Бабочка атаковала Медведева в Шанхае. Но не спасла его соперника от поражения

Уверенный старт россиянина на «мастерсе» в Китае.

Шанхай, Китай. ATP 1000. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:3

Даниил Медведев успел прийти в себя после поражения в финале турнира в Пекине и уверенно стартовал на «мастерсе» в Шанхае. Турнир он начал со второго круга матчем против настойчивого чилийца Кристиана Гарина. Для победы россиянину хватило двух сетов.

Отнятая игрушка

Перед стартом «мастерса» в Шанхае Даниилу пришлось оправдываться за свой поступок на церемонии награждения в Пекине. В конце церемонии россиянин заглянул в кубок победителя Янника Синнера и забрал из него мягкую игрушку. Показалось, что растерянный итальянец был таким действиям не рад и что-то недовольно говорил вслед уходящему Медведеву.

В соцсетях осудили поступок россиянина. Но Даниил все объяснил в ходе пресс-конференции в Шанхае: «Нам обоим подарили по игрушке, и он сразу положил свою прямо в кубок. Я не хотел быть на фото с игрушкой, поэтому тоже положил свою в его кубок, а потом забрал. Я даже немного удивился, что это наделало столько шума. Но некоторые фото и видео очень смешные: как я взял игрушку и просто ушел. Но она была моя».

У Медведева было явно хорошее настроение перед турниром, да и соперник по первому матчу в Шанхае не должен был его испортить. Кристиан Гарин занимает 98-ю строчку рейтинга ATP и до этого встречался с Даниилом три раза. Счет в противостоянии не сухой (2:1), однако свою победу Гарин добыл на нелюбимом для россиянина грунте. Вообще все их встречи проходили на крупных турнирах. В 2019-м Медведев легко разобрался на «мастерсе» в Монреале, в 2021-м Гарин ответил на «мастерсе» в Мадриде, но в том же сезоне уступил Даниилу в трех сетах на «Ролан Гаррос».

Тот единственный матч чилийца и россиянина на харде закончился со счетом 6:3, 6:3. В Шанхае теннисисты его повторили.

Фото AFP

Трудолюбивый Гарин

На старте встречи россиянину потребовалась адаптация к корту и к сопернику, а также нужно было найти необходимый для матча настрой. В первых геймах Даниил, явно превосходящий соперника в классе, играл достаточно просто, не сильно рискуя и временами даже предсказуемо. Было видно, что россиянин не пускает в ход весь арсенал, когда чилиец с ходу включил свой максимум.

Глядя на итоговый счет, победа Даниила выглядит убедительной. Она таковой и была, но точно не самой простой. Чилиец не боялся идти с россиянином в долгие размены, в которых Медведев чувствует себя превосходно. Несколько таких ралли переваливали за 20 ударов. Но, несмотря на то что большинство затяжных розыгрышей заканчивалось в пользу Даниила, его оборона не всегда справлялась с напором трудолюбивого Кристиана.

Фото AFP

Россиянин сделал ранний брейк в третьем гейме, однако Гарин неожиданно сразу его отыграл. Да, два очка из четырех на подаче Медведева чилиец забрал за счет двойных ошибок, но в двух других была его явная заслуга. Даниил какое-то время даже выглядел растерянным — уж очень много ударов он не попадал по ширине. После каждой подобной ошибки он обращался к своему тренеру Жилю Серваре, а тот с легкой улыбкой объяснял подопечному план действий. Паники в команде Медведева точно не было.

Второй брейк-пойнт россиянину пришлось выгрызать. В седьмом гейме он активнее задвигался на задней линии, выстоял под градом ударов чилийца, вытащил пущенный в угол корта смеш, заставив зрителей ахнуть, и все-таки вынудил оппонента ошибиться. Упустив важное очко, Гарин дважды не подал в нужный квадрат и подарил брейк. Отыграть его Даниил не дал и довел партию до победы.

Эффект бабочки

Во втором сете у Гарина стало больше невынужденных ошибок. В середине партии на графике показали статистику по этому показателю — 8:0. Но хоть ошибки и называются невынужденными, Медведев все же вынуждал соперника их делать своей безупречной игрой на задней линии. Первый брейк в сете Даниил завоевал после сумасшедшего размена в 27 ударов, в котором каждый достал несколько сложных мячей.

При счете 2:0 и 40:0, когда россиянин собирался подавать, на корте появился незваный гость. Мяч в руках Медведева чем-то привлек бабочку. Она бросилась в атаку и не отступала, даже когда теннисист пытался от нее отмахнуться. В результате насекомое бесстрашно село на мяч в руках Даниила, и россиянин отступил. Он отдал мяч вместе с сидящей на нем бабочкой бол-бою.

Но остановить победное шествие Медведева насекомое не смогло. Даниил хорошо подал другим мячом, а затем справился и на приеме. Доведя счет до 4:0, россиянин немного расслабился и позволил сопернику один брейк отыграть. Однако запас прочности и в счете, и в классе у него был достаточный, поэтому небольшой спад на исход всего матча не повлиял.

Фото AFP

Эта победа стала для Медведева 60-й в сезоне. До личного рекорда, который он установил в 2021 году, не хватает трех выигранных матчей. «С учетом моей формы я бы уверенно сказал, что побью этот рекорд, — говорил после матча Даниил. — Но в теннисе нельзя слишком рано говорить. Я выложусь, постараюсь провести хорошие матчи на оставшихся турнирах. Это хороший результат, но я постараюсь превзойти».

В третьем круге «мастерса» в Шанхае россиянин встретится с американцем Себастьяном Кордой. Он «посеян» на турнире под 26-м номером. Матч между Медведевым и Кордой пройдет в понедельник, 9 октября.