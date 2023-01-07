«Мне всегда удавалось выбираться наверх»: Медведев вышел на Джоковича перед Australian Open

Даниил Медведев перед матчем с Новаком Джоковичем на первом в сезоне турнире.

Медведев и Джокович открыли год в Австралии перед стартом на первом в сезоне турнире «Большого шлема». Их пути в очередной раз пересеклись в полуфинале в Аделаиде.

«Может, выйду даже на более высокий уровень, чем в прошлом сезоне»

Медведев вернулся в Австралию после двух разных и по-своему болезненных поражений в финалах Australian Open — от Джоковича в 2021-м и Рафаэля Надаля в 2022-м. До начала и по ходу турнира в Аделаиде 26-летний россиянин постоянно сталкивался с вопросами о прошлогоднем матче-драме с Надалем и упущенном шансе после лидерства в двух сетах, всем предыдущем сезоне и своей готовности к новому году.

2022-й получился у Даниила самым сложным и противоречивым на топ-уровне, он впервые в карьере возглавил мировой рейтинг и к концу года откатился от первой строчки. В предыдущий сезон россиянин вошел после минимальной паузы, между победой в Кубке Дэвиса и стартом на Открытом чемпионате Австралии у него была всего пара недель. Теперь теннисист не исключает: пусть в Мельбурне он чувствовал себя здорово, видимо, отсутствие полноценной подготовки и неудача в финале отпечатались на весь год. Сейчас у него было больше времени и есть ценный опыт.

«После того финала с Рафой чувствовал себя ужасно. Совершенно ужасно. Опять же, суть жизни и тенниса в том, что вы должны преодолеть это, постараться извлечь уроки, потому что не можете изменить прошлое. В моей карьере были трудные моменты. Говорю про трудные моменты, тяжелые поражения — у меня были серии поражений, и мне всегда удавалось выбираться из таких ситуаций. Так что уверен, и сейчас найду путь наверх — может, даже на более высокий уровень, чем в прошлом году. Да, какое-то время тот матч не отпускал, но теперь я снова жду Australian Open, хочу сыграть лучше, чем год назад. Такова цель. Конечно, если вспоминаю тот финал, то с мыслью: окей, должен быть лучше в следующий раз, должен забирать такой матч», — сказал Медведев.

О новых вызовах и соперниках в этом году Даниил добавил: «Думаю, всегда сложно, потому что постоянно появляются новые игроки, а некоторые старые могут играть немного хуже, но потом возвращаются. Например, Саша (Зверев) не выступает несколько месяцев, но может вернуться в любой момент и будет одним из претендентов. Даже Доминик (Тим), сейчас у него непростой момент, но этот парень выигрывал «Шлем», так что в любой момент способен вернуться и начать выигрывать матчи, турниры. И то же самое, конечно, Карлос (Алькарас) — №1 в мире, играет потрясающе. Есть много хороших игроков. Иногда в первых кругах бывают сенсации, так что ты должен максимально фокусироваться на своей игре и стараться показать лучший теннис, тогда сможешь выигрывать на «Большом шлеме» и другие крупные турниры».

Отдельно Медведев ответил на вопрос о своих срывах на публику во время тяжелых матчей и словах про низкий уровень IQ австралийских болельщиков, которые сбивали его в игре на Australian Open-2022 и получили неприятную оценку после встречи с Ником Кирьосом: «Что ж, первым делом, сколько вмещает «Род Лэйвер арена» — 15, 12, 13 тысяч? Из 13 тысяч, которые были на заполненном стадионе, эти слова касались, возможно, максимум 50 человек. Это первое. И эти комментарии, наверное, не были умными с моей стороны, но когда выходишь с матча, как это было после игры с Ником, порой говоришь такое, о чем потом думаешь: зачем я это сказал? Во-первых, это может быть неправдой, а во-вторых — глупо. Да, именно поэтому мы любим спорт. Вот поэтому во время матчей бывают сумасшедшие моменты, у всех нас. И вообще мне нравится австралийская публика. Помню, как во время матча с де Минауром в Сиднее весь стадион был за него, но после я обсуждал с тренером, что атмосфера потрясающая, неуважения точно не было. Когда проявляется неуважение, это тяжело для любого игрока. И после матча ты немного расстроен, мол, почему так должно быть, это непросто. Но снова: все любят играть в Австралии. Тут отличная атмосфера. И с нетерпением жду возможности сыграть здесь, надеюсь, что все будет хорошо».

Даниил Медведев после матча против Карена Хачанова в Аделаиде 6 января. Фото Reuters

«Чтобы выиграть «Шлем», нужно быть на высоте в семи матчах. Однажды уже получилось, постараюсь повторить»

Медведев закончил 2022 год серией из четырех поражений. Три из них Даниил собрал на Итоговом турнире, где в каждом из матчей переживал драму против Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса и Джоковича. В Аделаиде на пути в полуфинал россиянин победил итальянца Лоренцо Сонего (7:6, 2:1, отказ соперника), серба Миомира Кецмановича (6:0, 6:3) и соотечественника Карена Хачанова (6:3, 6:3). На каждой стадии экс-первая ракетка мира отмечал прогресс и удачные моменты.

«Это было сумасшествие. Возможно, впервые в жизни я спас девять сет-пойнтов. Что за матч в начале года! К сожалению для всех, он закончился досрочно, желаю Лоренцо скорейшего восстановления», — сказал Медведев после игры против Сонего со спасенным 81-минутным первым сетом. Для встречи с Кецмановичем он сделал такое резюме: «Всегда лучше выигрывать 6:0, а не 7:6 с девятью спасенными сет-пойнтами и партией на час и 20 минут. Но теннис не так прост, иначе все были бы №1, а у нас такой только один. Так что я доволен своим уровнем против сильного соперника».

Медведев описал первый за несколько лет матч с Хачановым словом «дерби», снова увидел свое движение вперед и в очередной раз вспомнил о сложностях игры против хороших знакомых. Даниил, Карен и Андрей Рублев вместе встретили Новый год в Аделаиде. В первые дни 2023-го с их участием закрутилась история: матч Медведева против Хачанова и возможный переход статуса первой ракетки России от Даниила к Рублеву.

Медведев по ходу турнира в Аделаиде затруднился сравнить свою форму перед Australian Open сейчас и год назад. Зато выразил намерение продолжить историю после четырех финалов «Большого шлема» в своей карьере: чемпион US Open-2021 дважды драматично уступил Надалю (в Нью-Йорке в 2019-м и Мельбурне в 2022-м) и обменялся убедительными победами с Джоковичем (в Мельбурне и Нью-Йорке в 2021-м).

«Не знаю, такое тяжело вспомнить. Точно помню, что играл хорошо в прошлом году, и сейчас играю хорошо — если честно, только это имеет значение. Чтобы выиграть «Большой шлем» или выйти в финал, ты должен быть на своем максимуме в семи матчах. У меня получилось это один раз, я был очень близок в прошлом году здесь, и теперь попытаюсь сделать это снова через пару недель в Мельбурне», — сказал Даниил.

Но сначала — полуфинал Медведева и Джоковича в Аделаиде.