции?

То есть мячи стали медленнее, доставать и возвращать их стало проще, Осьминог потерял один из своих козырей. Но даже с проблемами на подаче и нелучшей адаптацией к мячам Даниил все равно провел сезон, который подавляющее большинство его коллег-теннисистов сочли бы сезоном мечты. В его активе 46 побед при 21 поражении. То есть он выиграл 69 процентов проведенных встреч. И это игнорируя небольшие соревнования, где выигрывать куда легче. Да, по проценту побед это худший сезон с 2018-го, но по количеству все не так печально. Больше матчей он выигрывал только трижды — в 2019-м (59), 2021-м (63) и 2023-м (66).

«Скорее всего, закончу сезон четвертым — это отлично. Я был первым в мире. В этом году, конечно, я не наиграл на первую строчку. Страдал большую часть сезона — мячи и прочие проблемы. Поставлю себе за сезон шесть с половиной баллов из десяти», — подвел сам теннисист итоги «Чемпионату». «Будем работать, ставить новые цели, будем стараться придумать что-то новое», — рассказал он «Больше» о планах на будущее.

Даниил Медведев во&nbsp;время матча с&nbsp;Тейлором Фритцем на&nbsp;ATP Finals 2024 в&nbsp;Турине 10&nbsp;ноября. Медведев завершает сезон: усталость от такого тенниса, срыв и шум, режим «мне все равно»

Сложно сказать, следует ли решаться на какие-то радикальные изменения в команде — французский тренер Жиль Сервара помогает удерживаться Даниилу в элите долгие годы, знает его как облупленного, а новый наставник в 28 лет может сработать не в плюс, а в минус. Поэтому, наверное, лучше вместе с Серварой пробовать модернизировать игру, экспериментировать с ракетками и струнами на тренировках, искать оптимальный компромисс между защитой и агрессией, в общем, заняться теннисной эволюцией, а не революцией.

Пусть Медведев сейчас не способен на равных сражаться с Синнером и Алькарасом, это не значит, что он обречен на дальнейшие поражения. Янник с Карлосом — не железные, у них также возможны психологические сбои, травмы, потеря уверенности. И опытный россиянин вполне может этим воспользоваться, если сам решит все сложности со здоровьем и правильно настроится психологически. Одно точно — говорить, что Даниил «едет с ярмарки», мягко говоря, преждевременно.

Теннис
Даниил Медведев

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