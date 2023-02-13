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Сегодня, 12:30

Медведев оттолкнется от дна? Экс-первой ракетке мира почти нечего терять

Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист совсем скоро может вернуться в элиту.

Чуть менее года назад Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, но затем последовал серьезный спад. А после поражения в третьем круге Australian Open-2023 Медведев и вовсе потерял статус первой ракетки России, уступив его Андрею Рублеву, а заодно и вылетел из топ-10 рейтинга ATP. Но разговоры о закате карьеры теннисиста, которому 11 февраля исполнилось только 27 лет, явно преждевременны. Уже в самое ближайшее время Даниил вновь способен вернуться в элиту. И не исключено, что это случится уже на этой неделе на турнире ATP 500 в Роттердаме, где соберется очень сильная компания.

Провалы на «Больших шлемах» и «Мастерсах»

В свежем рейтинге ATP от 13 февраля Медведев поднялся с 12-го места на 11-е, но сам он для этого ничего не сделал. Даниил на минувшей неделе не играл, продолжая отдыхать после серии австралийских турниров и тренироваться, а подъем на одну ступеньку объясняется потерей 45 очков британцем Кэмероном Норри. Теперь до возвращения в топ-10, можно сказать, рукой подать — одна рейтинговая позиция и 200 очков (2750 против 2950) отставания от поляка Хуберта Хуркача.

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Вообще, конечно, несколько странно видеть выше Даниила в рейтинге таких теннисистов, как Хуркач, канадец Феликс Оже-Альяссим или американец Тейлор Фриц. Но, с другой стороны, все справедливо. За последние 12 месяцев россиянин ни разу не вышел даже в четвертьфинал на «Больших шлемах» — в его активе по 180 очков за четвертые круги «Ролан Гаррос» и US Open, а также 90 баллов за третий круг недавнего открытого чемпионата Австралии. На Уимблдон, напомним, россиян с белорусами не допустили.

Мало того, и на «Мастерсах» (турнирах ATP-1000) в 2022-м Медведев не блистал — в актив он может записать только один полуфинал в Цинциннати и один четвертьфинал в Майами. А на остальных топ-турнирах он не доходил дальше второго круга. Не помог ему и итоговый турнир — на ATP Finals Даниил проиграл все три матча и не набрал ни одного очка.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Почти нечего терять

С другой стороны, слабые выступления Медведева в прошлом году могут помочь его быстрому возвращению. Если в 2022 году он должен был защищать очки за предыдущие успехи, то сейчас ему почти нечего терять. Разве что 21 февраля будут «съедены» 180 баллов за полуфинал турнира ATP-500 в Акапулько, а в начале апреля — столько же за четвертьфинал «Мастерса» в Майами. Не стоит забывать, что россиянин пропустил прошлой весной почти два месяца из-за травмы и операции. Так что до июня 2023-го особых падений в рейтинге не будет. А значит, локальное рейтинговое дно нащупано, даже вылетая в первых кругах, места в топ-20 он не лишится в любом случае. То есть можно спокойно, без дополнительного психологического давления искать пути для возвращения былой игры.

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При этом нельзя сказать, что Медведев стал играть намного хуже. Да, может, его теннис теперь кажется чуть более пассивным, чем в 2019 — 2021 годах. Да, Даниила лучше изучили соперники, более грамотно готовясь к очным поединкам тактически. Но во многом в неудачах, как кажется, виноват психологический аспект. На пике формы за счет ментальной составляющей Медведев в сложных ситуациях находил путь к победе, а сейчас в равной борьбе чаще проигрывает, чем выигрывает.

Достаточно вспомнить ноябрьский итоговый турнир в Турине, где все три своих встречи в группе (Андрею Рублеву, греку Стефаносу Циципасу и сербу Новаку Джоковичу) уступил на тай-брейках решающих сетов, причем в играх с Циципасом и Джоковичем упускал подачи на матч. Прежний Медведев мог завершить эти поединки четырьмя эйсами за 40 секунд, а вот у нынешнего Даниила подача дает сбой, часты двойные ошибки в важные моменты. И это не говорит о том, что он разучился подавать, просто сказывается нервозность, которая, в свою очередь, идет от неуверенности.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главное — не давить на себя

Впрочем, команда Медведева и прежде всего французский тренер Жиль Сервара наверняка это понимают. И делают все, чтобы вновь настроить Даниила на победную волну. Разумно, что он не бросился играть все подряд (то есть турниры ATP-250) сразу после открытого чемпионата Австралии, а сделал небольшой перерыв, за время которого, будем надеяться, поработал не только над игровыми элементами, но и над психологией. В октябре 2022-го мы, кстати, внезапно увидели прежнего Медведева — он дошел до полуфинала ATP-500 в Астане, где, пожалуй, должен был обыгрывать Джоковича, не получи мышечное повреждение. А затем уверенно победил на ATP-500 в Вене. Вот только затем вновь наступил спад, который в Мельбурне не преодолеть не удалось. Почему бы не сделать это сейчас?

На ATP-500 в Роттердаме Медведев посеян только под шестым номером, здесь сыграет сразу пять теннисистов топ-10 — Циципас, Рублев, Оже-Альяссим, Хольгер Руне и Хуркач. Прекрасный состав, хотя любого из вышеперечисленных Даниил способен обыгрывать. Самое важное для него — удачно стартовать — в первом круге россиянину достался испанец с российскими корнями Алехандро Давидович Фокина, затем вероятен матч с хорватом Бороной Чоричем, в четвертьфинале — с Оже-Альяссимом, а в полуфинале — с Рублевым или Хуркачем. Но это если обойдется без сбоев.

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При этом сейчас Даниил как раз не должен на себя давить, а дать себе право на ошибку. Да, в случае выигрыша титула в Роттердаме он вернется в топ-10. Однако если не получится, то ничего страшного, поскольку в планах Медведева в конце февраля — начале марта есть еще турниры ATP-250 в Дохе и ATP-500 в Дубае. После чего в марте его ждет связка из двух ATP-1000 в Индиан-Уэллс и Майами. Так что возможностей победить и вернуться в элиту будет в ближайшее время хоть отбавляй.

Теннис
Даниил Медведев
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