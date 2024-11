Медведев завершил год: сезон без титулов, сорванные цели, можно ли стать лучше

Лучший теннисист России о выступлении на Итоговом турнире ATP и планах на 2025-й.

Даниил Медведев закончил сезон после группового раунда ATP Finals 2024. В Турине россиянин сорвался в игре с Тэйлором Фритцем и затем взял верх в матче с Алексом де Минауром. В четверг победа американца над австралийцем оставила Медведеву только один шанс на выход в плей-офф — требовалось обыграть первую ракетку мира и любимца местной публики Янника Синнера в двух сетах. Бывший лидер рейтинга остался без полуфинала и уступил в двух партиях — 3:6, 4:6. Синнер впервые повел в противостоянии с Даниилом по личным встречам — 8-7, сильно прибавив после 0-6 к осени 2023-го.

Медведев в шестой раз подряд выступил на Итоговом турнире, на котором стал чемпионом в Лондоне-2020 и дошел до финала в Турине-2021. Россиянин прервал серию из шести сезонов с титулами: с 2018-го он каждый год выигрывал не менее двух турниров, ни разу не побеждал на одном и том же и довел число чемпионств в разных городах до 20. Трофейная засуха четвертой ракетки мира длится с мая 2023-го, когда Даниил взял уникальный для себя грунтовый «мастерс» в Риме. В 2024-м хардовый специалист доходил до финалов на Australian Open и «мастерсе» в Индиан-Уэллсе против двух лидеров тура новой волны — Синнера и Карлоса Алькараса. Испанец также остановил его во втором подряд полуфинале Уимблдона, а итальянец — в четвертьфинале US Open.

Фото Global Look Press

«Я боролся весь год на каждой тренировке, в каждом матче»

Медведев на Итоговом турнире не скрывал желания переключиться на подготовку к новому сезону. После срыва в стартовом матче Даниил объявил об усталости от такого тенниса и активировал режим «мне все равно», что помогло ему качественно сыграть в двух оставшихся встречах. Его игра с попыткой попробовать что-то новое против Синнера не принесла успеха, но оставила надежду на лучшее в следующем году.

«Да, Янник играет хорошо. Прямо сейчас он полон уверенности в себе. Я наблюдал за его тренировкой перед матчем. Он почти не промахивается, бьет сильно. В большинстве своем игроки, которые не промахиваются часто, по крайней мере, не бьют так сильно. Он может бить сильно, очень сильно, возможно, он один из трех, четырех или пяти лучших игроков тура по мощи удара и при этом не промахивается. С ним тяжело. Он оказывает на тебя давление, с чем нужно справляться. В каком-то смысле сегодня я не справился с этим достаточно хорошо. Например, промахнулся в нескольких реально важных моментах. Он выиграл, в общем, вот так просто», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил отличается искренностью и оценил сезон с нулем титулов и двумя большими финалами по шкале от одного до десяти.

«Я бы сказал, конечно же, есть разные измерения. Например, если говорить о поставленных целях и достигнутых результатах, что ж, это ноль из десяти. И еще, сколько очков здесь дают за победу в полуфинале? Вы знаете, ребята, хоть кто-то? 400? Возможно, я закончу год четвертым в рейтинге, если только Тэйлор не сотворит большую сенсацию, что-то потрясающее. Зачем мне это говорить? Это удивительно. В спорте, который так требователен, с таким числом игроков, я хочу быть первым в мире, но играл недостаточно хорошо в этом году, чтобы им снова стать. Янник играет намного лучше. Он доказал это множество раз. Но я четвертый в этом большом теннисном мире. Я очень горжусь этим, потому что, как уже говорил, я боролся весь год. Каждая тренировка, каждый матч были для меня борьбой. Множество матчей. Раньше я чувствовал, что у меня есть преимущество над соперником, и легко выигрывал. Теперь мне нужно выиграть три сета, тай-брейки, брейки в конце сета и так далее. Я бы поставил где-то шесть с половиной из десяти, поскольку мне нужно много работать, чтобы стать лучше. Но все же есть и достаточно хороших воспоминаний. Да, уже с нетерпением жду следующего сезона», — сказал теннисист.

Россиянин ответил на вопрос о возможных изменениях в команде и своей подготовке после первого сезона без титулов с 2018 года.

«В команде — нет. Но в подготовке, конечно же, мы постараемся, попробуем действительно построить что-то немного новое. Я вижу сейчас, что этого недостаточно, особенно против парней вроде Янника и Карлоса. Я не уверен, что смогу стать лучше, но постараюсь. Попробую прибавить в некоторых моментах. Опять же, у меня ощущение, что если говорить чисто о тактике, то я играл хорошо. Это просто исполнение. Нужно не промахиваться, идти, идти, идти к этому. Мне не удалось сделать это. Вот над чем мы будем много работать в предсезонке, чтобы построить немного лучшую версию меня, что не так просто, когда тебе 28 лет. И да, о титулах... Я не так уж беспокоюсь. Как уже говорил, тяжело выиграть каждый турнир, но я мог бы взять несколько других. В этом году сыграл на трех «пятисотках», а все остальные — «мастерс» или «Большой шлем». Конечно же, я хочу выиграть «мастерс» и «Большой шлем» больше, чем другие турниры. Но, может быть, стоит поехать на другой турнир и выиграть его. Никогда не знаешь. В общем, у меня было несколько очень хороших выступлений и несколько очень плохих турниров. Для меня это нормально», — сказал чемпион US Open-2021, который по три раза играл финалы «мейджоров» в Нью-Йорке и Мельбурне.

Фото Reuters

«Если Синнер не потеряет уверенность, всех ждут очень тяжелые годы»

Медведев улыбнулся на вопрос про Синнера — есть ли усталость от частых встреч на корте или каждый раз это новый вызов.

«Я бы сказал и то, и другое. (Улыбается.) Я проиграл в первом раунде «мастерса» в Берси, так что в каком-то смысле это не считается. Но впервые, когда я не дошел до четвертьфинала или полуфинала, он снялся. Ни разу против меня. (Улыбается.) Смотрите, он почти не проигрывает в этом году. Если вы хотите взять титул, вы столкнетесь с ним в какой-то момент. Его нелегко победить. Многие пытаются. Многие проваливаются. Вообще есть один парень, который делает это немного чаще, чем другие, — это Карлос. Да, хочу сказать, что он очень, очень сильный соперник. Как говорил, в Саудовской Аравии он меня удивил, буквально вынес с корта. Я не знал, что у него еще есть столь высокий уровень. Возможно, он один из лучших игроков, с которыми я встречался. Я немного противостоял большой четверке [Федерер, Надаль, Джокович, Маррей], когда они были чуть старше, возможно, скорость была не та. Так что — да, я попробую поработать в предсезонке. Может быть, в какой-то момент он потеряет уверенность, начнет пропускать некоторые мячи. В противном случае всех, не только меня, ждут очень, очень трудные годы, потому что он очень молод», — сказал теннисист.

Даниил также оценил популярность Янника и атмосферу вокруг лидера тура в Турине, когда его спросили — не жалко ли ему Синнера или итальянца можно считать счастливчиком.

«Нет, я думаю, это здорово. Но мне интересно, если бы он жил в Италии, как бы это было, потому что он [постоянно] не здесь. Это немного проще. (Улыбается.) Да, считаю, он заслужил это. Как и все: контракты, реклама, что угодно. Он прекрасно выглядящий номер один в мире, выигрывает много турниров. Очень молодой, что всегда привлекательно. Ему 23. У него впереди, может быть,13-14 лет, когда он способен играть и играть, побеждать и побеждать. Так что это нормально. Я думаю, он чувствует себя хорошо. Так почему я должен его жалеть?» — сказал россиянин.

Фото Reuters

«Постараюсь меньше выгорать по ходу сезона»

Медведев в части пресс-конференции для российских журналистов выразил уверенность, что восстановится в коротком отпуске после выплеска негативной энергии в Турине.

«К предсезонке точно подойду свежим. Да, с Фритцем был важный матч, уже говорил, что настраивался как обычно и совершенно выгорел. А потом — меня полностью отпустило с де Минауром и Янником. Окей, получилось бы здесь — круто, но уже думал про следующий год. Да, буду пробовать что-то новое. Про мячи даже не буду вдаваться в детали, возможно, их даже когда-то поменяют, но это будет не очень скоро. Ничего страшного. Буду стараться что-то придумывать, в следующем году придумаю новые цели в плане моральных задач, постараюсь меньше выгорать по ходу сезона», — сказал лучший теннисист России.

Даниил сообщил о намерении повторить опыт этого сезона и стартовать на Australian Open без разогревочного турнира, при этом на этот раз он не собирается проводить отпуск далеко от своей резиденции в Монако.

«Australian Open точно буду играть с листа. Отдыхать буду на юге Франции, никуда далеко не поеду, скорее на море, чем в горы. Это примерно две недели, но еще поговорим с командой. Есть идея, как играть немного по-другому этими мячами, что уже пробовал сейчас. Буду стараться это отработать на предсезонке. Сработает это или нет — вопрос. У каждого игрока есть свой стиль, если его стараться совсем поменять, неизвестно, что из этого получится. Поэтому — посмотрим. Задача такая. Окей, я даже не знаю, сколько уже проиграл Яннику в этом году, играть тяжело. Но если хочешь выигрывать титулы и идти вверх по рейтингу, надо постараться это сделать. Да, в этом сезоне было много поражений, но в принципе, кроме Янника и Алькараса, всех я теоретически мог обыграть. Где-то мог уступить, где-то мог победить, но их — тяжелее. Буду стараться с командой решить это проблему, скажем так», — сказал бывший лидер мирового рейтинга.

Фото Reuters

«Цели стали другими, это уже не стать первой ракеткой мира или выиграть «Большой шлем»

Медведев придерживается мнения, что даже в сезоне без титулов можно найти позитив, хотя в году хватало и тяжелых моментов.

«Да, сезон — хороший. Есть чем гордиться, есть чему, не знаю даже, расстраиваться или вообще называть плохими словами. Были разные моменты — счастливые, тяжелые, грустные. Сезон был тяжелый, с Олимпийскими играми на грунте после травы, это все не помогло, скажем так. Но шестой год подряд на Итоговом турнире, все равно лучше многих других игроков — даже тех, кому я, может быть, проигрывал, а мой сезон лучше. Все равно достаточно хороших моментов, которые буду помнить. И в предсезонке постараюсь как раз это хорошее взять и улучшить, чтобы было больше, а плохое — уменьшить», — сказал теннисист.

Даниил также ответил на вопрос, не прибило ли его выступление на Олимпиаде в Париже: после хорошего результата на Уимблдоне с победой над Синнером и полуфиналом с Алькарасом он вернулся с травяного покрытия на грунт «Ролан Гаррос» перед второй частью сезона на североамериканском харде.

«Тяжело сказать. Единственное, что точно — не было времени попробовать что-то на харде. Получилось так, что сразу играешь в Канаде, потом Цинциннати. Обычно приезжаешь за неделю или хотя бы за пять дней, а до этого тренируешься на харде на базе. Соответственно, это дает время вспомнить [игру на покрытии]. Кому-то это легко, мне в принципе смена покрытия дается тяжело. Надо вспоминать, как играть, какая тактика, всякие маленькие детали. Вот этого не хватило. Возможно, я бы лучше сыграл в Канаде, может быть, даже на US Open. Но на US Open я в принципе играл круто. К сожалению, [в четвертьфинале] с Янником был чуть ли не худший мой матч на турнире. Притом что он играл в этот конкретный день не очень. Я ни в коем случае не жалею, что сыграл Олимпиаду. И могу сказать, что если буду играть, то сыграю в Лос-Анджелесе [в 2028-м]. Это выбор. В следующем году Олимпиады нет, выбирать нечего, поэтому попробую там разогнаться к US Open», — сказал россиянин.

Медведев также ответил на вопрос Динары Сафиной для канала «Больше! Теннис» о том, чему его научил этот сезон.

«Наверное, этот год меня научил такому. До многих целей, которые ставил по ходу своей карьеры, я доходил. Шел постепенно, потому что в 18 лет не ставил цель стать первой ракеткой мира. Вроде таких — войти в первую сотню, десятку, стать первой ракеткой мира, выиграть «Большой шлем». В этом сезоне чуть ли не все задачи, которые себе поставил, я не выполнил. Причем не сказать, что были какие-то огромные цели — это уже не стать первой ракеткой мира или выиграть «Шлем», — они были другими. И год научил тому, что это не всегда так работает. Надо будет снова попробовать в следующем году, скажем так, с меньшей самоуверенностью. Были какие-то вещи, которые старался сделать, но в итоге не получилось. В следующем году поставлю те же цели, но буду к ним как-то аккуратнее относиться, так бы сказал. Нет, нет, не могу озвучить. Это персональная история, совершенно разные цели. Что-то получилось, но очень мало — меньше, чем обычно. Так что когда начнется предсезонка, будут новые, а точнее, старые цели, которые я постараюсь достигнуть», — сказал Даниил.