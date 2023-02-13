Медведев оттолкнется от дна? Экс-первой ракетке мира почти нечего терять

Российский теннисист совсем скоро может вернуться в элиту.

Чуть менее года назад Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, но затем последовал серьезный спад. А после поражения в третьем круге Australian Open-2023 Медведев и вовсе потерял статус первой ракетки России, уступив его Андрею Рублеву, а заодно и вылетел из топ-10 рейтинга ATP. Но разговоры о закате карьеры теннисиста, которому 11 февраля исполнилось только 27 лет, явно преждевременны. Уже в самое ближайшее время Даниил вновь способен вернуться в элиту. И не исключено, что это случится уже на этой неделе на турнире ATP 500 в Роттердаме, где соберется очень сильная компания.

Провалы на «Больших шлемах» и «Мастерсах»

В свежем рейтинге ATP от 13 февраля Медведев поднялся с 12-го места на 11-е, но сам он для этого ничего не сделал. Даниил на минувшей неделе не играл, продолжая отдыхать после серии австралийских турниров и тренироваться, а подъем на одну ступеньку объясняется потерей 45 очков британцем Кэмероном Норри. Теперь до возвращения в топ-10, можно сказать, рукой подать — одна рейтинговая позиция и 200 очков (2750 против 2950) отставания от поляка Хуберта Хуркача.

Вообще, конечно, несколько странно видеть выше Даниила в рейтинге таких теннисистов, как Хуркач, канадец Феликс Оже-Альяссим или американец Тейлор Фриц. Но, с другой стороны, все справедливо. За последние 12 месяцев россиянин ни разу не вышел даже в четвертьфинал на «Больших шлемах» — в его активе по 180 очков за четвертые круги «Ролан Гаррос» и US Open, а также 90 баллов за третий круг недавнего открытого чемпионата Австралии. На Уимблдон, напомним, россиян с белорусами не допустили.

Мало того, и на «Мастерсах» (турнирах ATP-1000) в 2022-м Медведев не блистал — в актив он может записать только один полуфинал в Цинциннати и один четвертьфинал в Майами. А на остальных топ-турнирах он не доходил дальше второго круга. Не помог ему и итоговый турнир — на ATP Finals Даниил проиграл все три матча и не набрал ни одного очка.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Почти нечего терять

С другой стороны, слабые выступления Медведева в прошлом году могут помочь его быстрому возвращению. Если в 2022 году он должен был защищать очки за предыдущие успехи, то сейчас ему почти нечего терять. Разве что 21 февраля будут «съедены» 180 баллов за полуфинал турнира ATP-500 в Акапулько, а в начале апреля — столько же за четвертьфинал «Мастерса» в Майами. Не стоит забывать, что россиянин пропустил прошлой весной почти два месяца из-за травмы и операции. Так что до июня 2023-го особых падений в рейтинге не будет. А значит, локальное рейтинговое дно нащупано, даже вылетая в первых кругах, места в топ-20 он не лишится в любом случае. То есть можно спокойно, без дополнительного психологического давления искать пути для возвращения былой игры.

При этом нельзя сказать, что Медведев стал играть намного хуже. Да, может, его теннис теперь кажется чуть более пассивным, чем в 2019 — 2021 годах. Да, Даниила лучше изучили соперники, более грамотно готовясь к очным поединкам тактически. Но во многом в неудачах, как кажется, виноват психологический аспект. На пике формы за счет ментальной составляющей Медведев в сложных ситуациях находил путь к победе, а сейчас в равной борьбе чаще проигрывает, чем выигрывает.

Достаточно вспомнить ноябрьский итоговый турнир в Турине, где все три своих встречи в группе (Андрею Рублеву, греку Стефаносу Циципасу и сербу Новаку Джоковичу) уступил на тай-брейках решающих сетов, причем в играх с Циципасом и Джоковичем упускал подачи на матч. Прежний Медведев мог завершить эти поединки четырьмя эйсами за 40 секунд, а вот у нынешнего Даниила подача дает сбой, часты двойные ошибки в важные моменты. И это не говорит о том, что он разучился подавать, просто сказывается нервозность, которая, в свою очередь, идет от неуверенности.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Главное — не давить на себя

Впрочем, команда Медведева и прежде всего французский тренер Жиль Сервара наверняка это понимают. И делают все, чтобы вновь настроить Даниила на победную волну. Разумно, что он не бросился играть все подряд (то есть турниры ATP-250) сразу после открытого чемпионата Австралии, а сделал небольшой перерыв, за время которого, будем надеяться, поработал не только над игровыми элементами, но и над психологией. В октябре 2022-го мы, кстати, внезапно увидели прежнего Медведева — он дошел до полуфинала ATP-500 в Астане, где, пожалуй, должен был обыгрывать Джоковича, не получи мышечное повреждение. А затем уверенно победил на ATP-500 в Вене. Вот только затем вновь наступил спад, который в Мельбурне не преодолеть не удалось. Почему бы не сделать это сейчас?

На ATP-500 в Роттердаме Медведев посеян только под шестым номером, здесь сыграет сразу пять теннисистов топ-10 — Циципас, Рублев, Оже-Альяссим, Хольгер Руне и Хуркач. Прекрасный состав, хотя любого из вышеперечисленных Даниил способен обыгрывать. Самое важное для него — удачно стартовать — в первом круге россиянину достался испанец с российскими корнями Алехандро Давидович Фокина, затем вероятен матч с хорватом Бороной Чоричем, в четвертьфинале — с Оже-Альяссимом, а в полуфинале — с Рублевым или Хуркачем. Но это если обойдется без сбоев.

При этом сейчас Даниил как раз не должен на себя давить, а дать себе право на ошибку. Да, в случае выигрыша титула в Роттердаме он вернется в топ-10. Однако если не получится, то ничего страшного, поскольку в планах Медведева в конце февраля — начале марта есть еще турниры ATP-250 в Дохе и ATP-500 в Дубае. После чего в марте его ждет связка из двух ATP-1000 в Индиан-Уэллс и Майами. Так что возможностей победить и вернуться в элиту будет в ближайшее время хоть отбавляй.