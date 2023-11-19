Не спешите ругать Медведева. Даниил провел крутейший сезон!

Россиянин остался лидером «среднего» поколения теннисистов, преодолев игровой кризис.

Даниил Медведев завершил сезон 2023 года поражением в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине от итальянца Янника Синнера. Но назвать это выступление неудачным ни в коем случае нельзя. Как и в целом сезон 2023 года, который россиянин завершил третьей ракеткой мира с рекордным для себя количеством титулов ATP. Конечно, всем хотелось большего, но не стоит забывать — в январе Медведев выбыл из топ-10, а на его теннисных перспективах многие поставили жирный крест. Но Даниил доказал, что по-прежнему является элитным игроком.

В стиле барона Мюнхгаузена

Кто подзабыл, в прошлом сезоне, да и в дебюте нынешнего Медведев пребывал в явном игровом кризисе. В 2022-м после тяжелого, прежде всего психологически, поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от испанца Рафаэля Надаля россиянин приходил в себя очень долго. Да, он даже стал первой ракеткой мира, но это, скорее, объяснялось ковидными ограничениями для Джоковича и старым багажом очков, чем реальной теннисной силой Даниила в то время. Первый трофей в прошлом году он выиграл только в середине лета, да и вообще его послужной список был очень скромным — только титулы в Лос-Кабосе и Вене.

К тому же он ни разу не дошел до финала на «мастерсах», проиграл все три матча на Итоговом турнире, а на «Больших шлемах» вылетал в четвертых кругах «Ролан Гаррос» и US Open. Неудивительно, что после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2023 от американца Себастьяна Корды Медведев выбыл из топ-10 впервые за три с половиной года. На фоне такого спада нельзя было исключать, что Даниил совсем потеряет уверенность в себе, покатится по наклонной, как это, к примеру, в свое время случалось с болгарином Григором Димитровым, а в нынешнем сезоне в какой-то степени с норвежцем Каспером Руудом.

Но именно в этот крайне важный момент россиянин внезапно преобразился. Можно даже вспомнить момент, когда это произошло. Начало февраля, стартовый матч против испанца Алехандро Давидовича Фокина в Роттердаме. Даниил начал его уже в привычной по предыдущим месяцам неудач расхлябанной манере, разговаривал сам с собой и с тренером, показывал какие-то странные жесты, отдал первый сет. Но затем словно барон Мюнхгаузен начал вытаскивать себя из теннисного болота. Он выиграл следующую партию, затем матч, дошел до финала и завоевал титул, обыграв в финале как раз Синнера. И пазл сложился — Медведев вернул уверенность образца 2021 года, вновь начав действовать на топ-уровне.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Победы пошли одна за другой — Доха, Дубай, финал на «мастерсе» в Индиан-Уэллс, титул в Майами. На такой позитивной волне россиянин даже сделал казалось бы невозможное для себя — выиграл не просто титул на грунте, а «мастерс» на этом покрытии в Риме. И пусть затем последовал ранний вылет на «Ролан Гаррос», Медведев все равно продолжал показывать класс. На Уимблдоне он установил личный рекорд, добравшись до полуфинала. На US Open в полуфинале победил испанца Карлоса Алькараса и только в финале уступил Джоковичу. После чего достойно провел и заключительную часть сезона — с финалами в Пекине и Вене и полуфиналом ATP Finals.

Надежда на лучшее

В итоге в его активе пять титулов (предыдущий рекорд — четыре трофея в 2021-м) и пять финалов, а также персональное достижение по выигранным матчам (66) за календарный год. Да, сложно назвать этот сезон лучшим, ведь в 2021-м он выиграл в Нью-Йорке Открытый чемпионат США, но это однозначно был очень достойный теннисный год даже без учета предшествовавшего провала. Радует, что Медведев не запаниковал, не стал метаться в поисках нового тренера, а вместе со своим наставником-французом Жилем Сервара поработал над игровой и ментальной составляющей. Безусловно, без срывов не обходилось, но в пиковой форме Даниил выглядел очень солидно не только на задней линии, он результативно ходил к сетке, укорачивал и вообще показывал эффектный и эффективный теннис.

«Что ж, я счастлив. Провел великолепный сезон. Да, были не только взлеты, но и падения. Но самый большой и важный подъем случился в начале сезона. До сих пор горжусь собой, поскольку перед турниром в Роттердаме я вылетел из топ-10. Действительно в тот момент было очень тяжело. Тогда на тренировках я чувствовал себя по-настоящему ужасно, отвратительно, я просто не мог попасть мячом в корт. Затем я проиграл первый сет Давидовичу Фокина. И после той партии все вдруг стало получаться. Титулы, финалы... В общем и целом я очень доволен результатами этого сезона. Постараюсь извлечь из него урок и добиться большего в 2024-м. Ведь Синнер, Алькарас, Новак играют только лучше и лучше. Если вы хотите попытаться остаться на вершине, приходится постоянно совершенствоваться», — рассказал Медведев на пресс-конференции после поражения от Синнера в Турине.

Медведеву 27 лет — пора теннисного расцвета. Поэтому говорить о том, что скоро его сметет новая волна в лице Алькараса, Синнера и датчанина Хольгера Руне, все же преждевременно. Всей троице вышеперечисленных теннисистов еще надо будет пройти немало испытаний, обрести стабильность на топ-уровне, в то время как Даниил ее уже обрел. Он завершил в топ-10 пятый сезон подряд, что свидетельствует о его мастерстве. Да, он не Джокович, но по сравнению с сербом, пожалуй, абсолютно все теннисисты выглядят бледно. К тому же Новак на девять лет старше Медведева, а значит, в данном противостоянии время все же работает на россиянина. Который очевидно является сейчас явным лидером так называемого среднего поколения, к коему можно причислить еще пятерых игроков топ-10 — Александра Зверева из Германии, грека Стефаноса Циципаса, россиянина Андрея Рублева, поляка Хуберта Хуркача и американца Тейлора Фрица.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Кстати, за успехами Медведева не стоит забывать и о других россиянах. Да, Рублев провалился на Итоговом турнире, но все равно провел лучший сезон в карьере — финиш в топ-5 рейтинга, дебютный титул на «мастерсе» (в Монте-Карло). Кроме того, в топ-50 входят еще трое россиян — Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, а в топ-100 — еще и Александр Шевченко с Павлом Котовым. Так что российский мужской теннис явно находится на подъеме, что дает надежду на лучший сезон-2024.