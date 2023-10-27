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ATP

27 октября, 18:00

Медведев идет к новому титулу. Хачанов сам отдал матч, а его тренер закрыл «интимную камеру»

Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Четвертьфинал в Вене оказался более боевитым, чем ожидалось в начале.

АТР 500 (Вена). 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 6:3, 3:6, 6:3

Для Хачанова турнир в Вене стал первым удачным после триумфа в Джухае. В Австрии Карен одержал серию уверенных побед, так что при всем статусе фаворита (личные встречи 4-1) и действующего победителя турнира Медведев не мог рассчитывать на легкую прогулку. Карен уже вряд ли претендует на итоговый турнир АТР, Даниил, наоборот, путевку в Турин уже не потеряет. И тем не менее русское дерби получилось качественным и эмоциональным.

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Рывок Медведева и ауты Хачанова

Карен сразу показал готовность к затяжным выматывающим розыгрышам — первый же на подаче Медведева состоял из 29 ударов, и Даниил его проиграл. Правда, это была скорее вспышка, чем тенденция. Быстро последовал и брейк от Дани — миллиметры отделили Хачанова от своего гейма, но линейный судья оказался прав. А в таких тонких моментах Даниил более аккуратен и часто передавливает, если не начинает истерить. Хачанов еще дважды попытался обострить, поторопился и ударил в аут — 2:0, причем разыгрывали эти геймы россияне 16 минут.

Медведев требовал (не вербально, разумеется) от Хачанова более идеальной формы, больше точных ударов по углам, на которые постоянно пока Карен не способен. Венский корт для третьей ракетки России оказался определенно мал — очень много невынужденных ошибок, которые и решили судьбу сета. Причем в отдельно взятых розыгрышах Хачанов мог быть великолепен — гонял соперника по корту, забивал смеши, даже вовремя укорачивал. Но как только краткосрочное планирование переходило в среднесрочное, Даниил выглядел выгоднее, хоть и серее.

Теннисист Карен Хачанов
Карен Хачанов.
Фото AFP

Закрытая камера

Надо отметить, что Stadthalle в Вене днем буднего дня на матче двух россиян был полон. И поддерживали обоих громко — никакой отмены и изоляции.

При счете 4:1 Медведев был в двух шагах от нового брейк-поинта и, скорее всего, закончил бы партию гораздо раньше, но как в компьютерной игре, индикатор энергии у Дани дошел до нуля, и маятник качнулся в противоположную сторону. В это время произошел любопытный момент за пределами корта. Тренер Хачанова хорват Ведран Мартич, напротив которого стояла камера и крупным планом показывала все его эмоции, взял полотенце и просто накрыл объектив. Это, конечно, обсмаковали с других ракурсов. Эмоции и подсказки Мартича, видимо, были не для всех — и камера правда нарушала приватность.

Последний гейм на своей подаче Медведев взял уверенно, под ноль. А Хачанов продолжал улыбаться своим минимальным аутам вроде такого.

В начале второй партии Хачанов снова решил пободаться и стал играть активнее — пускать мяч ниже над сеткой и быстрее. Рисунок игры изменился — гейм за геймом пошли победы под ноль. Но главное — исчезло серьезное преимущество Медведева в точности и уверенности. И делом времени была следующая битва на его подаче. Ведь известно, что под прессингом лидер российского тенниса подает с ошибками.

Даниил Медведев и&nbsp;Карен Хачанов. Медведев победил Хачанова, Рублев против Зверева. Онлайн-трансляция 1/4 финала в Вене

Попытка камбэка

Это произошло при счете 2:3 — судьба игры зависла на волоске, но за счет прекрасного приема благоволила Карену. А отдал Медведев подачу двойной ошибкой. Если за каждый эйс организаторы турнира обещают посадить в Австрии 10 деревьев, то тут Даниил со злости легко мог бы срубить столько же своей ракеткой. Возможно, он даже слишком быстро уверовал в победу. Проснулся и зал, который явно запланировал трехсетовый вечер. Медведев, в свою очередь, снова нашел виноватых — теперь ими были фотографы со вспышками своей аппаратуры.

У Карена были свои претензии — когда судья попытался зафиксировать у него нарушение лимита времени на подачу, тот пошел к вышке и активно доказывал, что уже начал замах. И, что необычно, учитывая судейскую любовь к власти, доказал — тот извинился. Россиянин же только разозлился и после выигранного гейма и сета снова поговорил с судьей: «Я никогда не получаю нарушение по времени, ты первый!» 6:3, и теперь уже в победе Медведева уверенности не было.

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Дерби с Циципасом?

Но на решающий сет Карена не хватило. Медведев снова стал тянуть канат на себя и навязал свою привычную игру — возвраты мяча роскошными бэкхендами, игра в контроль. Поэтому стартовал Хачанов с запозданием — с 0:3 вместо того, чтобы эскалировать давление. При этом операция по спасению матча едва не удалась — уже при счете 3:5 Карен вел 30:15 и мог зарабатывать два брейк-поинта, но необъяснимым образом ударил по сетке, когда имел перед собой пустые полкорта. В этом моменте, как в миниатюре, отразилась вся игра. Медведев выполнил две чистые подачи и забрал проходку в полуфинал — хотя только что балансировал на краю пропасти. Правда, зачем-то в концовке устроил очередную сессию препирательств с болельщиками — видимо, Даниил предпочитает играть в театре. Показалось, что она придумалась искусственно, чтобы разозлиться. В любом случае — сработало.

В полуфинале Медведев может встретиться со своим давним соперником по треш-току и ругательствам Стефаносом Циципасом. С другой стороны сетки рвется к финалу Андрей Рублев. Ни Джоковича, ни Алькараса в Вене нет, так что шансы на русский финал в венском «пятисотнике» все еще хорошие. А Хачанова ждем в полном расцвете сил уже после Нового года в Австралии.

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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