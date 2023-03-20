«Простите, что не сделал финал увлекательным». Медведев закрыл суперсерию

Лучший теннисист России остановился в шаге от четвертого титула подряд.

Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финале турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе — 2:6, 3:6. Матч россиянина и испанца продолжался 72 минуты.

Медведев и Алькарас впервые в карьере дошли до финала Индиан-Уэллса, первого «тысячника» в сезоне. Даниил добивается хороших результатов в Северной Америке в конце лета и начале осени, но традиционно страдает весной на неудобном харде в южном климате с переменчивым ветром Индиан-Уэллса и Майами. Карлос в прошлом году сыграл в полуфинале на первом турнире и взял титул на втором.

27-летний Медведев и 19-летний Алькарас — пожалуй, две главные звезды нового и сверхнового поколений. Оба друг за другом выиграли первый «Большой шлем» на US Open и в 2022-м были первыми ракетками мира. Даниил в конце прошлой зимы закрыл эру «большой четверки» и затем установил российский рекорд по длительности пребывания на первом месте, Карлос стал самым молодым в истории лидером рейтинга ATP и завершил год на вершине.

До этого финала Медведев и Алькарас встречались лишь раз — во втором круге Уимблдона-2021, когда россиянин победил в трех сетах. Сейчас Даниил выразил мнение, а Карлос согласился: по сути они играют как в первый раз — и дело не в другом покрытии, а в серьезных изменениях в карьерах обоих за полтора года.

Даниил Медведев. Фото AFP

«У меня очень токсичные отношения с кортами здесь — любовь, ненависть»

Медведев подошел к финалу на победной серии из 19 матчей, лучше у него была только на стыке 2020-го и 2021-го — 20 игр. В 2023 году россиянин до встречи с Алькарасом шел со статисткой матчей 24-2, взял три титула и довел их число до 18 за карьеру. Два поражения — от Новака Джоковича (полуфинал в Аделаиде) и Себастьяна Корды, здорово сыгравшего против финалиста Australian Open-2021 и 2022 (3-й круг Мельбурна). Три чемпионства — в Роттердаме (финал с Янником Синнером), Дохе (финал с Энди Маррэем) и Дубае (финал с Андреем Рублевым, в полуфинале обыграл Джоковича).

В Индиан-Уэллсе Медведев снова много говорил про обретенную уверенность. Она пришла через победы после событийного во многих смыслах 2022-го, непростого из-за травм с перепадами в игре и не самого удачного по результатам. Давление от победной серии было названо плюсом, потому что все это — позитивный знак хорошей игры. При этом при всех разговорах о титулах и статусе №1 в мире главной целью он назвал немного другое: выступать так, чтобы после окончания карьеры ни о чем не жалеть — не о возможных поражениях и где-то смазанных ударах, а о том, что не сделал все от себя зависящее. Дополнением шли детали о том, что после нелучших турниров проще решиться что-то поменять — в том числе попробовать ракетки с разными струнами.

Даниил также привычно иронично высказывался и жаловался на слишком медленный корт по ходу матчей и после, без претензий к организации местный хард в оценке теннисиста уступил грунту. По его словам, на таком покрытии не страдает только десяток игроков, причем Алькарас должен быть одним из таких, а он должен терпеть в длинных розыгрышах и не может рассчитывать на удачное завершение каждого даже при десятке удачных ударов.

Медведев в матче четвертого круга с Сашей Зверевым болезненно подвернул ногу, но смог продолжить игру, а бегать стало даже проще, чем ходить. Потом россиянин иронизировал, что после повреждения стал лучше играть. В четвертьфинале с Алехандро Давидовичем-Фокиной была мини-травма большого пальца руки при новом падении с ракеткой. Полуфинал с Фрэнсисом Тиафо проверил стрессоустойчивость после упущенных семи матчболлов. Решающая игра с Алькарасом не встала в ряд удачных для Даниила, который возвращается в топ-5 рейтинга.

«В первую очередь поздравляю Карлоса, — сказал Медведев в традиционной речи на церемонии награждения. — Ты уже добился впечатляющих достижений в своей карьере, уверен, еще больше впереди. Сегодня одно из таких, еще одно — ты выиграл в Индиан-Уэллсе. Я тоже мечтал о таком. Может, в следующий раз ты дашь мне шанс. Поздравления тебе и твоей команде. Возможно, ты самый уважительный игрок в туре. Думаю, ты всегда говоришь «Привет» трем сотням людей в день. Редкое такое вижу. Поздравления с отличным турниром».

«Спасибо моей команде, — продолжил Даниил. — Неожиданная неделя во многих-многих аспектах: лодыжка, большой палец, ветер, все что угодно еще. Но мы почти сделали это. Спасибо тем, кто был со мной, а также всем, кто смотрел по ТВ, моей семье, всем, кто работает со мной вместе. Постараюсь быть лучше в следующий раз».

«И да, хотел бы добавить, никогда не говорил раньше, но у меня очень токсичные отношения с кортами здесь — много любви и ненависти, всякие неприятные моменты. Я бы хотел поблагодарить корт, — сказал Медведев под смех стадиона, а потом сорвал овацию обещанием вернуться. — Я играл только на этом корте, так что хотел бы его поблагодарить. Знаете, я наезжал на него, он тоже мне доставил трудности — я подвернул ногу, повредил большой палец. Но он дал мне шанс закончить турнир. Так что спасибо этому корту. Я определенно вернусь. Спасибо также организаторам, всем, кто проводит этот турнир. Потому что если мы не будем говорить о корте, всегда говорю, что на самом деле люблю этот турнир, люблю снова приезжать сюда. Так что буду очень рад возвращаться сюда еще много лет. Надеюсь, смогу начать любить и корт, и Индиан-Уэллс вместе».

«И хотел бы поблагодарить вас, ребята, — обратился россиянин к стадиону. — Простите, что не сделал этот финал увлекательным. Я старался, старался, никогда не любил и не люблю проигрывать, не люблю уступать, но сегодня, к сожалению, все было слишком легко. Надеюсь, вы все равно насладились этим. Спасибо ребята за поддержку эти пару недель».

Карлос Алькарас. Фото AFP

«Ты заставляешь меня становиться лучше»

Алькарас открыл сезон в феврале, когда закончил восстановление после ноябрьской травмы. До финала в Индиан-Уэллсе испанский вундеркинд собрал статистику матчей 13-1, на этом «мастерсе» впервые в году сыграл на харде и завоевал 8-й титул в карьере. Победа в финале обеспечила испанцу возвращение на первое место рейтинга ATP, в котором он обошел не получившего допуск в США из-за отсутствия вакцинации Джоковича. И чтобы сохранить звание первой ракетки мира перед началом грунтовой части сезона, Карлос должен теперь защитить титул в Майами.

Перед финалом Медведев отметил невероятное мастерство Алькараса, которого трудно сравнить с кем-то, в том числе с Рафаэлем Надалем. У звезд своего поколения Даниил мог бы назвать те или иные сильные стороны, для Карлоса выделил силу и точность удара. Для талантов в раннем возрасте прогнозы не всегда оправданны, в этом случае россиянин уже задался вопросом, сколько «Больших шлемов» сможет выиграть чемпион US Open-2022 — 5, 10 или 23 с обновлением рекорда.

Испанец до финала назвал Медведева стеной, машиной по отражению ударов и успешным контратакам из любой точки корта и за его пределами. Все ждали тактическую борьбу, будущий чемпион внешне легко переиграл русскую машину.

«Прежде чем говорить обо всем, хочу в первую очередь сказать о Данииле, — сказал Алькарас в чемпионской речи в качестве обязательного ответа до благодарности организаторам, команде и публике. — Хочу поздравить даже не с этим турниром. Ты невероятный игрок. Ты работаешь очень-очень усердно. Так что хочу поздравить с тем, что ты сделал. За пару месяцев ты взял три титула подряд, вышел в финал здесь — это невероятное достижение невероятного игрока. И ты заставляешь меня становиться лучше на корте, а также вне корта. Поздравление тебе и твоей команде с отлично проделанной работой».

Карлос Алькарас и Даниил Медведев на награждении. Фото AFP

«Теперь нужно постараться собрать новую серию»

Медведев на пресс-конференции рассказал о смешанных чувствах после турнира. Даниил не смог назвать, почему не показал свой лучший теннис против проведшего хороший матч Алькараса. И вместе с тем заверил, что в целом доволен прошедшей частью сезона и сохраняет уверенность.

«Подвести итоги недели проще, сегодня — сложнее, — начал Медведев. — Я не сыграл в свой лучший теннис. Возможно, он сыграл хорошо. К сожалению, такое случается в теннисе. Пусть после матча прошло немного времени, успел подумать об этом. Так же было в недавнем моем матче с Джоковичем, когда я сыграл очень хорошо, а Новак не показал лучший теннис. И порой такое случается. Почему я не сыграл сегодня лучше, не знаю. Может, дело в игре соперника или ветре, сегодня было очень ветрено, а ему в таких условиях проще. У меня нет понятной причины, но в теннисе порой их и не бывает. Расстроен результатом, но неделя получилась удивительной. Выйти в финал Индиан-Уэллса — я очень счастлив и горд. Тут немного грунтовый хард-корт. Так что это хороший результат, много очков и всего такого. Сезон начался на самом деле хорошо. Я уже набрал больше очков, чем за такой же период в прошлом году. Вижу позитив, только хорошие вещи. И жду теперь Майами».

Вопрос неудачной игры с Алькарасом не мог обойтись без сомнений из-за медленного харда.

«Непросто играть с ним здесь, — сказал Даниил. — Я с удовольствием встретился бы с ним на другом покрытии, немного более быстром харде, чтобы посмотреть, смогу ли сыграть лучше. Не знаю, это он не позволил сыграть на моем лучшем уровне или по какой-то причине я не сделал этого сам. Ментально я был готов к матчу. Знал, что меня ждет битва и тяжелый соперник. Но он сыграл здорово, хорошо и правильно».

Алькарас — первая ракетка мира, теперь постарается защитить это звание с титулом в Майами. Вопрос борьбы в рейтинге без Новака Джоковича остается сомнением из серии «если».

«Да, Новак не может играть все турниры, к сожалению, — сказал Медведев. — Уверен, все были бы рады видеть его, потому что приятно видеть его игру, он играет очень здорово. Но есть то, что есть. Бывают те же травмы. Рафа некоторое время уже травмирован, так что мы могли бы сказать, что если бы он играл, то мог бы быть номером один. Только мы не можем знать этого, потому что он травмирован. То же самое про Новака. Если бы он мог играть в прошлом и этом году все турниры, есть вероятность, что рейтинг был бы другим. Но не должно быть никаких «но». Карлос — заслуженно номер один. Он завоевал больше очков, чем кто бы то ни было еще за последние 52 недели, а так построен рейтинг. И он также — первая ракетка мира по итогам прошлого года. Это то, чего не удалось мне и что я постараюсь добиться в своей карьере».

Даниил рассмеялся на вопрос, вселяет ли в него уверенность игра на медленном харде перед грунтовой частью сезона. Про корт в Индиан-Уэллсе уже было сказано многое, так что главное сейчас — хорошая форма и накопленная уверенность с удачным опытом игры на грунте. И до возвращения в Европу — еще одна попытка в Майами после обнуления победной серии.

«В одном матче от моего рекорда, вот что реально расстраивает, — улыбнулся Даниил на вопрос, испытывает ли теперь облегчение из-за исчезновения такого давления. — Нет, я на самом деле расстроен. У меня была 21 или 20, вроде все же 20 побед подряд. Было бы круто превзойти и продолжать эту серию как можно дольше. Здорово иметь такие, чувствуешь себя великолепно. Может быть, по ходу таких серий играешь с более легкими соперниками, только с точки зрения рейтинга, но и с некоторыми топ-соперниками — тоже. Расстроен, что эта серия закончилась, но после нее у меня достаточно много уверенности. В прошлом году подобных мне не хватало, хотя выходил в финалы, где-то играл хорошо, где-то нет. Я смог выиграть 19 матчей подряд — и горжусь этим. Теперь нужно постараться собрать новую серию, в теннисе нет другого пути».