«В следующий раз перекрашусь в блондина и напишу «Ботик». Медведев о противостоянии с Алькарасом и Синнером

Лучший теннисист России снова не смог переиграть одного из главных конкурентов.

Даниил Медведев остановился в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине. Россиянин не добрался до повторения прошлогоднего решающего матча China Open с Янником Синнером. Бывший лидер мирового рейтинга прошел французов Гаэля Монфиса и Адриана Маннарино, итальянца Флавио Коболли и уступил Карлосу Алькарасу. Новое противостояние Даниила с испанским суперталантом закончилось за 88 минут — 5:7, 3:6.

«С Синнером и Алькарасом сразу понимаешь, что будет тяжело»

Медведев говорил о потенциальной встрече с Алькарасом до старта турнира. Еще тогда у россиянина спросили, что может стать ключом к победе.

«Первое, что стоит сказать — мы оба приехали сюда после Кубка Лэйвера, так что нам нужно еще выиграть стартовые матчи. Будет непросто из-за смены часовых поясов и всего такого. Обычно на подготовку больше времени, сейчас же она была очень короткой. Если мы встретимся, то играть с Карлосом всегда непросто, особенно если он в огне. Я мог видеть, как он играл на Кубке Лэйвера. Он хорошо выступил, у парней не было шанса. Да, с ним нужно играть на своем максимуме. Нужно стараться оказывать на него давление все время, возможно, в таком случае у тебя появится шанс. Так что самое главное — играть в свой лучший теннис», — сказал Медведев.

Даниил вдобавок ответил на вопрос о первой реакции на жеребьевку China Open-2024: «На каком бы турнире ни играл, хочу победить. В Пекине сильная сетка, в прошлом году было то же самое. Конечно, если я хочу выиграть турнир, то должен выступать на максимуме с первого до последнего матча. Это будет нелегко. Но такова цель. И говоря о жеребьевке — да, когда играют Синнер и Алькарас, ты понимаешь, что не попадешь в топ-2 «сеяных» и тебе будет тяжело. В полуфинале придется встретиться с кем-то из них, если они в него выйдут. Но идешь шаг за шагом. Стараешься повышать свой уровень каждый матч, рассчитываешь показать хороший теннис».

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«Могу попробовать стать тренером»

Медведев вместе с Алькарасом отпраздновал победу на Кубке Лэйвера после напряженного противостояния сборной Европы со звездами остального мира. Россиянин оказался единственным из шести игроков своей команды с двумя поражениями. На турнире в Берлине он уступил на супер-тай-брейках Фрэнсису Тиафо и Бэну Шелтону.

«Если честно, это был отличный опыт. Да, я знаю, что единственный в своей команде получил ноль очков. Все остальные заработали как минимум одно. Но это нормально, это командное соревнование. Моя команда выиграла, так что хорошо. Я был очень рад. В своих матчах я старался по максимуму. Дважды был супер-тай-брейк. В любом случае, это немного лотерея. От тебя требуется быть очень решительным, что мне не удалось в решающих моментах. Но я рад, что команда прикрыла мне спину. Что до забавных историй, то их было много. Мы провели отличное время вместе, несколько прекрасных моментов. Думаю, по ходу сезона в туре ты никогда не поддерживаешь кого-то из своих соперников так, как здесь. Тут же сильно желаешь им победы против других ребят. Это забавный опыт. Я на самом деле наслаждался игрой», — сказал Медведев.

Даниил после стартового матча в Пекине также ответил на вопрос о далекой перспективе стать тренером с учетом ценных подсказок на Кубке Лэйвера — их оценили и зрители, и Александр Зверев: «Считаю, я могу. Это зависит от того, захочу ли я этим заниматься, что буду делать в своей жизни после теннисной карьеры. Это зависит от многих вещей. Думаю, это очень вероятно. Снова, мне нравится жизнь в туре. Если стану тренером, вероятно, не буду проводить в поездках по 40 недель в году, как сейчас, а несколько меньше. Я мог бы попробовать. Не уверен, что буду хорош, но могу попытаться. Да, конечно же, на Кубке Лэйвера командная атмосфера. Каждый старается помочь другим. Для меня это непросто. Я из тех, кто немного стесняется высказывать свое мнение. Давайте называть это так. Особенно когда здесь сидит топ-игрок, я знаю, как это бывает, он думает о чем-то, он думает о том, что должен делать. Когда Саша играл, я увидел кое-что, о чем подумал: «Окей, я могу попробовать дать ему совет». И это сработало, я был очень рад. Я также проиграл оба матча, был единственным, кто не принес очков команде. Так что подумал вроде: «Окей, если дам совет — и это сработает, то сделаю что-то хорошее для команды». Это было забавное чувство. Да, быть может, в будущем я смогу помочь кому-то еще».

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«Люблю Китай, болельщиков и еду»

Медведев за свою карьеру выиграл 20 титулов на разных турнирах и один из них завоевал на «мастерсе» в Шанхае в 2019 году. До прошлого сезона из-за пандемии коронавируса звезды тура не возвращались в Китай, где россиянина поддерживают очень тепло и активно.

«Я люблю Китай, люблю китайских болельщиков, люблю китайскую еду. Мне всегда нравится приезжать сюда. Обычно хорошо играю в Китае. Не все время, но большую часть. Стадион здесь должен быть полным, но кого будут поддерживать зрители? Это интересный опыт. А насчет того, чтобы узнать или попробовать что-то новое [из китайской культуры или еды], когда выступаешь на турнире, то это всегда непросто. Чем лучше играешь, тем меньше времени остается на то, чтобы что-то для себя открыть. Так что это цель. Да, если не буду хорошо играть, может быть, посмотрю что-то», — сказал Медведев с улыбкой.

Даниил после стартовой победы в интервью на стадионе проверил контакт с китайской публикой и после приветствия произнес «спасибо», «все нормально» и «здравствуйте» под одобрительный гул: «Нихао. Я не так много слов знаю. Сесе, мэйши, нихао. Это все. Я постараюсь выучить больше. Чем дольше остаюсь в Китае, тем больше матчей играю. Давайте поставим такую цель: одна новая фраза за матч. Если выиграю следующий, скажу что-то еще. Если проиграю, что ж, никаких фраз».

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«У меня ноль титулов в году»

Медведев после первого матча при оценке всего сезона вернулся к теме титульной засухи — он не выигрывал турниры после уникального успеха на грунтовом «мастерсе» в Риме в мае 2023-го. За это время россиянин уступил в пяти из 18 неудачных финалов за всю карьеру — против Новака Джоковича на US Open, трижды против Синнера в Пекине и Вене, а затем на Australian Open, во второй раз подряд против Алькараса на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Вдобавок Даниил проигрывал на более ранних стадиях будущим чемпионам на двух «Больших шлемах» — Карлосу во втором подряд полуфинале Уимблдона и Яннику в четвертьфинале US Open.

«Что ж, определенно не все [из планов получается реализовать]. У меня ноль титулов. Так что точно хотелось чего-то большего. Но были подъемы и спады. Некоторые хорошие моменты, некоторые - похуже. И знаете, это все опыт. Мне в целом нравится жизнь в туре. Мне нравится играть. Поэтому что бы ни случалось, все это к лучшему. Впереди еще есть турниры. Я считаю, если удастся сыграть хорошо их, смогу сказать, что сезон был успешным. Это зависит от последних турниров, потому что пока, как сказал, есть взлеты и падения. Не скажу, что это потрясающе. Но и не скажу, что совсем плохо. Я четвертый в [чемпионской] гонке. И да, смотрю вперед, что смогу сказать после заключительного матча [на Итоговом турнире] в Турине», — сказал Медведев.

Даниил заодно отреагировал на выход за отметку в 40 побед за сезон: «Честно говоря, победы в каком-то смысле не так важны, потому что зависят от того, как много турниров ты проводишь. Но все равно — хорошо, если ты выигрываешь много матчей. Поэтому рад, что продолжаю побеждать. Впереди еще несколько турниров, есть шанс сделать это число еще больше. Я стараюсь оставаться стабильным весь год. Порой я более стабилен, порой менее, но это то, к чему стремлюсь».

Россиянин примерно так же описал другой статистический показатель — 75-й выход в четвертьфинал за карьеру: «Титулы намного важнее финалов, это очевидно. Но даже так, 75 четвертьфиналов — это здорово. Когда впервые вышел в четвертьфинал, это было в Москве, очень радовался. А теперь их 75. И я все еще рад, но уже иначе. И если ты хочешь выиграть турнир, тебе нужно сначала дойти до четвертьфинала».

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«Один из лучших ударов за всю жизнь»

Медведев в четвертьфинале с Коболли выдал один из запоминающихся моментов. При счете 0:30 в 10-м гейме второй партии успел рвануть от сетки к трибуне и вытащил мяч после заброса соперника, а затем ответил невероятным переводом и забрал розыгрыш, взял гейм и сет.

«Да, сегодня был непростой матч, я рад, что боролся до конца. Было несколько хороших розыгрышей и один невероятный удар, возможно, один из лучших за всю мою жизнью. 0:30, последний гейм — супервезение. Но ты борешься до конца, и порой проходят такие удары на удачу», — сказал Медведев.

Даниил ответил на вопрос о своих мыслях в моменте с ответным забросом на перевод соперника: «Да, на самом деле такое было на тренировке перед турниром. Я играл с кем-то, не буду называть имена. С этими мячами просто смешно, насколько сложно выполнить виннер, если у тебя нет по-настоящему невероятного, мощного удара. И вот [другой игрок] много выходил к сетке, я порой забрасывал в ответ. И подумал: «Вау, даже можно выполнить победный заброс, мяч буквально останавливается после отскока». И что теперь случилось в этом розыгрыше. Он выполнил невероятный заброс, и тогда я подумал: «О, он поймал меня». Я сразу побежал [за мячом], потому что здесь сложно выполнить виннер. Буквально тяжело. И в конце увидел, что могу достать, но почти невозможно сыграть [удачно]. Так что просто постарался выкрутить запястье, чтобы попытаться послать мяч обратно. После чего оставалось молиться. Когда мяч полетел, думал вроде как: «Может, он попадет». И он свалился на линию или близко к ней. Это был невероятный удар, невероятное везение. Когда вы видите самые невероятные удары в роликах с хайлайтами, большинство из них — частично удача, частично — борьба до конца и так далее. Это был важнейший момент, так что очень рад этому».

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«Посмотрим, как это закончится для Янника»

Медведев сравнил уровень двух главных талантов тура — Алькараса и Синнера в лучшей форме. При этом Даниил и Карлос вслед за самим Янником в Пекине не избежали вопросов о новом повороте в допинговом деле итальянца с намерением ВАДА оспорить мягкое наказание первой ракетки мира.

«Матч с Карлосом — тяжелый тест. Думаю, я — не единственный, кто скажет такое: если Карлос в лучшей форме, может, в меньшей степени в сравнении с Янником в таком же состоянии, но когда он в ударе, то является, вероятно, лучшим игроком мира. С ним сложно играть. Чувствую, что сейчас он в совершенном порядке. Так что это серьезная проверка для меня. Посмотрим, как я выйду, какая тактика, во что буду верить, постараюсь реализовать это», — сказал Медведев.

Даниил ответил на вопрос о мнении других теннисистов после слов Алькараса про симпатию к Синнеру под таким давлением, несмотря на возможный негатив для всего вида спорта: «Если честно, я не особо обсуждал это с кем-то еще, конечно, за исключением моих русских друзей, потому что мы чаще общаемся. В целом здесь, как везде в жизни, кто-то считает, что его стоит забанить, кто-то — что не следует. В таких вещах всегда пытаюсь дистанцироваться от ситуации. Определенно, ему очень тяжело с ней справляться. Как всегда говорю, никто не хочет оказаться в подобной. Уже говорил на US Open: мне [тяжело] представить, что завтра придет письмо, вроде как такое посылают по электронной почте, о проваленном допинг-тесте. Скажут о какой-то причине, о кокаине или чем-то другом запрещенном, чего ты даже названия не знаешь. И ты такой: «Вау, что мне делать теперь, потому что нет представления, как это случилось, откуда это в моей моче, крови, все такое?» Так что — да, это хитрая ситуация. Я думаю, что он делает то, что должен. ВАДА делает, вероятно, что ей требуется. Посмотрим, как это закончится. Мы думали, что это, может, уже закончилось, но вот нет. Да, я в этом так же, как Карлос. Я сочувствую Яннику. Я не думаю, что это плохо, реально плохо выглядит для тенниса, потому что, если бы 10 игроков из топ-10 внезапно оказались с одним и тем же веществом или чем-то, было бы иначе. Считаю, это индивидуальная ситуация, посмотрим, как она закончится».

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«Не доверяйте Hawkeye»

Медведев во время турнира в Пекине в своей манере затронул две любимые темы. От теннисиста досталось тяжелым мячам и использованию технологии Hawkeye («Ястребиный глаз») только в спорных моментах в конце розыгрышей.

«Я сейчас много работаю над подачей. Она становится лучше и лучше. И я думаю, вот снова, по моему мнению, в последние два-три года мячи в теннисе становятся хуже. Ими тяжелее играть, сложнее подавать, проводить розыгрыши, выбивать виннерсы. Мое мнение, что [проблема с подачей и ошибками в розыгрышах] во многом зависит от этого. Вот почему я думаю, что многие игроки делают намного больше ошибок», — сказал Медведев.

Даниил также устроил спор с супервайзером в развязке первого сета матча с Алькарасом о невозможности проверить точку приземления мяча из середины розыгрыша и затем сказал на камеру: «Я попросил повтор. Просто покажите его. Зачем тогда ATP платит за Hawkeye? Hawkeye — отстой. Не доверяйте Hawkeye. И это не мой спонсор».

Алькарас оставил за собой концовку первого сета, увереннее провел вторую партию и довел счет личных встреч с Медведевым до 6-2. Даниил побеждал юного испанца в первой игре на Уимблдоне-2021, а также в классном полуфинале US Open-2023. После этого Карлос забрал четвертый подряд матч в противостоянии двух чемпионов «мэйджора» в Нью-Йорке.

«Считаю, мы оба начали довольно хорошо. Было немного непривычно со всеми брейками в первом сете. Возможно, чуть потерял фокус, мазал первой подачей, а против Даниила на харде это очень важное оружие. Нужна хорошая первая подача, чтобы иметь возможность атаковать. Очень рад, что в первом сете не потерял фокус надолго. Доволен, что быстро восстановился, сумел показать очень хороший теннис на приеме и подаче в конце этой партии. И потом стало чуть проще, играл против Даниила с большей уверенностью. Нужно было действовать так до конца, не обращая внимания на ход матча, забыть о сопернике. Нужно думать только о себе и своем теннисе. Я не терял концентрацию, рад, что продолжал давить», — сказал Алькарас.

Медведев во втором сете обращался к физиотерапевту и заставил беспокоиться из-за возможной травмы бедра. При этом россиянин повеселил Алькараса во время рукопожатия у сетки: показал себе на грудь и что-то сказал с поднесенной ко рту рукой.

«Я сказал Карлосу, что перед следующим матчем собираюсь перекрасить волосы под блондина и написать здесь «Ботик». Может, это как-то поможет», — сказал Медведев с отсылом к вылету испанца во втором круге US Open-2024 после поражения от Ботика ван де Зандсхулпа.

О своем теннисе Даниил заметил: «Я играл довольно хорошо. Сейчас не вижу, как мог бы победить его сегодня, в этот день. Да, в следующем матче мне нужно попробовать что-то еще. Может, немного потрясти его. Но это шутка, конечно».